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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:04
ihorkyiv Та не....Донецких у нас не любят...Слишком шумные они...В город заезжают с пригорода...Много этнических молдован болгар гагаузов...
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:11
hume написав: ihorkyiv написав:
Вважати, що забудова Арсеналу - осереддя Печерська - своєю якістю і вартістю порівнюватиметься із новітньою забудовою хрущетериторій Дорогожичей, Нивок та й Лук’янівки, є помилковою позицією. На Арсеналі і Рибальському не буде економвисоток. Це різні сегменти. Зазначені місцини не є конкурентами.
Затишними цегляними хрущами біля метра насолоджуються наші клієнти - орендарі. Від початку розмови саме про це і йшлося. Я не проти, щоб ця насолода тривала ще 15-20 років.
на лукьяновке хмельницкий застраивает мотоциклетный завод, с идеей. Рекомендую посмотреть его интервью, он там чётенько про сроки стротельства говорит
Територія мотозаводу - це інша пісня, яка не потрапляє до партитури Лук’янівки. Оновлення потребують вулиці Білоруська, Деревлянська, Дегтярівська, Хохлових, частина Довнар-Запольського та Коперника.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:16
ihorkyiv написав:
Де несправедливість ??? Кого обдурили ???
КТ по другую сторону от Тампере. Разница в цене колосальная. Вы отдаёте застройщику зассаный подъезд, коммуникации, которые должны были быть поменяны при первом правлении Кучмы, а взамен получаете новострой к нулячими коммуникациями, и адекватными соседями (не всегда, но в большинстве). Вот если вы готовы доплатить рыночную цену за лишнии квадраты, то это справедливо
Срезали канализацуию в хруще. В 100тке внутреннее отверстие было около 40ка. Налёт говна просто коллосальный. Всё вырезать из них нужно, нах проще валять и строить заново. Но зная наших застройщиков есть вероятность вместо двух хрущей на д народа получить мордор.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:19
airmax78 написав:
Женщины склонны к округлениям. 79 или 81 - не суть важно. Важно что уехало гораздо больше чем осталось. Это при и без того отрицательной демографии и старении нации. Кстати, вы задали хороший вопрос. Умные пытаются всеми правдами и неправдами вымутить себе стипендии/гранты и т.п. Остальных поддерживают родители: поколение тех, кто сумел что-то заработать в Украине, но хочет, чтобы его дети добились большего (т.е. +/- все тут присутствующие). Т.е. мало того что из страны уезжает будущее (молодежь) так еще и валюта утекает.
В Харькове очень много арабских студентов. Валюту привозят, местных девушек осеменяют. Так что кроме минусов - демография и миграция, есть и плюсы.
На самом деле сейчас происходит очень интересный процесс, про который я писал. Вкратце. Украина сейчас это слаборазвитое неофеодальное общество с глупыми и жадными панами/элитами из 90-ых. У них были крепостные, которые их обогащали. Сейчас отменили крепостное право и рабы начали разбегаться. Паны в состоянии офигевания "что же нам делать?". Когда они дойдут до дна, они поймут, что нужно реформироваться, бороться за рабочую силу. Почему польский цеховик может платить 40 тыс гривен за работу, за которую наши цеховики могут платить только 10? Почему в наш ВУЗ не хотят идти учиться? Потому что это муляж со старыми пердунами, которые только и умеют, что брать взятки. Когда не будет студентов, кто-то реформируется и выживет, кто-то умрет. Туда ему и дорога.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:23
ihorkyiv написав:
Територія мотозаводу - це інша пісня, яка не потрапляє до партитури Лук’янівки. Оновлення потребують вулиці Білоруська, Деревлянська, Дегтярівська, Хохлових, частина Довнар-Запольського та Коперника.
В районе Белорусской стоят три новостроя, какой то там (чьи владельцы живут в 2008), ЖК Лукьяновский, ЖК Срибна вежа. Этих трех хватает, чтоб улица Довнар Запольского стала односторонней от запаркованых авто, а Белорусская двухполосной из четырехполосной от жильцов двух других. Что будет если снести пару хрущей и построть пару стен по 25 этажей на 400+ квартир я хз.
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hume
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:25
Vlad442 написав:
В Харькове очень много арабских студентов. Валюту привозят, местных девушек осеменяют. Так что кроме минусов - демография и миграция, есть и плюсы.
На самом деле сейчас происходит очень интересный процесс, про который я писал. Вкратце. Украина сейчас это слаборазвитое неофеодальное общество с глупыми и жадными панами/элитами из 90-ых. У них были крепостные, которые их обогащали. Сейчас отменили крепостное право и рабы начали разбегаться. Паны в состоянии офигевания "что же нам делать?". Когда они дойдут до дна, они поймут, что нужно реформироваться, бороться за рабочую силу. Почему польский цеховик может платить 40 тыс гривен за работу, за которую наши цеховики могут платить только 10? Почему в наш ВУЗ не хотят идти учиться? Потому что это муляж со старыми пердунами, которые только и умеют, что брать взятки. Когда не будет студентов, кто-то реформируется и выживет, кто-то умрет. Туда ему и дорога.
Как то на днях решил съездить в оушен плазу, обратил внимание на большое количество лиц восточной и негритянских национальностей.
Замена отбывших идёт бодро
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:38
hume написав: ihorkyiv написав:
Де несправедливість ??? Кого обдурили ???
Вы отдаёте застройщику зассаный подъезд, коммуникации, которые должны были быть поменяны при первом правлении Кучмы, а взамен получаете новострой к нулячими коммуникациями.
Який під’їзд і комунікації ??? Я вкладаю у нове будівництво пай у вигляді ділянки землі під хрущем, яка для забудовника є джерелом прибутку у майбутньому. Моя квартира у хрущі - лише договірний аргумент для забудовника надати мені нову, оскільки я втратив стару житлову площу. Забудовнику від мене потрібна тільки і тільки земельна ділянка. Щодо комунікацій забудовник домовляється з місцевою владою. Це не мій геморой. Забудовник і влада усе прораховують. Якщо не домовляться, і вартість моєї нової квартири для забудовника - це надважкий тягар, то мій хрущ стоятиме у прицентральному районі європейської столиці, поки не розвалиться, бо ні у мене, ні у сусідів грошей на його оновлення або знесення/побудову немає. А Київрада розуміє: столицю оновлювати таки треба. Тому домоляться, якщо не за 5-ть років, то за 15-ть. Мені залишається чекати.
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ihorkyiv
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:41
я так понимаю диплом одесского медина особо ни кому не нужен акромя нас и пару арабских стран Но тем не менее там идет его дележка ....Видимо там много налички крутится ...А арабов у нас тоже хватает....
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:43
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Женщины склонны к округлениям. 79 или 81 - не суть важно. Важно что уехало гораздо больше чем осталось. Это при и без того отрицательной демографии и старении нации. Кстати, вы задали хороший вопрос. Умные пытаются всеми правдами и неправдами вымутить себе стипендии/гранты и т.п. Остальных поддерживают родители: поколение тех, кто сумел что-то заработать в Украине, но хочет, чтобы его дети добились большего (т.е. +/- все тут присутствующие). Т.е. мало того что из страны уезжает будущее (молодежь) так еще и валюта утекает.
В Харькове очень много арабских студентов. Валюту привозят, местных девушек осеменяют. Так что кроме минусов - демография и миграция, есть и плюсы.
На самом деле сейчас происходит очень интересный процесс, про который я писал. Вкратце. Украина сейчас это слаборазвитое неофеодальное общество с глупыми и жадными панами/элитами из 90-ых. У них были крепостные, которые их обогащали. Сейчас отменили крепостное право и рабы начали разбегаться. Паны в состоянии офигевания "что же нам делать?". Когда они дойдут до дна, они поймут, что нужно реформироваться, бороться за рабочую силу. Почему польский цеховик может платить 40 тыс гривен за работу, за которую наши цеховики могут платить только 10? Почему в наш ВУЗ не хотят идти учиться? Потому что это муляж со старыми пердунами, которые только и умеют, что брать взятки. Когда не будет студентов, кто-то реформируется и выживет, кто-то умрет. Туда ему и дорога.
По состоянию на 1 января 2017 года, в Украине зарегистривано 28 377 сел и поселков.
Для сравнения - в 2003 году их было на 235 больше – 28 612.
Как думаете сколько их исчезнет за ближайшие 3 года?
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:43
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Женщины склонны к округлениям. 79 или 81 - не суть важно. Важно что уехало гораздо больше чем осталось. Это при и без того отрицательной демографии и старении нации. Кстати, вы задали хороший вопрос. Умные пытаются всеми правдами и неправдами вымутить себе стипендии/гранты и т.п. Остальных поддерживают родители: поколение тех, кто сумел что-то заработать в Украине, но хочет, чтобы его дети добились большего (т.е. +/- все тут присутствующие). Т.е. мало того что из страны уезжает будущее (молодежь) так еще и валюта утекает.
В Харькове очень много арабских студентов. Валюту привозят, местных девушек осеменяют. Так что кроме минусов - демография и миграция, есть и плюсы.
На самом деле сейчас происходит очень интересный процесс, про который я писал. Вкратце. Украина сейчас это слаборазвитое неофеодальное общество с глупыми и жадными панами/элитами из 90-ых. У них были крепостные, которые их обогащали. Сейчас отменили крепостное право и рабы начали разбегаться. Паны в состоянии офигевания "что же нам делать?". Когда они дойдут до дна, они поймут, что нужно реформироваться, бороться за рабочую силу. Почему польский цеховик может платить 40 тыс гривен за работу, за которую наши цеховики могут платить только 10? Почему в наш ВУЗ не хотят идти учиться? Потому что это муляж со старыми пердунами, которые только и умеют, что брать взятки. Когда не будет студентов, кто-то реформируется и выживет, кто-то умрет. Туда ему и дорога.
Та потому что Польша придаток Германии. А Украина никому не нужна, поставили компрадорские группы и уничтожают и грабят грабят. Европейцы и россияне тут друг друга стоят одинаково.
ДС мне друг, но истина дороже
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