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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2233223422352236

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 08:02

  Оранжевый-хит сезона написав:С 1 октября в Украине разрешено остекление балконов и лоджий выше 3-го этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.

Я правильно понимаю, что реконструкция подразумевает проект, все разрешения и согласования, и последующий ввод в эксплуатацию?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 08:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

usolcevanata написав:Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?
Ой, ли? До 30К $ можно купить в новострое однуху с ремонтом в Одессе. С каким периодом сравниваете?

https://novoe.od.ua/realty/2255339/
https://novoe.od.ua/realty/2052682/
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 08:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.


Все больше из того, что вы здесь пишете, звучит глупо
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:00

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  hume написав:
  Alex3 написав:[
Фурнитура (ручки, резинки, плотность закрытия) отрегулирована плохо или изначально не айс, я в этом не разбираюсь.. В принципе, прошлую зиму пережили, в одном месте откровенно дуло - тупо заклеил.. На регулировщиков таки придется потратиться, видимо.

Эир говорит всё норм, лет на 80 хватит.
Ну если найдёте кого, то отпишите в личку.

Если делать ногами из говна и палок, то понятно, что уже надо переделывать. Это лайфхак: не вестись на алюминий в бюджетных домах.


я уже неоднократно писал шо не знаю в киеве новостроя, где стоят норм окна от застройщика, может быть в тетрисе или кт и норм, я хз, но менять приходилось даже в ривьере риверсайд, не помогала даже настройка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:05

  Alex3 написав:
  hume написав:
  Alex3 написав:Fasser тоже из СБ, я у него спрашивал. Здесь стеклопакеты не ахти от застройщика. Или отрегулированы плохо..

Да вот в СБ вроде и неплохие. По крайней мере мне так показалось, когда был там. Правда производитель стремноват


Фурнитура (ручки, резинки, плотность закрытия) отрегулирована плохо или изначально не айс, я в этом не разбираюсь.. В принципе, прошлую зиму пережили, в одном месте откровенно дуло - тупо заклеил.. На регулировщиков таки придется потратиться, видимо.

У нас основная проблема была в балконной двери - выгнута саблей. Дуло из нее ппц, одну зиму просто заклеил ватой+малярный скотч. У соседей тоже самое. Перед прошлой зимой вызвал популярных в фб группе мастеров, они выгнули чуть дверь, заменили везде все уплотнения, просиликонили и заменили ручки(родные хлипковатые и в руку плохо ложатся). Впринципе, если экономить и делать по-минимуму, то хватило бы только починить дверь, качество остальных всех окон было норм.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:06

  alkasander написав:
  airmax78 написав:Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.


Все больше из того, что вы здесь пишете, звучит глупо

Возьмите надо мной шефство, исправляйте, указывайте что не так, что можно было бы улушить. Для меня ваше мнение очень важно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:10

  kingkongovets написав:уже неоднократно писал шо не знаю в киеве новостроя, где стоят норм окна от застройщика, может быть в тетрисе или кт и норм, я хз, но менять приходилось даже в ривьере риверсайд, не помогала даже настройка

А мы на этапе строительства доплатили у застройщика подрядчику по окнам и сразу установили нормальные окна с австрийской фурнитурой.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:
  kingkongovets написав:уже неоднократно писал шо не знаю в киеве новостроя, где стоят норм окна от застройщика, может быть в тетрисе или кт и норм, я хз, но менять приходилось даже в ривьере риверсайд, не помогала даже настройка

А мы на этапе строительства доплатили у застройщика подрядчику по окнам и сразу установили нормальные окна с австрийской фурнитурой.


имхо это идеальный вариант, но не везде такое возможно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:19

  Binimovich написав:
usolcevanata написав:Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?
Ой, ли? До 30К $ можно купить в новострое однуху с ремонтом в Одессе. С каким периодом сравниваете?
https://novoe.od.ua/realty/2255339/
https://novoe.od.ua/realty/2052682/


Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.:
мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.!
ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Нед 07 жов, 2018 09:19, всього редагувалось 1 раз.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  alkasander написав:
  airmax78 написав:Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.


Все больше из того, что вы здесь пишете, звучит глупо

Возьмите надо мной шефство, исправляйте, указывайте что не так, что можно было бы улушить. Для меня ваше мнение очень важно.


прекратите врать и паясничать да и все
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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