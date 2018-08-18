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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1115
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
239
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
79
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
172
Всього голосів : 1115
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:16

Какой ЖК? (с) :)[/quote]

Вы тоже менять думаете?:) Регулировщика не вызывали?[/quote]
Походу жк артемида
Как регулировать то, что регулируется снаружи?

Я у ребят поспрашивал, вроде альпинистов которые знаются на алюм фасадах нет у нас. Кстати, если у кого то тако есть, то скиньте в личку, помогу знакомым[/quote]

Fasser тоже из СБ, я у него спрашивал. Здесь стеклопакеты не ахти от застройщика. Или отрегулированы плохо..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:18

  Alex3 написав:Fasser тоже из СБ, я у него спрашивал. Здесь стеклопакеты не ахти от застройщика. Или отрегулированы плохо..

Да вот в СБ вроде и неплохие. По крайней мере мне так показалось, когда был там. Правда производитель стремноват
Востаннє редагувалось hume в Суб 06 жов, 2018 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:29

  hume написав:Походу жк артемида
Как регулировать то, что регулируется снаружи?

Я у ребят поспрашивал, вроде альпинистов которые знаются на алюм фасадах нет у нас. Кстати, если у кого то тако есть, то скиньте в личку, помогу знакомым

Качество от иностранного застройщика (стеклили, если не ошибаюсь, еще греки).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:31

  kingkongovets написав:так это плохо?
ваша дочь будет иметь гораздо больше возможностей, чем вы в ее время - это разве плохо?
или вас жаба давит?

Вернемся к этому разговору через 20 лет. Когда наши дети будут приезжать в страну пенсионеров, проведать родителей, раз в год на 3-5 дней, в лучшем случае.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:32

  airmax78 написав:
  hume написав:Походу жк артемида
Как регулировать то, что регулируется снаружи?

Я у ребят поспрашивал, вроде альпинистов которые знаются на алюм фасадах нет у нас. Кстати, если у кого то тако есть, то скиньте в личку, помогу знакомым

Качество от иностранного застройщика (стеклили, если не ошибаюсь, еще греки).

Да хоть немцы. Сделать такой масштаб качественно анриал. В офисах их потом дрюкать ук будет, а квартирку подписал на радостях, летом, и это твоя забота. :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:59

мистецький арсенал
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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