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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2226222722282229

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1115
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
239
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1115
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:30

Faceless

"Нема в світі справедливості, це по-перше
По-друге, у цілком і повністю приватизованому хрущі, що є приватною власністю власників квартир, всі умови реконструкції (банально - знесення і будівництва чогось нового) є предметом конкретного договору власників і забудовника. То ж не варто так самовпевнено робити заяви про те, що буде через чимало років, якщо взагалі буде".

По-перше, пам’ятаєте: "Справедливість є, за неї варто боротися". (Тепер, правда, наштрикнулася "коса" на окуляри).
По-друге, взаємини між хрущевласником і забудовником регулюються ЗАКОНОМ, який має максимально збалансовано враховувати інтереси обох сторін. Такий законодавчий акт і намагаються створити, відкинувши популізм і глухі вади попереднього закону.
І по-третє, ЗАКОН і є СПРАВЕДЛИВІСТЬ. У протилежному випадку навіщо тоді створювати суспільства-нації-держави ??? В інших країнах ця проблема вирішується, і ми ВИРІШИМО.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники ОШ:
ЗП грузчика в АТБ в райцентре Киевской области - 15 кгрн. График: день-ночь-2 дома.
ЗП грузчиков с более плотным графиком - 20 кгрн.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза...

Есть рынок. Если бизнесу выгодно вкладывать деньги на таких условиях, очередь выстроится за хрущами в хороших местах (а что делать владельцам хрущей в плохих?). Если не выгодно, хоть какие законы принимай, никто денег не даст. Делать реконструкцию за счет налогоплательщиков - все, кто не является владелцем хрущей, а таких большинство, будут против. Чудес, денег из воздуха, не бывает.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

alkasander написав:Хроники ОШ:
ЗП грузчика в АТБ в райцентре Киевской области - 15 кгрн. График: день-ночь-2 дома.
ЗП грузчиков с более плотным графиком - 20 кгрн.
Был бы тут Франт, сразу заявил бы, как сложно грузчику из райцентра собрать на двушку у метро, а значит зрада/зубажиння/мывсеумрем
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ihorkyiv написав:Faceless

"Нема в світі справедливості, це по-перше
По-друге, у цілком і повністю приватизованому хрущі, що є приватною власністю власників квартир, всі умови реконструкції (банально - знесення і будівництва чогось нового) є предметом конкретного договору власників і забудовника. То ж не варто так самовпевнено робити заяви про те, що буде через чимало років, якщо взагалі буде".

По-перше, пам’ятаєте: "Справедливість є, за неї варто боротися". (Тепер, правда, наштрикнулася "коса" на окуляри).
По-друге, взаємини між хрущевласником і забудовником регулюються ЗАКОНОМ, який має максимально збалансовано враховувати інтереси обох сторін. Такий законодавчий акт і намагаються створити, відкинувши популізм і глухі вади попереднього закону.
І по-третє, ЗАКОН і є СПРАВЕДЛИВІСТЬ. У протилежному випадку навіщо тоді створювати суспільства-нації-держави ??? В інших країнах ця проблема вирішується, і ми ВИРІШИМО.
Закон може що завгодно регулювати, але якщо сама реконструкція буде невигідна, її просто не буде. Якщо нарешті візьмуться за жорсткий підхід до містобудівництва, норм щільності й висотності забудови, навантаження на інфраструктуру, паркомісця, то переважній більшості хрущів у спальниках не світить нічого, взагалі. Чим жорсткіші будуть умови закону, тим менше зацікавленості у реконструкції, тим більше хрущів ні чого не дочекається. Тим паче, поки ціни невисокі.
Будуть стояти доки не стануть аварійними і їх самі власники не покинуть чи не продадуть за скільки зможуть. Ніхто не зобов'язаний власникам приватного хруща забезпечувати його заміну, точно так само, як ніхто вам не має в селі надати нову хату, якщо стара завалилася. Варто зрозуміти - проблеми майбутнього хрущів - то проблеми їх власників, і ніяке законодавство з реконструкції цього не змінить.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 16:13

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза...

Есть рынок. Если бизнесу выгодно вкладывать деньги на таких условиях, очередь выстроится за хрущами в хороших местах (а что делать владельцам хрущей в плохих?). Если не выгодно, хоть какие законы принимай, никто денег не даст. Делать реконструкцию за счет налогоплательщиков - все, кто не является владелцем хрущей, а таких большинство, будут против. Чудес, денег из воздуха, не бывает.

Щоб щось створити, треба хоча б з чогось почати. Почнеться реконструкція із "золотих" локацій, з часом дійте черга і до "поганих місць". Сучасний КИЇВ не одразу побудувався. Вибачайте, але, ймовірно, почнеться з того, що вигідніше. )) Хоча за рішенням Київради можуть простимулювати інвесторів на знесення панельних хрущів на Лісовому масиві та свіжу забудову. У Києві поганих місць не буває: є кращі і менш кращі.)) Столиця - суцільний Клондайк.
ihorkyiv
 
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