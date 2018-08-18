airmax78 написав:
Качество от иностранного застройщика (стеклили, если не ошибаюсь, еще греки).
Да хоть немцы. Сделать такой масштаб качественно анриал. В офисах их потом дрюкать ук будет, а квартирку подписал на радостях, летом, и это твоя забота.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:32
Да хоть немцы. Сделать такой масштаб качественно анриал. В офисах их потом дрюкать ук будет, а квартирку подписал на радостях, летом, и это твоя забота.
Додано: Суб 06 жов, 2018 23:59
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 07 жов, 2018 00:28
Фурнитура (ручки, резинки, плотность закрытия) отрегулирована плохо или изначально не айс, я в этом не разбираюсь.. В принципе, прошлую зиму пережили, в одном месте откровенно дуло - тупо заклеил.. На регулировщиков таки придется потратиться, видимо.
Додано: Нед 07 жов, 2018 00:51
Эир говорит всё норм, лет на 80 хватит.
Ну если найдёте кого, то отпишите в личку.
Додано: Нед 07 жов, 2018 05:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Один дорожают в конкретных городах, а не "государстве" - а там есть весьма конкретные причины
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