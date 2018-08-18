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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2225222622272228

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1115
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
239
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1115
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:27

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Масовість вирішення проблеми хрущів попереду. НЕМИНУЧЕ !!!!

Конечно, проблема хрущей решится. Они же не вечные, но не все доживут, и она может решится не так, как вам видится. Кто сказал, что владелец ветхого хруща получит квартиру в том доме, который построен на месте хруща в 200 метрах от метро в прицентральном районе, а не в новом на окраине Бучи?
Власть делает социальное жилье для пострадавших от износа хрущей, людям из аварийных домов дают ключи, сам дом под снос, участок на аукцион, чтобы частично окупить затраты.

Саме цей принцип (того ж місця) надання нового житла у тому ж мікрорайоні закладено в усіх проектах закону про реконструкцію житлових кварталів. Це банальна СПРАВЕДЛИВІСТЬ !!! Політики це чудово розуміють. Владі не потрібні масові протести хрущевласників. Простіше будувати нове і руйнувати старе методом заміщення: побудували висотку - переселили три хруща - знесли їх - побудували три висотки..... Три висотки поряд зі станціями метрополітену "Лук’янівська" або "ДорогожИчі" !!! Це ж "золота" земля.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:42

  ihorkyiv написав:
  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Масовість вирішення проблеми хрущів попереду. НЕМИНУЧЕ !!!!

Конечно, проблема хрущей решится. Они же не вечные, но не все доживут, и она может решится не так, как вам видится. Кто сказал, что владелец ветхого хруща получит квартиру в том доме, который построен на месте хруща в 200 метрах от метро в прицентральном районе, а не в новом на окраине Бучи?
Власть делает социальное жилье для пострадавших от износа хрущей, людям из аварийных домов дают ключи, сам дом под снос, участок на аукцион, чтобы частично окупить затраты.

Саме цей принцип (того ж місця) надання нового житла у тому ж мікрорайоні закладено в усіх проектах закону про реконструкцію житлових кварталів. Це банальна СПРАВЕДЛИВІСТЬ !!! Політики це чудово розуміють. Владі не потрібні масові протести хрущевласників. Простіше будувати нове і руйнувати старе методом заміщення: побудували висотку - переселили три хруща - знесли їх - побудували три висотки..... Три висотки поряд зі станціями метрополітену "Лук’янівська" або "ДорогожИчі" !!! Це ж "золота" земля.



100%
Правда 100% що це не буде реалізовано:-)
Закон 2006 року. А масового переселення Я не спостерігаю. 12 років очікувань. Було 40. Стало 52 роки. Раніше 60 років навіть шансів не має.
От і вся правда.
Зи. Одна з причин - жадібність власників хрущиків. Почитайте історії 2007 і тих років. Проголосували по 100 чоловік в надії отримати на кожного прописаного по 13 квадратів.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:02

  Первый написав:

Саме цей принцип (того ж місця) надання нового житла у тому ж мікрорайоні закладено в усіх проектах закону про реконструкцію житлових кварталів. Це банальна СПРАВЕДЛИВІСТЬ !!! Політики це чудово розуміють. Владі не потрібні масові протести хрущевласників. Простіше будувати нове і руйнувати старе методом заміщення: побудували висотку - переселили три хруща - знесли їх - побудували три висотки..... Три висотки поряд зі станціями метрополітену "Лук’янівська" або "ДорогожИчі" !!! Це ж "золота" земля.[/quote]


100%
Правда 100% що це не буде реалізовано:-)
Закон 2006 року. А масового переселення Я не спостерігаю. 12 років очікувань. Було 40. Стало 52 роки. Раніше 60 років навіть шансів не має.
От і вся правда.
Зи. Одна з причин - [b]жадібність власників хрущиків. Почитайте історії 2007 і тих років. Проголосували по 100 чоловік в надії отримати на кожного прописаного по 13 квадратів[/b].[/quote]
У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза, незалежно від кількості зареєстрованих осіб. Хочеш ще більшу площу або різні квартири, СПЛАЧУЙ за повною програмою (ринковими цінами) або йди на йу.. (на південь). Згоду 100% хрущестраждальців непотрібно, планують 75%. Як воно буде, невідомо. Але головне - почати реалізацію, щоб створити позитивний взірець для громадян, а не теревенити десятиліттями щодо загострення проблеми. Грошовитих інвесторів, принаймні для Києва, повно. Подивіться хоча б на темпи розвитку ТРЦ. Дайте інвестору "золоту" землю під житлову забудову, і він знайде грошенята і на ТРЦ, і на висотки.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:постоянно дешевеющий шлачок

Зображення
Все же в такое здание как правило надо ещё немерянно денег вложить
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
kingkongovets написав:постоянно дешевеющий шлачок

Зображення
Все же в такое здание как правило надо ещё немерянно денег вложить


так оно того стоит)
и соседей мало и все платежеспособные)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ihorkyiv написав:
  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Масовість вирішення проблеми хрущів попереду. НЕМИНУЧЕ !!!!

Конечно, проблема хрущей решится. Они же не вечные, но не все доживут, и она может решится не так, как вам видится. Кто сказал, что владелец ветхого хруща получит квартиру в том доме, который построен на месте хруща в 200 метрах от метро в прицентральном районе, а не в новом на окраине Бучи?
Власть делает социальное жилье для пострадавших от износа хрущей, людям из аварийных домов дают ключи, сам дом под снос, участок на аукцион, чтобы частично окупить затраты.

Саме цей принцип (того ж місця) надання нового житла у тому ж мікрорайоні закладено в усіх проектах закону про реконструкцію житлових кварталів. Це банальна СПРАВЕДЛИВІСТЬ !!! Політики це чудово розуміють. Владі не потрібні масові протести хрущевласників. Простіше будувати нове і руйнувати старе методом заміщення: побудували висотку - переселили три хруща - знесли їх - побудували три висотки..... Три висотки поряд зі станціями метрополітену "Лук’янівська" або "ДорогожИчі" !!! Це ж "золота" земля.
Нема в світі справедливості, це по-перше
По-друге, у цілком і повністю приватизованому хрущі, що є приватною власністю власників квартир, всі умови реконструкції (банально - знесення і будівництва чогось нового) є предметом конкретного договору власників і забудовника. То ж не варто так самовпевнено робити заяви про те, що буде через чимало років, якщо взагалі буде.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
kingkongovets написав:постоянно дешевеющий шлачок

Зображення
Все же в такое здание как правило надо ещё немерянно денег вложить


так оно того стоит)
и соседей мало и все платежеспособные)
Согласен, оно того стоит, но имхо это нерешаемая задача для отдельно взятого покупателя отдельной квартиры/помещения, только выкуп всего дома или договор всех совладельцев
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