|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 жов, 2018 18:49
Vlad442 написав:
Конечно, проблема хрущей решится. Они же не вечные, но не все доживут, и она может решится не так, как вам видится. Кто сказал, что владелец ветхого хруща получит квартиру в том доме, который построен на месте хруща в 200 метрах от метро в прицентральном районе, а не в новом на окраине Бучи?
Власть делает социальное жилье для пострадавших от износа хрущей, людям из аварийных домов дают ключи, сам дом под снос, участок на аукцион, чтобы частично окупить затраты.
Проблемы две. 1. Цена метра очень низкая 2. Свободной земли хватит лет на 15ть при нынешних темпах стротельства.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4765
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 18:49
70е, район модных новостроек
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4665
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:01
alkasander написав:
Хроники ОШ:
ЗП грузчика в АТБ в райцентре Киевской области - 15 кгрн. График: день-ночь-2 дома.
ЗП грузчиков с более плотным графиком - 20 кгрн.
Раз пришло время окуительных историй, тоже поделюсь. Сегодня возил сына знакомой из Одессы сдавать экзамен SAT. Поступает в университет в Канаде. В общем она мне говорит: 80% выпускников Ришельевского лицея в прошлом году уехали учиться за бугор. 80%, ребята. Из Одессы, которая еще не так давно считалась городом со множеством +/- престижных вузов. Это похоже на массовый исход.
Честно, мне немного страшно.
PS Перестаньте постить глупости о сносе хрущей. Пока в Киеве не застроены Рыбальский, Теличка, Арсенал, и т.д. и т.п. никакого сноса хрущей не будет. Т.е. еще минимум на 15 лет можно об этой теме забыть и наслаждаться уютными хрущами.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26217
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 2930 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:33
airmax78 написав:
Раз пришло время окуительных историй, тоже поделюсь. Сегодня возил сына знакомой из Одессы сдавать экзамен SAT. Поступает в университет в Канаде. В общем она мне говорит: 80% выпускников Ришельевского лицея в прошлом году уехали учиться за бугор. 80%, ребята. Из Одессы, которая еще не так давно считалась городом со множеством +/- престижных вузов. Это похоже на массовый исход.
Честно, мне немного страшно.
Вот именно 80% ? не 79%, не 81% ? А престижные ВУЗы в Одессе - это киваловский ВУЗ ?
Максим, а если серьёзно, вы сами посчитайте, сколько будет стоить хотя бы прокормить студента за бугром. Не говоря уже про стоимость обучения.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1630
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:34
airmax78 написав:
PS Перестаньте постить глупости о сносе хрущей. Пока в Киеве не застроены Рыбальский, Теличка, Арсенал, и т.д. и т.п. никакого сноса хрущей не будет. Т.е. еще минимум на 15 лет можно об этой теме забыть и наслаждаться уютными хрущами.
Вважати, що забудова Арсеналу - осереддя Печерська - своєю якістю і вартістю порівнюватиметься із новітньою забудовою хрущетериторій Дорогожичей, Нивок та й Лук’янівки, є помилковою позицією. На Арсеналі і Рибальському не буде економвисоток. Це різні сегменти. Зазначені місцини не є конкурентами.
Затишними цегляними хрущами біля метра насолоджуються наші клієнти - орендарі. Від початку розмови саме про це і йшлося. Я не проти, щоб ця насолода тривала ще 15-20 років.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:39
ihorkyiv написав:
У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза...
Ахренеть справедливость.
Справедливо в мордоре. Получаешь в новом доме, который недалеко от дома под снос, количество метров равное твоей старой квартире. Разницу метров доплачиваешь по рынку, или едешь в новую москву, за мкад. Жаже там поняли, что любители халявы жолжны принять участие в реновации. А цена метра в районе садового немножко кусается.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4765
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:39
pesikot написав: airmax78 написав:
Раз пришло время окуительных историй, тоже поделюсь. Сегодня возил сына знакомой из Одессы сдавать экзамен SAT. Поступает в университет в Канаде. В общем она мне говорит: 80% выпускников Ришельевского лицея в прошлом году уехали учиться за бугор. 80%, ребята. Из Одессы, которая еще не так давно считалась городом со множеством +/- престижных вузов. Это похоже на массовый исход.
Честно, мне немного страшно.
Вот именно 80% ? не 79%, не 81% ? А престижные ВУЗы в Одессе - это киваловский ВУЗ ?
Максим, а если серьёзно, вы сами посчитайте, сколько будет стоить хотя бы прокормить студента за бугром. Не говоря уже про стоимость обучения.
Арцизкий район, детей отправляют в Болгарию учится, болгарское правительство дотирует... Румыны тоже кстати... Иногда лучше промолчать...
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19115
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:42
pesikot написав: airmax78 написав:
Раз пришло время окуительных историй, тоже поделюсь. Сегодня возил сына знакомой из Одессы сдавать экзамен SAT. Поступает в университет в Канаде. В общем она мне говорит: 80% выпускников Ришельевского лицея в прошлом году уехали учиться за бугор. 80%, ребята. Из Одессы, которая еще не так давно считалась городом со множеством +/- престижных вузов. Это похоже на массовый исход.
Честно, мне немного страшно.
Вот именно 80% ? не 79%, не 81% ? А престижные ВУЗы в Одессе - это киваловский ВУЗ ?
Максим, а если серьёзно, вы сами посчитайте, сколько будет стоить хотя бы прокормить студента за бугром. Не говоря уже про стоимость обучения.
Женщины склонны к округлениям. 79 или 81 - не суть важно. Важно что уехало гораздо больше чем осталось. Это при и без того отрицательной демографии и старении нации. Кстати, вы задали хороший вопрос. Умные пытаются всеми правдами и неправдами вымутить себе стипендии/гранты и т.п. Остальных поддерживают родители: поколение тех, кто сумел что-то заработать в Украине, но хочет, чтобы его дети добились большего (т.е. +/- все тут присутствующие). Т.е. мало того что из страны уезжает будущее (молодежь) так еще и валюта утекает.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26217
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 685 раз.
- Подякували: 2930 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11526
|2068276
|
Суб 06 жов, 2018 19:02
shapo
|
|446
|166641
|
|
|1
|876
|
|