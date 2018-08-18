Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Нема в світі справедливості, це по-перше По-друге, у цілком і повністю приватизованому хрущі, що є приватною власністю власників квартир, всі умови реконструкції (банально - знесення і будівництва чогось нового) є предметом конкретного договору власників і забудовника. То ж не варто так самовпевнено робити заяви про те, що буде через чимало років, якщо взагалі буде".
По-перше, пам’ятаєте: "Справедливість є, за неї варто боротися". (Тепер, правда, наштрикнулася "коса" на окуляри). По-друге, взаємини між хрущевласником і забудовником регулюються ЗАКОНОМ, який має максимально збалансовано враховувати інтереси обох сторін. Такий законодавчий акт і намагаються створити, відкинувши популізм і глухі вади попереднього закону. І по-третє, ЗАКОН і є СПРАВЕДЛИВІСТЬ. У протилежному випадку навіщо тоді створювати суспільства-нації-держави ??? В інших країнах ця проблема вирішується, і ми ВИРІШИМО.
ihorkyiv написав:У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза...
Есть рынок. Если бизнесу выгодно вкладывать деньги на таких условиях, очередь выстроится за хрущами в хороших местах (а что делать владельцам хрущей в плохих?). Если не выгодно, хоть какие законы принимай, никто денег не даст. Делать реконструкцию за счет налогоплательщиков - все, кто не является владелцем хрущей, а таких большинство, будут против. Чудес, денег из воздуха, не бывает.
"Нема в світі справедливості, це по-перше По-друге, у цілком і повністю приватизованому хрущі, що є приватною власністю власників квартир, всі умови реконструкції (банально - знесення і будівництва чогось нового) є предметом конкретного договору власників і забудовника. То ж не варто так самовпевнено робити заяви про те, що буде через чимало років, якщо взагалі буде".
По-перше, пам’ятаєте: "Справедливість є, за неї варто боротися". (Тепер, правда, наштрикнулася "коса" на окуляри). По-друге, взаємини між хрущевласником і забудовником регулюються ЗАКОНОМ, який має максимально збалансовано враховувати інтереси обох сторін. Такий законодавчий акт і намагаються створити, відкинувши популізм і глухі вади попереднього закону. І по-третє, ЗАКОН і є СПРАВЕДЛИВІСТЬ. У протилежному випадку навіщо тоді створювати суспільства-нації-держави ??? В інших країнах ця проблема вирішується, і ми ВИРІШИМО.
Закон може що завгодно регулювати, але якщо сама реконструкція буде невигідна, її просто не буде. Якщо нарешті візьмуться за жорсткий підхід до містобудівництва, норм щільності й висотності забудови, навантаження на інфраструктуру, паркомісця, то переважній більшості хрущів у спальниках не світить нічого, взагалі. Чим жорсткіші будуть умови закону, тим менше зацікавленості у реконструкції, тим більше хрущів ні чого не дочекається. Тим паче, поки ціни невисокі. Будуть стояти доки не стануть аварійними і їх самі власники не покинуть чи не продадуть за скільки зможуть. Ніхто не зобов'язаний власникам приватного хруща забезпечувати його заміну, точно так само, як ніхто вам не має в селі надати нову хату, якщо стара завалилася. Варто зрозуміти - проблеми майбутнього хрущів - то проблеми їх власників, і ніяке законодавство з реконструкції цього не змінить.
ihorkyiv написав:У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза...
Есть рынок. Если бизнесу выгодно вкладывать деньги на таких условиях, очередь выстроится за хрущами в хороших местах (а что делать владельцам хрущей в плохих?). Если не выгодно, хоть какие законы принимай, никто денег не даст. Делать реконструкцию за счет налогоплательщиков - все, кто не является владелцем хрущей, а таких большинство, будут против. Чудес, денег из воздуха, не бывает.
Щоб щось створити, треба хоча б з чогось почати. Почнеться реконструкція із "золотих" локацій, з часом дійте черга і до "поганих місць". Сучасний КИЇВ не одразу побудувався. Вибачайте, але, ймовірно, почнеться з того, що вигідніше. )) Хоча за рішенням Київради можуть простимулювати інвесторів на знесення панельних хрущів на Лісовому масиві та свіжу забудову. У Києві поганих місць не буває: є кращі і менш кращі.)) Столиця - суцільний Клондайк.