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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:32

  airmax78 написав:
  hume написав:Походу жк артемида
Как регулировать то, что регулируется снаружи?

Я у ребят поспрашивал, вроде альпинистов которые знаются на алюм фасадах нет у нас. Кстати, если у кого то тако есть, то скиньте в личку, помогу знакомым

Качество от иностранного застройщика (стеклили, если не ошибаюсь, еще греки).

Да хоть немцы. Сделать такой масштаб качественно анриал. В офисах их потом дрюкать ук будет, а квартирку подписал на радостях, летом, и это твоя забота. :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:59

мистецький арсенал
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 00:28

  hume написав:
  Alex3 написав:Fasser тоже из СБ, я у него спрашивал. Здесь стеклопакеты не ахти от застройщика. Или отрегулированы плохо..

Да вот в СБ вроде и неплохие. По крайней мере мне так показалось, когда был там. Правда производитель стремноват


Фурнитура (ручки, резинки, плотность закрытия) отрегулирована плохо или изначально не айс, я в этом не разбираюсь.. В принципе, прошлую зиму пережили, в одном месте откровенно дуло - тупо заклеил.. На регулировщиков таки придется потратиться, видимо.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 00:51

  Alex3 написав:[
Фурнитура (ручки, резинки, плотность закрытия) отрегулирована плохо или изначально не айс, я в этом не разбираюсь.. В принципе, прошлую зиму пережили, в одном месте откровенно дуло - тупо заклеил.. На регулировщиков таки придется потратиться, видимо.

Эир говорит всё норм, лет на 80 хватит. :mrgreen:
Ну если найдёте кого, то отпишите в личку.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 05:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

usolcevanata написав:Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?
Один дорожают в конкретных городах, а не "государстве" - а там есть весьма конкретные причины
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:45

  hume написав:
  usolcevanata написав:Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?

Ну, в Запорожье возможно не дорожает.А В Киеве возле метро дорожает. Новострой в прицентралье с хорошим ремонтом уже перешагнул все возможные рамки приличия. Недавно однуха в мордоре была сдана за 12кгрн. Я впал в ступор, нужно было Первого слушать и брать за 27 готовое.

1. готового за 27 000 не біло, я следил за Мордором
2. єто 50 метровіе однухи в монолите (перепланированніе в двухии), прикиньте там ремонт по стоимости, єто неликвид
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:46

  usolcevanata написав:Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?

дорожать по сравнению с какими ценами? достигли ли они цен 2008 года например?
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:56

  kingkongovets написав:мистецький арсенал
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о Это про Обезьяну и Прохожего :)
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С 1 октября в Украине разрешено остекление балконов и лоджий выше 3-го этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:58

  hume написав:
  Alex3 написав:[
Фурнитура (ручки, резинки, плотность закрытия) отрегулирована плохо или изначально не айс, я в этом не разбираюсь.. В принципе, прошлую зиму пережили, в одном месте откровенно дуло - тупо заклеил.. На регулировщиков таки придется потратиться, видимо.

Эир говорит всё норм, лет на 80 хватит. :mrgreen:
Ну если найдёте кого, то отпишите в личку.

Если делать ногами из говна и палок, то понятно, что уже надо переделывать. Это лайфхак: не вестись на алюминий в бюджетных домах.
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