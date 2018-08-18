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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 жов, 2018 22:21
airmax78 написав:
По умолчанию, все-таки, большинство шли в украинские вузы. В последние годы ситуация меняется кардинально.
Вуз не висит в воздухе. Это часть цепочки, промышленной кооперации. Если ВУЗ готовит тепловозостроителей, а тепловозостроения в Украине нет, какой смысл туда идти? ВУЗы в Украине остались ориентированы на промышленность, которой нет. Если учиться в Украине, то мехмат, физтех, IT в некоторых вузах, юрфак, если папа прокурор, медицинский, если есть связи и амбиции, фармацевт и все. Остальные 80% ВУЗов за бортом.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Суб 06 жов, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:21
hume написав:Был в районе павловской, златоустовской, етс, на сегодня это яркий пример во что превратится плотненькая высотная застройка на месте хрущей. Это ад, половина домов не введена уже, а на улицах трэш.
нам еще предстоит сполна насладиться трэшем на серебряной миле, там реально будет ппц
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 06 жов, 2018 22:22, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:21
kingkongovets написав:
так это плохо?
ваша дочь будет иметь гораздо больше возможностей, чем вы в ее время - это разве плохо?
или вас жаба давит?
Это плохо когда обучение идёт на польском. Сомневаюсь, что кроме Польши с польским куда то вписаться можно будет. Если топовые, возможно не очень топовые, но обучающие на английском, то шанс привезти знания есть.
ПС
а вообще парульные, заправляющиеся за свои, красноречиво говорят, что нужно готовить чемоданы.
Востаннє редагувалось hume
в Суб 06 жов, 2018 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:23
kingkongovets написав:
hume написав:Был в районе павловской, златоустовской, етс, на сегодня это яркий пример во что превратится плотненькая высотная застройка на месте хрущей. Это ад, половина домов не введена уже, а на улицах трэш.
нам еще предстоит сполна насладиться трэшем на серебряной миле, там реально булет ппц
Кстати, если ад творится на данный момент только возле Оушена, то вот дальше он будет кочевать в сторону центра. Всякие Н Йорки, Монреали, а какой масштаб у завода игрушек... закачаешься. Недавно стоял втыкал в него, акуевший от масштаба.
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hume
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:28
Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?
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usolcevanata
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:32
usolcevanata написав:
Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?
Ну, в Запорожье возможно не дорожает.А В Киеве возле метро дорожает. Новострой в прицентралье с хорошим ремонтом уже перешагнул все возможные рамки приличия. Недавно однуха в мордоре была сдана за 12кгрн. Я впал в ступор, нужно было Первого слушать и брать за 27 готовое.
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hume
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Додано: Суб 06 жов, 2018 22:55
hume В Одессе в чешке, спальные районы,ужо доходит до 250 $ мес.с ремонтом.....можно сказать что достигли дореволюционных ценников ...Вот только вопрос зацепится ли цена на этом уровне ведь впереди зима ......?
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:00
usolcevanata написав:hume
В Одессе в чешке, спальные районы,ужо доходит до 250 $ мес.с ремонтом.....можно сказать что достигли дореволюционных ценников ...Вот только вопрос зацепиться ли цена на этом уровне ведь впереди зима ......?
Одессу,Львов, Киев причислять к убывающей Украине не стоит. Я в Ирпене наткнулся на пенсов из Запорожья. Продали там трёху (состояние не знаю) где то возле стадиона Металлург и купили двушку в Ирпене. Мотивов тоже не спросил. Трёха вроде была в неплохом доме с видом на Днепр. Я хз есть там такой.
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hume
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:01
fasser написав: hume написав:
В общем сказ о модном остеклении. Всё как обычно, застройщик сэкономил, подрядчик спешил, внешне красиво, пришли дожди/ветра, и владелец подокуел. Оконщики крестятся, владелец нервничает, стёкла не энергосберегающие, уплотнители кривовато. Единственные кто согласился вывалили такой ценник, что волосы шевелиться начали не только на голове. Вот такой историей побаловали меня сегодня.
Какой ЖК? (с)
Вы тоже менять думаете?:) Регулировщика не вызывали?
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Alex3
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:06
Alex3 написав: fasser написав: hume написав:
В общем сказ о модном остеклении. Всё как обычно, застройщик сэкономил, подрядчик спешил, внешне красиво, пришли дожди/ветра, и владелец подокуел. Оконщики крестятся, владелец нервничает, стёкла не энергосберегающие, уплотнители кривовато. Единственные кто согласился вывалили такой ценник, что волосы шевелиться начали не только на голове. Вот такой историей побаловали меня сегодня.
Какой ЖК? (с)
Вы тоже менять думаете?:) Регулировщика не вызывали?
Походу жк артемида
Как регулировать то, что регулируется снаружи?
Я у ребят поспрашивал, вроде альпинистов которые знаются на алюм фасадах нет у нас. Кстати, если у кого то тако есть, то скиньте в личку, помогу знакомым
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hume
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