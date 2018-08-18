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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2223222422252226

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1115
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
239
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1115
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:21

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  X-Fresh написав:посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.

А я посмотрел цены аренды в НПЛ и рядом расположенных хрущах на Неманской.
За последние 2-3 года, аренда в НПЛ даже немного просела, а в хрущах на Неманской выросла на 60-70%.
К тому же ремонты в хрущах воспринимается так же как и 2-3 года назад - бедненько,но чистенько. А ремонты трехлетней давности в НПЛ несколько устаревшими.
Как ни как, а мода на стильные ремонты кардинально меняется каждые 5 лет.


мода быстро проходит, а вот хрущ у метро - самый надежный источник кешфло
одни предлагают срочно проваливать хрущи и прочий совкошлак и немедленно занимать очередь в оп застройщиков, ибо "совкошлак обесценивается в ноль", другие скупают говнострои в гетто и пишут стены текста обосновывая свои инвестиции в "массовый сегмент", корона третьих не помещается в немодные мопы и дома без керамофасадов, четвертые десятилетиями снимают совкошлак и мечтают о просторных детских в доме возле парка, а хрущ десятилетиями дает стране угля
пусть мелковатого, зато стабильно

Золоті слова - сяйво у короні Істини. Як засвідчує мій особистий досвід, "локація, локація, локація" у 80% випадків оренди переважає вік і якість будинків, звісно, якщо квартири у них мають більш-менш співставні ремонти і техніко-меблеве наповнення. До того ж, слід врахувати, що хрущі неминуче знесуть або реконструюють, а локація залишиться вічною. Під вічністю розумію незмінність місцерозташування метростанцій і надання квартир хрущевласникам, у разі знесення будинків, у тому ж мікрорайоні, не далі 200-300 метрів від попередньої локації.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:38

  ihorkyiv написав:Золоті слова - сяйво у короні Істини. Як засвідчує мій особистий досвід, "локація, локація, локація" у 80% випадків оренди переважає вік і якість будинків, звісно, якщо квартири у них мають більш-менш співставні ремонти і техніко-меблеве наповнення. До того ж, слід врахувати, що хрущі неминуче знесуть або реконструюють, а локація залишиться вічною. Під вічністю розумію незмінність місцерозташування метростанцій і надання квартир хрущевласникам, у разі знесення будинків, у тому ж мікрорайоні, не далі 200-300 метрів від попередньої локації.

Істина в ціні об'єкта. Вона є відображенням всіх споживчих якостей ЗА ЯКІ ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПЛАТИТИ ГРОШІ.
Ви точно не Захар? У того теж була надія, що його теплий хрущик занесуть і дадуть нормальну квартиру.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Нет слова поскот. Приставка "по" лишняя.

Соревнуетесь с бывалым в остроумии?
Кстати, а его ещё не планировали переименовать? Или поселок Котовского это и так неофициальное название?

Чето ржал, когда узнал, что вслед за переименованием моста проспект Ватутина стал Шухевича. Таки есть тролли в КМДА
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ihorkyiv написав:
  kingkongovets написав:
  UA написав:[quote="4468581:X-Fresh"]посмотрел цены в НПЛ...это ппц. за голые стены 3000 долл метр.

А я посмотрел цены аренды в НПЛ и рядом расположенных хрущах на Неманской.
За последние 2-3 года, аренда в НПЛ даже немного просела, а в хрущах на Неманской выросла на 60-70%.
К тому же ремонты в хрущах воспринимается так же как и 2-3 года назад - бедненько,но чистенько. А ремонты трехлетней давности в НПЛ несколько устаревшими.
Как ни как, а мода на стильные ремонты кардинально меняется каждые 5 лет.


мода быстро проходит, а вот хрущ у метро - самый надежный источник кешфло
одни предлагают срочно проваливать хрущи и прочий совкошлак и немедленно занимать очередь в оп застройщиков, ибо "совкошлак обесценивается в ноль", другие скупают говнострои в гетто и пишут стены текста обосновывая свои инвестиции в "массовый сегмент", корона третьих не помещается в немодные мопы и дома без керамофасадов, четвертые десятилетиями снимают совкошлак и мечтают о просторных детских в доме возле парка, а хрущ десятилетиями дает стране угля
пусть мелковатого, зато стабильно

Золоті слова - сяйво у короні Істини. Як засвідчує мій особистий досвід, "локація, локація, локація" у 80% випадків оренди переважає вік і якість будинків, звісно, якщо квартири у них мають більш-менш співставні ремонти і техніко-меблеве наповнення. До того ж, слід врахувати, що хрущі неминуче знесуть або реконструюють, а локація залишиться вічною. Під вічністю розумію незмінність місцерозташування метростанцій і надання квартир хрущевласникам, у разі знесення будинків, у тому ж мікрорайоні, не далі 200-300 метрів від попередньої локації.[/quote]Щодо перспектив хрущевласників у разі знесення - то досить наївно.
Локацію також ніхто не відміняє, звісно, але щодо оцінки в 80% того, що вона переважить крихітні кухні, ще більш крихітні санвузли, стелі в 2.5 метри, маленькі кімнати, зогнилі комунікації, перевантажені електромережі, енергоефективність будинку в цілому - в тому є великі сумніви
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:57

  Первый написав:Істина в ціні об'єкта.

+
Ціна об'єкту - це його об'єктивна оцінка.
А "філософія" на форумі - це ваша суб'єктивна думка.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:58

  Первый написав:
  ihorkyiv написав:Золоті слова - сяйво у короні Істини. Як засвідчує мій особистий досвід, "локація, локація, локація" у 80% випадків оренди переважає вік і якість будинків, звісно, якщо квартири у них мають більш-менш співставні ремонти і техніко-меблеве наповнення. До того ж, слід врахувати, що хрущі неминуче знесуть або реконструюють, а локація залишиться вічною. Під вічністю розумію незмінність місцерозташування метростанцій і надання квартир хрущевласникам, у разі знесення будинків, у тому ж мікрорайоні, не далі 200-300 метрів від попередньої локації.

Істина в ціні об'єкта. Вона є відображенням всіх споживчих якостей ЗА ЯКІ ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПЛАТИТИ ГРОШІ.
Ви точно не Захар? У того теж була надія, що його теплий хрущик занесуть і дадуть нормальну квартиру.

Ви тут сплутали туризм з еміграцією. Якщо метрохрущ купується з надією на зростання ціни і для продажу у подальшому (відносно короткій перспективі), то це ДУЖЕ ризикована акція, а значить недолуга. А якщо - для багаторічної експлуатації на ниві оренди..., то читайте мій попередній пост. Це КИЇВ, хлоп’ята !!! Маніпуляції з хрущами з боку держави або муніципалітету НЕМИНУЧІ. І ось за 10-15-20 років хрущевласник, сито "харчуючись" усі ці роки за рахунок оренди, врешті-решт на виході одержує фактично новий будинок з уже новою ВАРТІСТЮ. Продовжуй оренду або продавай, локація залишилася "золотою". За ці роки дешеві новобудови з явно гіршою локацією стануть "панельними хрущами". І хто ж у виграші ??
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Локацію також ніхто не відміняє, звісно, але щодо оцінки в 80% того, що вона переважить крихітні кухні, ще більш крихітні санвузли, стелі в 2.5 метри, маленькі кімнати, зогнилі комунікації, перевантажені електромережі, енергоефективність будинку в цілому - в тому є великі сумніви

Еще контингент. Все прекрасное расположение может быть перечеркнуто соседом, который начинает опохмеляться в 7 вечера, а к 12 гулянка будет в разгаре. Или выжившей из ума бабулькой, которая будет сидеть на лавочке и бормотать проклятия вслед, потому что арендатор пропустил свою очередь мыть лестницу.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:01

  Первый написав:Істина в ціні об'єкта. Вона є відображенням всіх споживчих якостей ЗА ЯКІ ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПЛАТИТИ ГРОШІ.
.


слова спекулянта, а не рантье)
цена - отображение доходности недвиги в данный конкретный момент и задача спекулянта вовремя этот момент ловить
рантье - инвестор вдолгую и мыслит другими категориями
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Маніпуляції з хрущами з боку держави або муніципалітету НЕМИНУЧІ.

Вот эта въевшаяся страсть к халяве. Если мы идем в Европу, то халявы не будет. Налогоплтельщики не поймут, почему за их деньги не построили школу и расширили улицу, а кому-то нахаляву выдали квартиру.
Если мы будем жить при капитализме, эти хрущи будут стоять, коммуникации гнить, контингент ухудшаться, пока это не придет в нежилое состояние и дом не признают аварийным и отключат коммуникации. Политики будут говорить "мы решим эту проблему... потом, когда будут деньги, а пока держитесь". Владельцам или скинуться на реконструкцию, либо не скинуться.
Vlad442
 
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