Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 жов, 2018 23:16
Какой ЖК? (с)
[/quote]
Вы тоже менять думаете?:) Регулировщика не вызывали?[/quote]
Походу жк артемида
Как регулировать то, что регулируется снаружи?
Я у ребят поспрашивал, вроде альпинистов которые знаются на алюм фасадах нет у нас. Кстати, если у кого то тако есть, то скиньте в личку, помогу знакомым[/quote]
Fasser тоже из СБ, я у него спрашивал. Здесь стеклопакеты не ахти от застройщика. Или отрегулированы плохо..
Alex3
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:18
Alex3 написав:
Fasser тоже из СБ, я у него спрашивал. Здесь стеклопакеты не ахти от застройщика. Или отрегулированы плохо..
Да вот в СБ вроде и неплохие. По крайней мере мне так показалось, когда был там. Правда производитель стремноват
Востаннє редагувалось
hume
в Суб 06 жов, 2018 23:40, всього редагувалось 1 раз.
hume
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:29
hume написав:
Походу жк артемида
Как регулировать то, что регулируется снаружи?
Я у ребят поспрашивал, вроде альпинистов которые знаются на алюм фасадах нет у нас. Кстати, если у кого то тако есть, то скиньте в личку, помогу знакомым
Качество от иностранного застройщика (стеклили, если не ошибаюсь, еще греки).
airmax78
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:31
kingkongovets написав:
так это плохо?
ваша дочь будет иметь гораздо больше возможностей, чем вы в ее время - это разве плохо?
или вас жаба давит?
Вернемся к этому разговору через 20 лет. Когда наши дети будут приезжать в страну пенсионеров, проведать родителей, раз в год на 3-5 дней, в лучшем случае.
airmax78
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:32
airmax78 написав: hume написав:
Походу жк артемида
Как регулировать то, что регулируется снаружи?
Я у ребят поспрашивал, вроде альпинистов которые знаются на алюм фасадах нет у нас. Кстати, если у кого то тако есть, то скиньте в личку, помогу знакомым
Качество от иностранного застройщика (стеклили, если не ошибаюсь, еще греки).
Да хоть немцы. Сделать такой масштаб качественно анриал. В офисах их потом дрюкать ук будет, а квартирку подписал на радостях, летом, и это твоя забота.
hume
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:59
мистецький арсенал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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