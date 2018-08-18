Додано: Суб 06 жов, 2018 19:01

alkasander написав: Хроники ОШ:

ЗП грузчика в АТБ в райцентре Киевской области - 15 кгрн. График: день-ночь-2 дома.

ЗП грузчиков с более плотным графиком - 20 кгрн. Хроники ОШ:ЗП грузчика в АТБ в райцентре Киевской области - 15 кгрн. График: день-ночь-2 дома.ЗП грузчиков с более плотным графиком - 20 кгрн.

Раз пришло время окуительных историй, тоже поделюсь. Сегодня возил сына знакомой из Одессы сдавать экзамен SAT. Поступает в университет в Канаде. В общем она мне говорит: 80% выпускников Ришельевского лицея в прошлом году уехали учиться за бугор. 80%, ребята. Из Одессы, которая еще не так давно считалась городом со множеством +/- престижных вузов. Это похоже на массовый исход.Честно, мне немного страшно.PS Перестаньте постить глупости о сносе хрущей. Пока в Киеве не застроены Рыбальский, Теличка, Арсенал, и т.д. и т.п. никакого сноса хрущей не будет. Т.е. еще минимум на 15 лет можно об этой теме забыть и наслаждаться уютными хрущами.