Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
X-Fresh написав:посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.
А я посмотрел цены аренды в НПЛ и рядом расположенных хрущах на Неманской. За последние 2-3 года, аренда в НПЛ даже немного просела, а в хрущах на Неманской выросла на 60-70%. К тому же ремонты в хрущах воспринимается так же как и 2-3 года назад - бедненько,но чистенько. А ремонты трехлетней давности в НПЛ несколько устаревшими. Как ни как, а мода на стильные ремонты кардинально меняется каждые 5 лет.
мода быстро проходит, а вот хрущ у метро - самый надежный источник кешфло одни предлагают срочно проваливать хрущи и прочий совкошлак и немедленно занимать очередь в оп застройщиков, ибо "совкошлак обесценивается в ноль", другие скупают говнострои в гетто и пишут стены текста обосновывая свои инвестиции в "массовый сегмент", корона третьих не помещается в немодные мопы и дома без керамофасадов, четвертые десятилетиями снимают совкошлак и мечтают о просторных детских в доме возле парка, а хрущ десятилетиями дает стране угля пусть мелковатого, зато стабильно
Золоті слова - сяйво у короні Істини. Як засвідчує мій особистий досвід, "локація, локація, локація" у 80% випадків оренди переважає вік і якість будинків, звісно, якщо квартири у них мають більш-менш співставні ремонти і техніко-меблеве наповнення. До того ж, слід врахувати, що хрущі неминуче знесуть або реконструюють, а локація залишиться вічною. Під вічністю розумію незмінність місцерозташування метростанцій і надання квартир хрущевласникам, у разі знесення будинків, у тому ж мікрорайоні, не далі 200-300 метрів від попередньої локації.
ihorkyiv написав:Золоті слова - сяйво у короні Істини. Як засвідчує мій особистий досвід, "локація, локація, локація" у 80% випадків оренди переважає вік і якість будинків, звісно, якщо квартири у них мають більш-менш співставні ремонти і техніко-меблеве наповнення. До того ж, слід врахувати, що хрущі неминуче знесуть або реконструюють, а локація залишиться вічною. Під вічністю розумію незмінність місцерозташування метростанцій і надання квартир хрущевласникам, у разі знесення будинків, у тому ж мікрорайоні, не далі 200-300 метрів від попередньої локації.
Істина в ціні об'єкта. Вона є відображенням всіх споживчих якостей ЗА ЯКІ ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПЛАТИТИ ГРОШІ. Ви точно не Захар? У того теж була надія, що його теплий хрущик занесуть і дадуть нормальну квартиру.
UA написав:[quote="4468581:X-Fresh"]посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.
А я посмотрел цены аренды в НПЛ и рядом расположенных хрущах на Неманской. За последние 2-3 года, аренда в НПЛ даже немного просела, а в хрущах на Неманской выросла на 60-70%. К тому же ремонты в хрущах воспринимается так же как и 2-3 года назад - бедненько,но чистенько. А ремонты трехлетней давности в НПЛ несколько устаревшими. Как ни как, а мода на стильные ремонты кардинально меняется каждые 5 лет.
мода быстро проходит, а вот хрущ у метро - самый надежный источник кешфло одни предлагают срочно проваливать хрущи и прочий совкошлак и немедленно занимать очередь в оп застройщиков, ибо "совкошлак обесценивается в ноль", другие скупают говнострои в гетто и пишут стены текста обосновывая свои инвестиции в "массовый сегмент", корона третьих не помещается в немодные мопы и дома без керамофасадов, четвертые десятилетиями снимают совкошлак и мечтают о просторных детских в доме возле парка, а хрущ десятилетиями дает стране угля пусть мелковатого, зато стабильно
Золоті слова - сяйво у короні Істини. Як засвідчує мій особистий досвід, "локація, локація, локація" у 80% випадків оренди переважає вік і якість будинків, звісно, якщо квартири у них мають більш-менш співставні ремонти і техніко-меблеве наповнення. До того ж, слід врахувати, що хрущі неминуче знесуть або реконструюють, а локація залишиться вічною. Під вічністю розумію незмінність місцерозташування метростанцій і надання квартир хрущевласникам, у разі знесення будинків, у тому ж мікрорайоні, не далі 200-300 метрів від попередньої локації.[/quote]Щодо перспектив хрущевласників у разі знесення - то досить наївно. Локацію також ніхто не відміняє, звісно, але щодо оцінки в 80% того, що вона переважить крихітні кухні, ще більш крихітні санвузли, стелі в 2.5 метри, маленькі кімнати, зогнилі комунікації, перевантажені електромережі, енергоефективність будинку в цілому - в тому є великі сумніви
ihorkyiv написав:Золоті слова - сяйво у короні Істини. Як засвідчує мій особистий досвід, "локація, локація, локація" у 80% випадків оренди переважає вік і якість будинків, звісно, якщо квартири у них мають більш-менш співставні ремонти і техніко-меблеве наповнення. До того ж, слід врахувати, що хрущі неминуче знесуть або реконструюють, а локація залишиться вічною. Під вічністю розумію незмінність місцерозташування метростанцій і надання квартир хрущевласникам, у разі знесення будинків, у тому ж мікрорайоні, не далі 200-300 метрів від попередньої локації.
Істина в ціні об'єкта. Вона є відображенням всіх споживчих якостей ЗА ЯКІ ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПЛАТИТИ ГРОШІ. Ви точно не Захар? У того теж була надія, що його теплий хрущик занесуть і дадуть нормальну квартиру.
Ви тут сплутали туризм з еміграцією. Якщо метрохрущ купується з надією на зростання ціни і для продажу у подальшому (відносно короткій перспективі), то це ДУЖЕ ризикована акція, а значить недолуга. А якщо - для багаторічної експлуатації на ниві оренди..., то читайте мій попередній пост. Це КИЇВ, хлоп’ята !!! Маніпуляції з хрущами з боку держави або муніципалітету НЕМИНУЧІ. І ось за 10-15-20 років хрущевласник, сито "харчуючись" усі ці роки за рахунок оренди, врешті-решт на виході одержує фактично новий будинок з уже новою ВАРТІСТЮ. Продовжуй оренду або продавай, локація залишилася "золотою". За ці роки дешеві новобудови з явно гіршою локацією стануть "панельними хрущами". І хто ж у виграші ??
Faceless написав:Локацію також ніхто не відміняє, звісно, але щодо оцінки в 80% того, що вона переважить крихітні кухні, ще більш крихітні санвузли, стелі в 2.5 метри, маленькі кімнати, зогнилі комунікації, перевантажені електромережі, енергоефективність будинку в цілому - в тому є великі сумніви
Еще контингент. Все прекрасное расположение может быть перечеркнуто соседом, который начинает опохмеляться в 7 вечера, а к 12 гулянка будет в разгаре. Или выжившей из ума бабулькой, которая будет сидеть на лавочке и бормотать проклятия вслед, потому что арендатор пропустил свою очередь мыть лестницу.
ihorkyiv написав:Маніпуляції з хрущами з боку держави або муніципалітету НЕМИНУЧІ.
Вот эта въевшаяся страсть к халяве. Если мы идем в Европу, то халявы не будет. Налогоплтельщики не поймут, почему за их деньги не построили школу и расширили улицу, а кому-то нахаляву выдали квартиру. Если мы будем жить при капитализме, эти хрущи будут стоять, коммуникации гнить, контингент ухудшаться, пока это не придет в нежилое состояние и дом не признают аварийным и отключат коммуникации. Политики будут говорить "мы решим эту проблему... потом, когда будут деньги, а пока держитесь". Владельцам или скинуться на реконструкцию, либо не скинуться.