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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1115
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
239
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1115
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:30

  kingkongovets написав:а рятуйте люди добрі, що ж це робиться? страшнеее
макс, возможность дать детям образование в нормальных вузах за границей, а не купить диплом у шаромыг типа франта - великое благо
шо вы голосите то?

Да никто из них не вернется, это ж очевидно. Я больше вам скажу, отъезд на учебу стал настолько массовым, что в среде подростков это стало модным. Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

за Одессу хочу немножечко сказать...таки да уезжают... Одесситы уезжают на их место быкота заезжает....
usolcevanata
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:а рятуйте люди добрі, що ж це робиться? страшнеее
макс, возможность дать детям образование в нормальных вузах за границей, а не купить диплом у шаромыг типа франта - великое благо
шо вы голосите то?

Да никто из них не вернется, это ж очевидно. Я больше вам скажу, отъезд на учебу стал настолько массовым, что в среде подростков это стало модным. Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.
***, будто это когда то было не модным. "Ма-а-а, я хочу в МАУП, а не как лох в какой-то бурсе в Лондоне!"
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:47

  hume написав:
  ihorkyiv написав:У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза...

Ахренеть справедливость.

Справедливо в мордоре. Получаешь в новом доме, который недалеко от дома под снос, количество метров равное твоей старой квартире. Разницу метров доплачиваешь по рынку, или едешь в новую москву, за мкад. Жаже там поняли, что любители халявы жолжны принять участие в реновации. А цена метра в районе садового немножко кусается.

А що тут несправедливого ??? Я віддаю свою частину будинку-хруща (разом з іншими мешканцями-квартировласниками) і земельну ділянку під ним забудовнику, який добровільно виявив бажання саме на цьому місці побудувати висотний будинок і ПРОДАТИ квартири у ньому задля прибутку. Одержуючи безкоштовно квартиру від цього забудовника, я фактично КУПУЮ її, сплативши своєю квартирою у ліквідованому забудовником хрущі. Метраж моєї нової квартири і рівень ремонту обумовлюються Договором. Якщо забудовник погодився на мої умови, то йому це ВИГІДНО, а мені - подвійна вигода: новобудова у старій "золотій" локації. Хочу здаю, хочу продаю, але уже не хрущ. Де несправедливість ??? Кого обдурили ???
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:50

  usolcevanata написав:за Одессу хочу немножечко сказать...таки да уезжают... Одесситы уезжают на их место быкота заезжает....

З Донецька, Луганська чи з самої Роіссі ??
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:56

  ihorkyiv написав:Вважати, що забудова Арсеналу - осереддя Печерська - своєю якістю і вартістю порівнюватиметься із новітньою забудовою хрущетериторій Дорогожичей, Нивок та й Лук’янівки, є помилковою позицією. На Арсеналі і Рибальському не буде економвисоток. Це різні сегменти. Зазначені місцини не є конкурентами.
Затишними цегляними хрущами біля метра насолоджуються наші клієнти - орендарі. Від початку розмови саме про це і йшлося. Я не проти, щоб ця насолода тривала ще 15-20 років.
на лукьяновке хмельницкий застраивает мотоциклетный завод, с идеей. Рекомендую посмотреть его интервью, он там чётенько про сроки стротельства говорит
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:57

Faceless Я снова за Одессу .....Город уже не тот...За эти четыре года лица поменялись... интиллигенции мало работяг много ...в глазах интеллект отсуствует...Это я за спальные районы...В центре покрасивше да и туристов много приятней на лица смотреть...
usolcevanata
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:57

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:а рятуйте люди добрі, що ж це робиться? страшнеее
макс, возможность дать детям образование в нормальных вузах за границей, а не купить диплом у шаромыг типа франта - великое благо
шо вы голосите то?

Да никто из них не вернется, это ж очевидно. Я больше вам скажу, отъезд на учебу стал настолько массовым, что в среде подростков это стало модным. Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.

у меня старший тоже хочет в польшу учиться
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:03

  ihorkyiv написав:
  hume написав:
  ihorkyiv написав:У старому законі - повна дурня, що й спричинило (серед інших чинників) гальмування реконструкції кварталів. Нові законотворчі тенденції (і вони справедливі) - одержуєш нову квартиру того ж метражу або більшу у 1.3-1.5 раза...

Ахренеть справедливость.

Справедливо в мордоре. Получаешь в новом доме, который недалеко от дома под снос, количество метров равное твоей старой квартире. Разницу метров доплачиваешь по рынку, или едешь в новую москву, за мкад. Жаже там поняли, что любители халявы жолжны принять участие в реновации. А цена метра в районе садового немножко кусается.

А що тут несправедливого ??? Я віддаю свою частину будинку-хруща (разом з іншими мешканцями-квартировласниками) і земельну ділянку під ним забудовнику, який добровільно виявив бажання саме на цьому місці побудувати висотний будинок і ПРОДАТИ квартири у ньому задля прибутку. Одержуючи безкоштовно квартиру від цього забудовника, я фактично КУПУЮ її, сплативши своєю квартирою у ліквідованому забудовником хрущі. Метраж моєї нової квартири і рівень ремонту обумовлюються Договором. Якщо забудовник погодився на мої умови, то йому це ВИГІДНО, а мені - подвійна вигода: новобудова у старій "золотій" локації. Хочу здаю, хочу продаю, але уже не хрущ. Де несправедливість ??? Кого обдурили ???

И что, много предложений от застройщиков? Наверное этот земельный участок стоит столько, что на эти деньги можно расселить жильцов в Буче, а они хотят возле метро на старом месте и еще +30% площади. Вот и нет желающих. Законы тут не при чем. Когда было выгодно, коммуналки в центре правдами и неправдами расселяли.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:04

  kingkongovets написав:70е, район модных новостроек
[

Красивая была Русановка, сейчас печальное зрелище. Если ещё в том районе, в котором пешочком до метро, то хай будЭ. В противоположной стороне нах, к продаже.
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