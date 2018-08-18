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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1115
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
239
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1115
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:25

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Маніпуляції з хрущами з боку держави або муніципалітету НЕМИНУЧІ.

Вот эта въевшаяся страсть к халяве. Если мы идем в Европу, то халявы не будет. Налогоплтельщики не поймут, почему за их деньги не построили школу и расширили улицу, а кому-то нахаляву выдали квартиру.
Если мы будем жить при капитализме, эти хрущи будут стоять, коммуникации гнить, контингент ухудшаться, пока это не придет в нежилое состояние и дом не признают аварийным и отключат коммуникации. Политики будут говорить "мы решим эту проблему... потом, когда будут деньги, а пока держитесь". Владельцам или скинуться на реконструкцию, либо не скинуться.

Слухайте, ви ж - доросла людина, із знаннями і життєвим досвідом, тобто розумієтеся на основах політики і економіки. Навіщо писати нісенітниці ?? Хто з політичних сил кине виборця-хрущестраждальця напризволяще ??? А щодо практики зведення за рахунок інвесторів на місці хрущів сучасних багатоповерхівок щось чули ??? Щодо асоціального контингенту у всіх хрущах - це брудний міф. Покидьки і неадеквати - явище повсюдне, а концентрація їх переважно у хрущах є доволі спірною. Перепрошую, просто ліньки писати щодо очевидних речей.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:34

  Vlad442 написав:Сказала грустно доживающая свой век никчемная обезьяна.


влад, вам действительно нельзя бросать работу - ведь именно она создет иллюзию вашей важности, нужности, полезности и востребованности, больше походу в вашей жизни ничего нет
бросите - немедленно сопьетесь и вскоре умрете от тоски и безделья, знаю я такие случаи
вы когда то (по вашим же собственным словам) смогли удачно "монетизировать хобби", сделав из него бизнес, в результате вы утратили хобби и смыслом вашей жизни стала работа
бизнес масштабировать вам не удается, создать новый тоже не получилось, единственная ваша победа позади, вашей фантазии хватает лишь вкладывать генерируемую этим бизнесом прибыль в говнострои аркады в киеве, куда вы планируете ежемесячно кататься на поезде ( :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) за арендой
а ваше примитивное мышление и узкий кругозор не позволяют вам понять, шо не стоить экстраполировать собственные ценности и картину мира на других - выглядит мягко говоря смешно)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 06 жов, 2018 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:41

kingkongovets
Добавил в игнор. По теме информации ноль, а читать поток самолюбования и снисходительного пренебрежения к окружающим надоело.
Теперь будете гадить за моей спиной и обсуждать меня "за глаза".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:43

  Vlad442 написав:kingkongovets
Добавил в игнор. По теме информации ноль, а читать поток самолюбования и снисходительного пренебрежения к окружающим надоело.
Теперь будете гадить за моей спиной и обсуждать меня "за глаза".


слабак :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:05

  ihorkyiv написав:
  Vlad442 написав:Вот эта въевшаяся страсть к халяве. Если мы идем в Европу, то халявы не будет. Налогоплтельщики не поймут, почему за их деньги не построили школу и расширили улицу, а кому-то нахаляву выдали квартиру.
Если мы будем жить при капитализме, эти хрущи будут стоять, коммуникации гнить, контингент ухудшаться, пока это не придет в нежилое состояние и дом не признают аварийным и отключат коммуникации. Политики будут говорить "мы решим эту проблему... потом, когда будут деньги, а пока держитесь". Владельцам или скинуться на реконструкцию, либо не скинуться.

Слухайте, ви ж - доросла людина, із знаннями і життєвим досвідом, тобто розумієтеся на основах політики і економіки. Навіщо писати нісенітниці ?? Хто з політичних сил кине виборця-хрущестраждальця напризволяще ??? А щодо практики зведення за рахунок інвесторів на місці хрущів сучасних багатоповерхівок щось чули ??? Щодо асоціального контингенту у всіх хрущах - це брудний міф. Покидьки і неадеквати - явище повсюдне, а концентрація їх переважно у хрущах є доволі спірною. Перепрошую, просто ліньки писати щодо очевидних речей.

А по-моєму нісенітниці несете ви.
ЯК політичні сили будуть підтримувати виборця-хрущестраждальця??? Фінансово? Та це ж мільярди! Набагато вигідніше пенсіонерів підтримувати - профіт набагато більший. Чи може морально підтримають. :D
щодо практики зведення на місці хрущів сучасних багатоповерхівок - ну розкажіть нам про цю практику. Які реальні результати? По які схемі відбувався цей процес. Чому ця практика не набуває масовості?
Щодо асоціального контингенту - в оригінальному пості немає нічого про це. До чого тут це?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:15

постоянно дешевеющий шлачок

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:23

  andrijk777 написав:
  ihorkyiv написав:
  Vlad442 написав:

Слухайте, ви ж - доросла людина, із знаннями і життєвим досвідом, тобто розумієтеся на основах політики і економіки. Навіщо писати нісенітниці ?? Хто з політичних сил кине виборця-хрущестраждальця напризволяще ??? А щодо практики зведення за рахунок інвесторів на місці хрущів сучасних багатоповерхівок щось чули ??? Щодо асоціального контингенту у всіх хрущах - це брудний міф. Покидьки і неадеквати - явище повсюдне, а концентрація їх переважно у хрущах є доволі спірною. Перепрошую, просто ліньки писати щодо очевидних речей.

А по-моєму нісенітниці несете ви.
Щодо асоціального контингенту - в оригінальному пості немає нічого про це. До чого тут це?

Влад написав: Суб 06 жов, 2018 11:59 "Еще контингент. Все прекрасное расположение может быть перечеркнуто соседом, который начинает опохмеляться в 7 вечера, а к 12 гулянка будет в разгаре. Или выжившей из ума бабулькой, которая будет сидеть на лавочке и бормотать проклятия вслед, потому что арендатор пропустил свою очередь мыть лестницу".
Пробачте, якщо зачепив ваші почуття, назвавши алкана-дебошира і бабульку-чорнокнижницю асоціальними елементами.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 13:57

  andrijk777 написав:

А по-моєму нісенітниці несете ви.
ЯК політичні сили будуть підтримувати виборця-хрущестраждальця??? Фінансово? Та це ж мільярди! Набагато вигідніше пенсіонерів підтримувати - профіт набагато більший. Чи може морально підтримають. :D
щодо практики зведення на місці хрущів сучасних багатоповерхівок - ну розкажіть нам про цю практику. Які реальні результати? По які схемі відбувався цей процес. Чому ця практика не набуває масовості?[/quote]
Стисло основи політології:
Політичні сили (партії і блоки) на загальнодержавних або місцевих виборах перемагають, створюють у відповідних радах фракції і групи, на основі яких формується "більшість", яка визначає політику в усіх сферах суспільного або громадського життя, у тому числі - бюджетну політику. У разі виникнення критичних ситуацій (наприклад, повсюдне або локальне завалення гнилих хрущів :D ) ця політична більшість ухвалює рішення щодо усунення проблеми шляхом виділення необхідних коштів з бюджету та/або залучення приватних грошей/ресурсів інвесторів. Як правило, критичні ситуації не допускаються, а владні органи завчасно готують відповідні закони і програми. Звісно, якщо ці партії і політики хочуть бути переобраними на наступні терміни. На сьогодні підготовкою проектів законів і програм щодо вирішення проблеми застарілого житла займається профільне міністерство, куратор теми Парцхаладзе (як би ми до нього не ставилися). Щодо практики знесення хрущів + новобудови існує міжнародний досвід (РФ), щодо реконструкції - східна частина ФРН, у Києві знаю один хрущ на вул. Муромський (реконструйовано при Омельченку). Масовість вирішення проблеми хрущів попереду. НЕМИНУЧЕ !!!!
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:08

  ihorkyiv написав:у Києві знаю один хрущ на вул. Муромський (реконструйовано при Омельченку). Масовість вирішення проблеми хрущів попереду. НЕМИНУЧЕ !!!!


иногда бываю в отреставрированным министерством обороны хруще возле аэропорта жуляны - очень даже норм, не хуже чем в бывшем гдр
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Масовість вирішення проблеми хрущів попереду. НЕМИНУЧЕ !!!!

Конечно, проблема хрущей решится. Они же не вечные, но не все доживут, и она может решится не так, как вам видится. Кто сказал, что владелец ветхого хруща получит квартиру в том доме, который построен на месте хруща в 200 метрах от метро в прицентральном районе, а не в новом на окраине Бучи?
Власть делает социальное жилье для пострадавших от износа хрущей, людям из аварийных домов дают ключи, сам дом под снос, участок на аукцион, чтобы частично окупить затраты.
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