Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Масовість вирішення проблеми хрущів попереду. НЕМИНУЧЕ !!!!
Конечно, проблема хрущей решится. Они же не вечные, но не все доживут, и она может решится не так, как вам видится. Кто сказал, что владелец ветхого хруща получит квартиру в том доме, который построен на месте хруща в 200 метрах от метро в прицентральном районе, а не в новом на окраине Бучи? Власть делает социальное жилье для пострадавших от износа хрущей, людям из аварийных домов дают ключи, сам дом под снос, участок на аукцион, чтобы частично окупить затраты.
Саме цей принцип (того ж місця) надання нового житла у тому ж мікрорайоні закладено в усіх проектах закону про реконструкцію житлових кварталів. Це банальна СПРАВЕДЛИВІСТЬ !!! Політики це чудово розуміють. Владі не потрібні масові протести хрущевласників. Простіше будувати нове і руйнувати старе методом заміщення: побудували висотку - переселили три хруща - знесли їх - побудували три висотки..... Три висотки поряд зі станціями метрополітену "Лук’янівська" або "ДорогожИчі" !!! Це ж "золота" земля.
ihorkyiv написав:Масовість вирішення проблеми хрущів попереду. НЕМИНУЧЕ !!!!
Конечно, проблема хрущей решится. Они же не вечные, но не все доживут, и она может решится не так, как вам видится. Кто сказал, что владелец ветхого хруща получит квартиру в том доме, который построен на месте хруща в 200 метрах от метро в прицентральном районе, а не в новом на окраине Бучи? Власть делает социальное жилье для пострадавших от износа хрущей, людям из аварийных домов дают ключи, сам дом под снос, участок на аукцион, чтобы частично окупить затраты.
Саме цей принцип (того ж місця) надання нового житла у тому ж мікрорайоні закладено в усіх проектах закону про реконструкцію житлових кварталів. Це банальна СПРАВЕДЛИВІСТЬ !!! Політики це чудово розуміють. Владі не потрібні масові протести хрущевласників. Простіше будувати нове і руйнувати старе методом заміщення: побудували висотку - переселили три хруща - знесли їх - побудували три висотки..... Три висотки поряд зі станціями метрополітену "Лук’янівська" або "ДорогожИчі" !!! Це ж "золота" земля.
100% Правда 100% що це не буде реалізовано:-) Закон 2006 року. А масового переселення Я не спостерігаю. 12 років очікувань. Було 40. Стало 52 роки. Раніше 60 років навіть шансів не має. От і вся правда. Зи. Одна з причин - жадібність власників хрущиків. Почитайте історії 2007 і тих років. Проголосували по 100 чоловік в надії отримати на кожного прописаного по 13 квадратів.
Саме цей принцип (того ж місця) надання нового житла у тому ж мікрорайоні закладено в усіх проектах закону про реконструкцію житлових кварталів. Це банальна СПРАВЕДЛИВІСТЬ !!! Політики це чудово розуміють. Владі не потрібні масові протести хрущевласників. Простіше будувати нове і руйнувати старе методом заміщення: побудували висотку - переселили три хруща - знесли їх - побудували три висотки..... Три висотки поряд зі станціями метрополітену "Лук’янівська" або "ДорогожИчі" !!! Це ж "золота" земля.[/quote]
100% Правда 100% що це не буде реалізовано:-) Закон 2006 року. А масового переселення Я не спостерігаю. 12 років очікувань. Було 40. Стало 52 роки. Раніше 60 років навіть шансів не має. От і вся правда. Зи. Одна з причин - [b]жадібність власників хрущиків. Почитайте історії 2007 і тих років. Проголосували по 100 чоловік в надії отримати на кожного прописаного по 13 квадратів[/b].[/quote] У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза, незалежно від кількості зареєстрованих осіб. Хочеш ще більшу площу або різні квартири, СПЛАЧУЙ за повною програмою (ринковими цінами) або йди на йу.. (на південь). Згоду 100% хрущестраждальців непотрібно, планують 75%. Як воно буде, невідомо. Але головне - почати реалізацію, щоб створити позитивний взірець для громадян, а не теревенити десятиліттями щодо загострення проблеми. Грошовитих інвесторів, принаймні для Києва, повно. Подивіться хоча б на темпи розвитку ТРЦ. Дайте інвестору "золоту" землю під житлову забудову, і він знайде грошенята і на ТРЦ, і на висотки.
ihorkyiv написав:Масовість вирішення проблеми хрущів попереду. НЕМИНУЧЕ !!!!
Конечно, проблема хрущей решится. Они же не вечные, но не все доживут, и она может решится не так, как вам видится. Кто сказал, что владелец ветхого хруща получит квартиру в том доме, который построен на месте хруща в 200 метрах от метро в прицентральном районе, а не в новом на окраине Бучи? Власть делает социальное жилье для пострадавших от износа хрущей, людям из аварийных домов дают ключи, сам дом под снос, участок на аукцион, чтобы частично окупить затраты.
Саме цей принцип (того ж місця) надання нового житла у тому ж мікрорайоні закладено в усіх проектах закону про реконструкцію житлових кварталів. Це банальна СПРАВЕДЛИВІСТЬ !!! Політики це чудово розуміють. Владі не потрібні масові протести хрущевласників. Простіше будувати нове і руйнувати старе методом заміщення: побудували висотку - переселили три хруща - знесли їх - побудували три висотки..... Три висотки поряд зі станціями метрополітену "Лук’янівська" або "ДорогожИчі" !!! Це ж "золота" земля.
Нема в світі справедливості, це по-перше По-друге, у цілком і повністю приватизованому хрущі, що є приватною власністю власників квартир, всі умови реконструкції (банально - знесення і будівництва чогось нового) є предметом конкретного договору власників і забудовника. То ж не варто так самовпевнено робити заяви про те, що буде через чимало років, якщо взагалі буде.
Являюсь обладателем двух хрущей под сдачу ни о сносе не мечтаю, они мне приносят небольшой кэш. Одна была приобретена за 7,5 на тогда еще Киквидзе в 98м году, уж сколько раз она окупилась. Хотя конечно если помечтать и продать ее в 2007-8 году. Но я ж не так успешен как вуха_трейдер, который пишет тут под новыми никами. Кстати в обеих за пару лет в подъездах поменялись окна. В той что на 2-м этаже я сам покрасил и освежила супруга наклейками до 2-го этажа, вполне терпимо. Другое дело панель, уж не знаю по какой цене она была бы интересной.
Бывалый написав:Являюсь обладателем двух хрущей под сдачу ни о сносе не мечтаю, они мне приносят небольшой кэш. Одна была приобретена за 7,5 на тогда еще Киквидзе в 98м году, уж сколько раз она окупилась. Хотя конечно если помечтать и продать ее в 2007-8 году. Но я ж не так успешен как вуха_трейдер, который пишет тут под новыми никами. Кстати в обеих за пару лет в подъездах поменялись окна. В той что на 2-м этаже я сам покрасил и освежила супруга наклейками до 2-го этажа, вполне терпимо. Другое дело панель, уж не знаю по какой цене она была бы интересной.
жму руку, это то шо я и пытаюсь донести, но авторитеты грят шо цена на моменте - решает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.