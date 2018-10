Додано: Суб 06 жов, 2018 22:09

hume написав: В общем долго у нас этого ещё не будет, но помечтать можно.



плюсую

централизованная программа реновации требует жестких авторитарных административных мер, которые украинская власть себе позволить еще долго не сможет

но точечная застройка на индивидуальных рыночных условиях вполне возможна, как пример - хрущ на владимиро-лыбедской в самом центре кадра

плюсуюцентрализованная программа реновации требует жестких авторитарных административных мер, которые украинская власть себе позволить еще долго не сможетно точечная застройка на индивидуальных рыночных условиях вполне возможна, как пример - хрущ на владимиро-лыбедской в самом центре кадра

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.