Додано: Суб 06 жов, 2018 15:02

Первый написав:

Саме цей принцип (того ж місця) надання нового житла у тому ж мікрорайоні закладено в усіх проектах закону про реконструкцію житлових кварталів. Це банальна СПРАВЕДЛИВІСТЬ !!! Політики це чудово розуміють. Владі не потрібні масові протести хрущевласників. Простіше будувати нове і руйнувати старе: побудували висотку - переселили три хруща - знесли їх - побудували три висотки..... Три висотки поряд зі станціями метрополітену "Лук’янівська" або "ДорогожИчі" !!! Це ж "золота" земля.[/quote]100%Правда 100% що це не буде реалізовано:-)Закон 2006 року. А масового переселення Я не спостерігаю. 12 років очікувань. Було 40. Стало 52 роки. Раніше 60 років навіть шансів не має.От і вся правда.Зи. Одна з причин -[/b].[/quote]У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза, незалежно від кількості зареєстрованих осіб. Хочеш ще більшу площу або різні квартири, СПЛАЧУЙ за повною програмою (ринковими цінами) або йди на йу.. (на південь). Згоду 100% хрущестраждальців непотрібно, планують 75%. Як воно буде, невідомо. Але головне - почати реалізацію, щоб створити позитивний взірець для громадян, а не теревенити десятиліттями щодо загострення проблеми. Грошовитих інвесторів, принаймні для Києва, повно. Подивіться хоча б на темпи розвитку ТРЦ. Дайте інвестору "золоту" землю під житлову забудову, і він знайде грошенята і на ТРЦ, і на висотки.