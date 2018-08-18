Додано: Суб 06 жов, 2018 17:54

andrijk777 написав: Почитав я про реновацію в Москві. Двояке враження.

З одного боку все супер. Дають квартиру в тому самому районі, більшої площі. Квартири "с отделкой".

Але з другого боку:

1. Наскільки я зрозумів ця програма дотується бюджетом. Самі розумієте, бюджет Києва не рівень Москви.

2. Були мітинги проти цієї програми. Мітинг в РФ, це не мітинг в Україні. Ну і якщо все так гарно, чому мітингувати, не зрозуміло.

3. Все таки ціна житла/землі в Москві в 3 рази більша. Тому якщо в Москві ми припустимо виходимо в нуль, то в Києві отримаємо збиток, і не малий.



І програма чомусь працює тільки в Москві, (ще вроді в Пітері, але інфи я не знайшов). У всіх інших містах таких програм немає(масових).

Бо все аж ніяк не "супер".У вас є житло, ймовірно, ви його самі підбирали, воно вас влаштовує. Скоріш за все там зроблено ремонт. Ви звикли до місця, сусідів.Натомість вам необхідно переїзджати, що вже саме по собі неприємно. Інший будинок, в іншому місці - навіть якщо поряд, не факт що не гірше. Ймовірно, й що якість забудови буде не найкраща, рівня ультраеконом. Не певен, що можна обрати квартиру на свій смак - планування, поверх, орієнтацію, вид з вікон. Завжди є нюанси з площею - 1:1 не буває, можливу різницю хтось має оплатити. "Отдєлка от строітелєй" - та ще лотерея, зазвичай то низькоякісне і загалом потребує додаткових вкладень. Невідомий новий склад сусідів. Загальний стан району вочевидь стане гірше - більш щільна забудова, менше місця, менше зелених насаджень, більше людей і авто, більше навантаження на інфраструктуру.І так, в москвинів за високих цін на нерухомість це більш економічно виправдано, у Києві за поточних низьких цін і купи ділянок під забудову - не має сенсу, що вже казати про інші міста.