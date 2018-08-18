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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 жов, 2018 22:21
airmax78 написав:
По умолчанию, все-таки, большинство шли в украинские вузы. В последние годы ситуация меняется кардинально.
Вуз не висит в воздухе. Это часть цепочки, промышленной кооперации. Если ВУЗ готовит тепловозостроителей, а тепловозостроения в Украине нет, какой смысл туда идти? ВУЗы в Украине остались ориентированы на промышленность, которой нет. Если учиться в Украине, то мехмат, физтех, IT в некоторых вузах, юрфак, если папа прокурор, медицинский, если есть связи и амбиции, фармацевт и все. Остальные 80% ВУЗов за бортом.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Суб 06 жов, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:21
hume написав:Был в районе павловской, златоустовской, етс, на сегодня это яркий пример во что превратится плотненькая высотная застройка на месте хрущей. Это ад, половина домов не введена уже, а на улицах трэш.
нам еще предстоит сполна насладиться трэшем на серебряной миле, там реально будет ппц
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 06 жов, 2018 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:21
kingkongovets написав:
так это плохо?
ваша дочь будет иметь гораздо больше возможностей, чем вы в ее время - это разве плохо?
или вас жаба давит?
Это плохо когда обучение идёт на польском. Сомневаюсь, что кроме Польши с польским куда то вписаться можно будет. Если топовые, возможно не очень топовые, но обучающие на английском, то шанс привезти знания есть.
ПС
а вообще парульные, заправляющиеся за свои, красноречиво говорят, что нужно готовить чемоданы.
Востаннє редагувалось hume
в Суб 06 жов, 2018 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:23
kingkongovets написав:
hume написав:Был в районе павловской, златоустовской, етс, на сегодня это яркий пример во что превратится плотненькая высотная застройка на месте хрущей. Это ад, половина домов не введена уже, а на улицах трэш.
нам еще предстоит сполна насладиться трэшем на серебряной миле, там реально булет ппц
Кстати, если ад творится на данный момент только возле Оушена, то вот дальше он будет кочевать в сторону центра. Всякие Н Йорки, Монреали, а какой масштаб у завода игрушек... закачаешься. Недавно стоял втыкал в него, акуевший от масштаба.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:28
Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?
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usolcevanata
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:32
usolcevanata написав:
Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?
Ну, в Запорожье возможно не дорожает.А В Киеве возле метро дорожает. Новострой в прицентралье с хорошим ремонтом уже перешагнул все возможные рамки приличия. Недавно однуха в мордоре была сдана за 12кгрн. Я впал в ступор, нужно было Первого слушать и брать за 27 готовое.
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