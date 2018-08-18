Додано: Суб 06 жов, 2018 21:19

airmax78 написав: Женщины склонны к округлениям. 79 или 81 - не суть важно. Важно что уехало гораздо больше чем осталось. Это при и без того отрицательной демографии и старении нации. Кстати, вы задали хороший вопрос. Умные пытаются всеми правдами и неправдами вымутить себе стипендии/гранты и т.п. Остальных поддерживают родители: поколение тех, кто сумел что-то заработать в Украине, но хочет, чтобы его дети добились большего (т.е. +/- все тут присутствующие). Т.е. мало того что из страны уезжает будущее (молодежь) так еще и валюта утекает. Женщины склонны к округлениям. 79 или 81 - не суть важно. Важно что уехало гораздо больше чем осталось. Это при и без того отрицательной демографии и старении нации. Кстати, вы задали хороший вопрос. Умные пытаются всеми правдами и неправдами вымутить себе стипендии/гранты и т.п. Остальных поддерживают родители: поколение тех, кто сумел что-то заработать в Украине, но хочет, чтобы его дети добились большего (т.е. +/- все тут присутствующие). Т.е. мало того что из страны уезжает будущее (молодежь) так еще и валюта утекает.

В Харькове очень много арабских студентов. Валюту привозят, местных девушек осеменяют. Так что кроме минусов - демография и миграция, есть и плюсы.На самом деле сейчас происходит очень интересный процесс, про который я писал. Вкратце. Украина сейчас это слаборазвитое неофеодальное общество с глупыми и жадными панами/элитами из 90-ых. У них были крепостные, которые их обогащали. Сейчас отменили крепостное право и рабы начали разбегаться. Паны в состоянии офигевания "что же нам делать?". Когда они дойдут до дна, они поймут, что нужно реформироваться, бороться за рабочую силу. Почему польский цеховик может платить 40 тыс гривен за работу, за которую наши цеховики могут платить только 10? Почему в наш ВУЗ не хотят идти учиться? Потому что это муляж со старыми пердунами, которые только и умеют, что брать взятки. Когда не будет студентов, кто-то реформируется и выживет, кто-то умрет. Туда ему и дорога.