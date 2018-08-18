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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:04
ihorkyiv Та не....Донецких у нас не любят...Слишком шумные они...В город заезжают с пригорода...Много этнических молдован болгар гагаузов...
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:11
hume написав: ihorkyiv написав:
Вважати, що забудова Арсеналу - осереддя Печерська - своєю якістю і вартістю порівнюватиметься із новітньою забудовою хрущетериторій Дорогожичей, Нивок та й Лук’янівки, є помилковою позицією. На Арсеналі і Рибальському не буде економвисоток. Це різні сегменти. Зазначені місцини не є конкурентами.
Затишними цегляними хрущами біля метра насолоджуються наші клієнти - орендарі. Від початку розмови саме про це і йшлося. Я не проти, щоб ця насолода тривала ще 15-20 років.
на лукьяновке хмельницкий застраивает мотоциклетный завод, с идеей. Рекомендую посмотреть его интервью, он там чётенько про сроки стротельства говорит
Територія мотозаводу - це інша пісня, яка не потрапляє до партитури Лук’янівки. Оновлення потребують вулиці Білоруська, Деревлянська, Дегтярівська, Хохлових, частина Довнар-Запольського та Коперника.
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