Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Нема в світі справедливості, це по-перше По-друге, у цілком і повністю приватизованому хрущі, що є приватною власністю власників квартир, всі умови реконструкції (банально - знесення і будівництва чогось нового) є предметом конкретного договору власників і забудовника. То ж не варто так самовпевнено робити заяви про те, що буде через чимало років, якщо взагалі буде".
По-перше, пам’ятаєте: "Справедливість є, за неї варто боротися". (Тепер, правда, наштрикнулася "коса" на окуляри). По-друге, взаємини між хрущевласником і забудовником регулюються ЗАКОНОМ, який має максимально збалансовано враховувати інтереси обох сторін. Такий законодавчий акт і намагаються створити, відкинувши популізм і глухі вади попереднього закону. І по-третє, ЗАКОН і є СПРАВЕДЛИВІСТЬ. У протилежному випадку навіщо тоді створювати суспільства-нації-держави ??? В інших країнах ця проблема вирішується, і ми ВИРІШИМО.
ihorkyiv написав:У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза...
Есть рынок. Если бизнесу выгодно вкладывать деньги на таких условиях, очередь выстроится за хрущами в хороших местах (а что делать владельцам хрущей в плохих?). Если не выгодно, хоть какие законы принимай, никто денег не даст. Делать реконструкцию за счет налогоплательщиков - все, кто не является владелцем хрущей, а таких большинство, будут против. Чудес, денег из воздуха, не бывает.
"Нема в світі справедливості, це по-перше По-друге, у цілком і повністю приватизованому хрущі, що є приватною власністю власників квартир, всі умови реконструкції (банально - знесення і будівництва чогось нового) є предметом конкретного договору власників і забудовника. То ж не варто так самовпевнено робити заяви про те, що буде через чимало років, якщо взагалі буде".
По-перше, пам’ятаєте: "Справедливість є, за неї варто боротися". (Тепер, правда, наштрикнулася "коса" на окуляри). По-друге, взаємини між хрущевласником і забудовником регулюються ЗАКОНОМ, який має максимально збалансовано враховувати інтереси обох сторін. Такий законодавчий акт і намагаються створити, відкинувши популізм і глухі вади попереднього закону. І по-третє, ЗАКОН і є СПРАВЕДЛИВІСТЬ. У протилежному випадку навіщо тоді створювати суспільства-нації-держави ??? В інших країнах ця проблема вирішується, і ми ВИРІШИМО.
Закон може що завгодно регулювати, але якщо сама реконструкція буде невигідна, її просто не буде. Якщо нарешті візьмуться за жорсткий підхід до містобудівництва, норм щільності й висотності забудови, навантаження на інфраструктуру, паркомісця, то переважній більшості хрущів у спальниках не світить нічого, взагалі. Чим жорсткіші будуть умови закону, тим менше зацікавленості у реконструкції, тим більше хрущів ні чого не дочекається. Тим паче, поки ціни невисокі. Будуть стояти доки не стануть аварійними і їх самі власники не покинуть чи не продадуть за скільки зможуть. Ніхто не зобов'язаний власникам приватного хруща забезпечувати його заміну, точно так само, як ніхто вам не має в селі надати нову хату, якщо стара завалилася. Варто зрозуміти - проблеми майбутнього хрущів - то проблеми їх власників, і ніяке законодавство з реконструкції цього не змінить.
ihorkyiv написав:У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза...
Есть рынок. Если бизнесу выгодно вкладывать деньги на таких условиях, очередь выстроится за хрущами в хороших местах (а что делать владельцам хрущей в плохих?). Если не выгодно, хоть какие законы принимай, никто денег не даст. Делать реконструкцию за счет налогоплательщиков - все, кто не является владелцем хрущей, а таких большинство, будут против. Чудес, денег из воздуха, не бывает.
Щоб щось створити, треба хоча б з чогось почати. Почнеться реконструкція із "золотих" локацій, з часом дійте черга і до "поганих місць". Сучасний КИЇВ не одразу побудувався. Вибачайте, але, ймовірно, почнеться з того, що вигідніше. )) Хоча за рішенням Київради можуть простимулювати інвесторів на знесення панельних хрущів на Лісовому масиві та свіжу забудову. У Києві поганих місць не буває: є кращі і менш кращі.)) Столиця - суцільний Клондайк.
Почитав я про реновацію(зносу хрущів) в Москві. Двояке враження. З одного боку все супер. Дають квартиру в тому самому районі, більшої площі. Квартири "с отделкой". Але з другого боку: 1. Наскільки я зрозумів ця програма дотується бюджетом. Самі розумієте, бюджет Києва не рівень Москви. 2. Були мітинги проти цієї програми. Мітинг в РФ, це не мітинг в Україні. Ну і якщо все так гарно, чому мітингувати, не зрозуміло. 3. Все таки ціна житла/землі в Москві в 3 рази більша. Тому якщо в Москві ми припустимо виходимо в нуль, то в Києві отримаємо збиток, і не малий.
І програма чомусь працює тільки в Москві, (ще вроді в Пітері, але інфи я не знайшов). У всіх інших містах таких програм немає(масових).
andrijk777 написав:Почитав я про реновацію в Москві. Двояке враження. З одного боку все супер. Дають квартиру в тому самому районі, більшої площі. Квартири "с отделкой". Але з другого боку: 1. Наскільки я зрозумів ця програма дотується бюджетом. Самі розумієте, бюджет Києва не рівень Москви. 2. Були мітинги проти цієї програми. Мітинг в РФ, це не мітинг в Україні. Ну і якщо все так гарно, чому мітингувати, не зрозуміло. 3. Все таки ціна житла/землі в Москві в 3 рази більша. Тому якщо в Москві ми припустимо виходимо в нуль, то в Києві отримаємо збиток, і не малий.
І програма чомусь працює тільки в Москві, (ще вроді в Пітері, але інфи я не знайшов). У всіх інших містах таких програм немає(масових).
Бо все аж ніяк не "супер". У вас є житло, ймовірно, ви його самі підбирали, воно вас влаштовує. Скоріш за все там зроблено ремонт. Ви звикли до місця, сусідів. Натомість вам необхідно переїзджати, що вже саме по собі неприємно. Інший будинок, в іншому місці - навіть якщо поряд, не факт що не гірше. Ймовірно, й що якість забудови буде не найкраща, рівня ультраеконом. Не певен, що можна обрати квартиру на свій смак - планування, поверх, орієнтацію, вид з вікон. Завжди є нюанси з площею - 1:1 не буває, можливу різницю хтось має оплатити. "Отдєлка от строітелєй" - та ще лотерея, зазвичай то низькоякісне і загалом потребує додаткових вкладень. Невідомий новий склад сусідів. Загальний стан району вочевидь стане гірше - більш щільна забудова, менше місця, менше зелених насаджень, більше людей і авто, більше навантаження на інфраструктуру. І так, в москвинів за високих цін на нерухомість це більш економічно виправдано, у Києві за поточних низьких цін і купи ділянок під забудову - не має сенсу, що вже казати про інші міста.
ihorkyiv написав:У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза...
Есть рынок. Если бизнесу выгодно вкладывать деньги на таких условиях, очередь выстроится за хрущами в хороших местах (а что делать владельцам хрущей в плохих?). Если не выгодно, хоть какие законы принимай, никто денег не даст. Делать реконструкцию за счет налогоплательщиков - все, кто не является владелцем хрущей, а таких большинство, будут против. Чудес, денег из воздуха, не бывает.
Щоб щось створити, треба хоча б з чогось почати. Почнеться реконструкція із "золотих" локацій, з часом дійте черга і до "поганих місць". Сучасний КИЇВ не одразу побудувався. Вибачайте, але, ймовірно, почнеться з того, що вигідніше. )) Хоча за рішенням Київради можуть простимулювати інвесторів на знесення панельних хрущів на Лісовому масиві та свіжу забудову. У Києві поганих місць не буває: є кращі і менш кращі.)) Столиця - суцільний Клондайк.
Бизнес это весы. Есть выгода, туда бегут все, ажиотаж, дайте две, ночевки в палатках. Нет выгоды - тишина. Как Первый писал, цена определяет все. И доходность на моменте, и перспективы, и ожидания. Пока счет не в пользу хрущей. У подавляющего большинства покупателей недвижимости требование "не хрущь, ни первый, ни последний", а в приоритете "свежий недорогой новострой". Поэтому хрущь (если не в супер месте) на слив. Если в супер месте, то делать ремонт и сдавать дорого.
У советской вторички есть очень сильная сегментация, которую никто тут не замечает. Хорошее место, неплохой дом - алкаши продают дорого, покупают в километре дешево, бабушки умирают, наследники продают дорого приличным людям. Плохое место/плохой дом - маргиналы, которые заехали в очень дешево, печальная перспектива оплаты за коммунальные, отсутствие интереса застройщика в будущем и т. п. Если у вас хрущь в хорошем месте (см. выше), держите. Если в плохом, не питайте иллюзии и сливайте по чем дают (извиняюсь П. за плагиат).