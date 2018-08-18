Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Де несправедливість ??? Кого обдурили ???
Вы отдаёте застройщику зассаный подъезд, коммуникации, которые должны были быть поменяны при первом правлении Кучмы, а взамен получаете новострой к нулячими коммуникациями.
Який під’їзд і комунікації ??? Я вкладаю у нове будівництво пай у вигляді ділянки землі під хрущем, яка для забудовника є джерелом прибутку у майбутньому. Моя квартира у хрущі - лише договірний аргумент для забудовника надати мені нову, оскільки я втратив стару житлову площу. Забудовнику від мене потрібна тільки і тільки земельна ділянка. Щодо комунікацій забудовник домовляється з місцевою владою. Це не мій геморой. Забудовник і влада усе прораховують. Якщо не домовляться, і вартість моєї нової квартири для забудовника - це надважкий тягар, то мій хрущ стоятиме у прицентральному районі європейської столиці, поки не розвалиться, бо ні у мене, ні у сусідів грошей на його оновлення або знесення/побудову немає. А Київрада розуміє: столицю оновлювати таки треба. Тому домоляться, якщо не за 5-ть років, то за 15-ть. Мені залишається чекати.
Из выделенного следует, что ещё надцать лет застройщики будут обходить вас с вашой земельной дилянкой десятой дорогой. Хотя на данный момент активно сотрудничают с владельцами бывших земель пром назначения, и с радостью отлистывают этажами квартиры.
Коммуникации я имел ввиду внутридомовые. Вы из шлачка перебираетесь в новье, так вы ещё и лишние метры хотите получить. А за свой ремонтик хотите отдельную графу в договоре. В общем долго у нас этого ещё не будет, но помечтать можно.
kingkongovets написав:а рятуйте люди добрі, що ж це робиться? страшнеее макс, возможность дать детям образование в нормальных вузах за границей, а не купить диплом у шаромыг типа франта - великое благо шо вы голосите то?
Да никто из них не вернется, это ж очевидно. Я больше вам скажу, отъезд на учебу стал настолько массовым, что в среде подростков это стало модным. Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.
***, будто это когда то было не модным. "Ма-а-а, я хочу в МАУП, а не как лох в какой-то бурсе в Лондоне!"
Не скажите. Раньше это было прерогативой детей очень богатых родителей, либо действительно очень упорных, трудолюбивых детей, которые выигрывали всякие программы + отъезд начинался на 3-5м курсе, а то и по завершении учебы. По умолчанию, все-таки, большинство шли в украинские вузы. В последние годы ситуация меняется кардинально.
ihorkyiv написав:Територія мотозаводу - це інша пісня, яка не потрапляє до партитури Лук’янівки. Оновлення потребують вулиці Білоруська, Деревлянська, Дегтярівська, Хохлових, частина Довнар-Запольського та Коперника.
В районе Белорусской стоят три новостроя, какой то там (чьи владельцы живут в 2008), ЖК Лукьяновский, ЖК Срибна вежа. Этих трех хватает, чтоб улица Довнар Запольского стала односторонней от запаркованых авто, а Белорусская двухполосной из четырехполосной от жильцов двух других. Что будет если снести пару хрущей и построть пару стен по 25 этажей на 400+ квартир я хз.
Найнедолугішим рішенням стало надання території трамвайного депо на Лук’янівській площі під ТРЦ. Ось де треба було будувати свічки для мешканців хрущів із зазначених вище вулиць. До того ж, на місці цеху Київської книжкової фабрики звели Срібну вежу, а можна було - скромнішу висотку або й дві для розселення будинків 13, 15-а, 17, 36. Які б ділянки звільнилися !!!
hume написав:В общем долго у нас этого ещё не будет, но помечтать можно.
плюсую централизованная программа реновации требует жестких авторитарных административных мер, которые украинская власть себе позволить еще долго не сможет но точечная застройка на индивидуальных рыночных условиях вполне возможна, как пример - хрущ на владимиро-лыбедской в самом центре кадра
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
ihorkyiv написав:Я вкладаю у нове будівництво пай у вигляді ділянки землі під хрущем, яка для забудовника є джерелом прибутку у майбутньому. Моя квартира у хрущі - лише договірний аргумент для забудовника надати мені нову, оскільки я втратив стару житлову площу.
Еще раз. Много предложений? Ни ваш хрущь, ни ваше место с такими условиями застройщикам сейчас не интересны. Может в далеком-далеком будущем...
ihorkyiv написав:Якщо не домовляться, і вартість моєї нової квартири для забудовника - це надважкий тягар, то мій хрущ стоятиме у прицентральному районі європейської столиці, поки не розвалиться, бо ні у мене, ні у сусідів грошей на його оновлення або знесення/побудову немає. А Київрада розуміє: столицю оновлювати таки треба. Тому домоляться, якщо не за 5-ть років, то за 15-ть. Мені залишається чекати.
Домовляться, только не с вами и на на ваших условиях.
hume написав:В общем долго у нас этого ещё не будет, но помечтать можно.
плюсую централизованная программа реновации требует жестких авторитарных административных мер, которые украинская власть себе позволить еще долго не сможет но точечная застройка на индивидуальных рыночных условиях вполне возможна, как пример - хрущ на владимиро-лыбедской в самом центре кадра
этот хрущ хотели расселить в 2008 году, даже собирали согласие жильцов... потом перехотели и втулили во дворе забор и сарайчик... через 2 года снесли забор... и всё... у меня там товарищ живёт
airmax78 написав:[quote="4468993:kingkongovets"] а рятуйте люди добрі, що ж це робиться? страшнеее макс, возможность дать детям образование в нормальных вузах за границей, а не купить диплом у шаромыг типа франта - великое благо шо вы голосите то?
Да никто из них не вернется, это ж очевидно. Я больше вам скажу, отъезд на учебу стал настолько массовым, что в среде подростков это стало модным. Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.
***, будто это когда то было не модным. "Ма-а-а, я хочу в МАУП, а не как лох в какой-то бурсе в Лондоне!"
Не скажите. Раньше это было прерогативой детей очень богатых родителей, либо действительно очень упорных, трудолюбивых детей, которые выигрывали всякие программы + отъезд начинался на 3-5м курсе, а то и по завершении учебы. По умолчанию, все-таки, большинство шли в украинские вузы. В последние годы ситуация меняется кардинально.[/quote]
так это плохо? ваша дочь будет иметь гораздо больше возможностей, чем вы в ее время - это разве плохо? или вас жаба давит?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
ihorkyiv написав:Найнедолугішим рішенням стало надання території трамвайного депо на Лук’янівській площі під ТРЦ. Ось де треба було будувати свічки для мешканців хрущів із зазначених вище вулиць. До того ж, на місці цеху Київської книжкової фабрики звели Срібну вежу, а можна було - скромнішу висотку або й дві для розселення будинків 13, 15-а, 17, 36. Які б ділянки звільнилися !!!
На Лукьяновке нет ниодного ТРЦ, променаду не берём. ТРЦ на сейчас выгоднее, тем более его начали чуть ли не 10 лет назад.
Был в районе павловской, златоустовской, етс, на сегодня это яркий пример во что превратится плотненькая высотная застройка на месте хрущей. Это ад, половина домов не введена уже, а на улицах трэш.