Додано: Суб 06 жов, 2018 16:01

ihorkyiv написав: Faceless



"Нема в світі справедливості, це по-перше

По-друге, у цілком і повністю приватизованому хрущі, що є приватною власністю власників квартир, всі умови реконструкції (банально - знесення і будівництва чогось нового) є предметом конкретного договору власників і забудовника. То ж не варто так самовпевнено робити заяви про те, що буде через чимало років, якщо взагалі буде".



По-перше, пам’ятаєте: "Справедливість є, за неї варто боротися". (Тепер, правда, наштрикнулася "коса" на окуляри).

По-друге, взаємини між хрущевласником і забудовником регулюються ЗАКОНОМ, який має максимально збалансовано враховувати інтереси обох сторін. Такий законодавчий акт і намагаються створити, відкинувши популізм і глухі вади попереднього закону.

І по-третє, ЗАКОН і є СПРАВЕДЛИВІСТЬ. У протилежному випадку навіщо тоді створювати суспільства-нації-держави ??? В інших країнах ця проблема вирішується, і ми ВИРІШИМО.

Закон може що завгодно регулювати, але якщо сама реконструкція буде невигідна, її просто не буде. Якщо нарешті візьмуться за жорсткий підхід до містобудівництва, норм щільності й висотності забудови, навантаження на інфраструктуру, паркомісця, то переважній більшості хрущів у спальниках не світить нічого, взагалі. Чим жорсткіші будуть умови закону, тим менше зацікавленості у реконструкції, тим більше хрущів ні чого не дочекається. Тим паче, поки ціни невисокі.Будуть стояти доки не стануть аварійними і їх самі власники не покинуть чи не продадуть за скільки зможуть. Ніхто не зобов'язаний власникам приватного хруща забезпечувати його заміну, точно так само, як ніхто вам не має в селі надати нову хату, якщо стара завалилася. Варто зрозуміти - проблеми майбутнього хрущів - то проблеми їх власників, і ніяке законодавство з реконструкції цього не змінить.