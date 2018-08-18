Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex3 написав:Fasser тоже из СБ, я у него спрашивал. Здесь стеклопакеты не ахти от застройщика. Или отрегулированы плохо..
Да вот в СБ вроде и неплохие. По крайней мере мне так показалось, когда был там. Правда производитель стремноват
Фурнитура (ручки, резинки, плотность закрытия) отрегулирована плохо или изначально не айс, я в этом не разбираюсь.. В принципе, прошлую зиму пережили, в одном месте откровенно дуло - тупо заклеил.. На регулировщиков таки придется потратиться, видимо.
Alex3 написав:[ Фурнитура (ручки, резинки, плотность закрытия) отрегулирована плохо или изначально не айс, я в этом не разбираюсь.. В принципе, прошлую зиму пережили, в одном месте откровенно дуло - тупо заклеил.. На регулировщиков таки придется потратиться, видимо.
Эир говорит всё норм, лет на 80 хватит. Ну если найдёте кого, то отпишите в личку.