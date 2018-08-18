Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Маніпуляції з хрущами з боку держави або муніципалітету НЕМИНУЧІ.
Вот эта въевшаяся страсть к халяве. Если мы идем в Европу, то халявы не будет. Налогоплтельщики не поймут, почему за их деньги не построили школу и расширили улицу, а кому-то нахаляву выдали квартиру. Если мы будем жить при капитализме, эти хрущи будут стоять, коммуникации гнить, контингент ухудшаться, пока это не придет в нежилое состояние и дом не признают аварийным и отключат коммуникации. Политики будут говорить "мы решим эту проблему... потом, когда будут деньги, а пока держитесь". Владельцам или скинуться на реконструкцию, либо не скинуться.
Слухайте, ви ж - доросла людина, із знаннями і життєвим досвідом, тобто розумієтеся на основах політики і економіки. Навіщо писати нісенітниці ?? Хто з політичних сил кине виборця-хрущестраждальця напризволяще ??? А щодо практики зведення за рахунок інвесторів на місці хрущів сучасних багатоповерхівок щось чули ??? Щодо асоціального контингенту у всіх хрущах - це брудний міф. Покидьки і неадеквати - явище повсюдне, а концентрація їх переважно у хрущах є доволі спірною. Перепрошую, просто ліньки писати щодо очевидних речей.
Vlad442 написав:Сказала грустно доживающая свой век никчемная обезьяна.
влад, вам действительно нельзя бросать работу - ведь именно она создет иллюзию вашей важности, нужности, полезности и востребованности, больше походу в вашей жизни ничего нет бросите - немедленно сопьетесь и вскоре умрете от тоски и безделья, знаю я такие случаи вы когда то (по вашим же собственным словам) смогли удачно "монетизировать хобби", сделав из него бизнес, в результате вы утратили хобби и смыслом вашей жизни стала работа бизнес масштабировать вам не удается, создать новый тоже не получилось, единственная ваша победа позади, вашей фантазии хватает лишь вкладывать генерируемую этим бизнесом прибыль в говнострои аркады в киеве, куда вы планируете ежемесячно кататься на поезде ( ) за арендой а ваше примитивное мышление и узкий кругозор не позволяют вам понять, шо не стоить экстраполировать собственные ценности и картину мира на других - выглядит мягко говоря смешно)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 06 жов, 2018 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets Добавил в игнор. По теме информации ноль, а читать поток самолюбования и снисходительного пренебрежения к окружающим надоело. Теперь будете гадить за моей спиной и обсуждать меня "за глаза".
Vlad442 написав:kingkongovets Добавил в игнор. По теме информации ноль, а читать поток самолюбования и снисходительного пренебрежения к окружающим надоело. Теперь будете гадить за моей спиной и обсуждать меня "за глаза".
слабак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Vlad442 написав:Вот эта въевшаяся страсть к халяве. Если мы идем в Европу, то халявы не будет. Налогоплтельщики не поймут, почему за их деньги не построили школу и расширили улицу, а кому-то нахаляву выдали квартиру. Если мы будем жить при капитализме, эти хрущи будут стоять, коммуникации гнить, контингент ухудшаться, пока это не придет в нежилое состояние и дом не признают аварийным и отключат коммуникации. Политики будут говорить "мы решим эту проблему... потом, когда будут деньги, а пока держитесь". Владельцам или скинуться на реконструкцию, либо не скинуться.
Слухайте, ви ж - доросла людина, із знаннями і життєвим досвідом, тобто розумієтеся на основах політики і економіки. Навіщо писати нісенітниці ?? Хто з політичних сил кине виборця-хрущестраждальця напризволяще ??? А щодо практики зведення за рахунок інвесторів на місці хрущів сучасних багатоповерхівок щось чули ??? Щодо асоціального контингенту у всіх хрущах - це брудний міф. Покидьки і неадеквати - явище повсюдне, а концентрація їх переважно у хрущах є доволі спірною. Перепрошую, просто ліньки писати щодо очевидних речей.
А по-моєму нісенітниці несете ви. ЯК політичні сили будуть підтримувати виборця-хрущестраждальця??? Фінансово? Та це ж мільярди! Набагато вигідніше пенсіонерів підтримувати - профіт набагато більший. Чи може морально підтримають. щодо практики зведення на місці хрущів сучасних багатоповерхівок - ну розкажіть нам про цю практику. Які реальні результати? По які схемі відбувався цей процес. Чому ця практика не набуває масовості? Щодо асоціального контингенту - в оригінальному пості немає нічого про це. До чого тут це?
Слухайте, ви ж - доросла людина, із знаннями і життєвим досвідом, тобто розумієтеся на основах політики і економіки. Навіщо писати нісенітниці ?? Хто з політичних сил кине виборця-хрущестраждальця напризволяще ??? А щодо практики зведення за рахунок інвесторів на місці хрущів сучасних багатоповерхівок щось чули ??? Щодо асоціального контингенту у всіх хрущах - це брудний міф. Покидьки і неадеквати - явище повсюдне, а концентрація їх переважно у хрущах є доволі спірною. Перепрошую, просто ліньки писати щодо очевидних речей.
А по-моєму нісенітниці несете ви. Щодо асоціального контингенту - в оригінальному пості немає нічого про це. До чого тут це?
Влад написав: Суб 06 жов, 2018 11:59 "Еще контингент. Все прекрасное расположение может быть перечеркнуто соседом, который начинает опохмеляться в 7 вечера, а к 12 гулянка будет в разгаре. Или выжившей из ума бабулькой, которая будет сидеть на лавочке и бормотать проклятия вслед, потому что арендатор пропустил свою очередь мыть лестницу". Пробачте, якщо зачепив ваші почуття, назвавши алкана-дебошира і бабульку-чорнокнижницю асоціальними елементами.