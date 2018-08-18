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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1115
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
239
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1115
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:04

ihorkyiv Та не....Донецких у нас не любят...Слишком шумные они...В город заезжают с пригорода...Много этнических молдован болгар гагаузов...
usolcevanata
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Повідомлень: 17
З нами з: 17.11.16
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:11

  hume написав:
  ihorkyiv написав:Вважати, що забудова Арсеналу - осереддя Печерська - своєю якістю і вартістю порівнюватиметься із новітньою забудовою хрущетериторій Дорогожичей, Нивок та й Лук’янівки, є помилковою позицією. На Арсеналі і Рибальському не буде економвисоток. Це різні сегменти. Зазначені місцини не є конкурентами.
Затишними цегляними хрущами біля метра насолоджуються наші клієнти - орендарі. Від початку розмови саме про це і йшлося. Я не проти, щоб ця насолода тривала ще 15-20 років.
на лукьяновке хмельницкий застраивает мотоциклетный завод, с идеей. Рекомендую посмотреть его интервью, он там чётенько про сроки стротельства говорит

Територія мотозаводу - це інша пісня, яка не потрапляє до партитури Лук’янівки. Оновлення потребують вулиці Білоруська, Деревлянська, Дегтярівська, Хохлових, частина Довнар-Запольського та Коперника.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 152
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