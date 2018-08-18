Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.
Все больше из того, что вы здесь пишете, звучит глупо
Alex3 написав:[ Фурнитура (ручки, резинки, плотность закрытия) отрегулирована плохо или изначально не айс, я в этом не разбираюсь.. В принципе, прошлую зиму пережили, в одном месте откровенно дуло - тупо заклеил.. На регулировщиков таки придется потратиться, видимо.
Эир говорит всё норм, лет на 80 хватит. Ну если найдёте кого, то отпишите в личку.
Если делать ногами из говна и палок, то понятно, что уже надо переделывать. Это лайфхак: не вестись на алюминий в бюджетных домах.
я уже неоднократно писал шо не знаю в киеве новостроя, где стоят норм окна от застройщика, может быть в тетрисе или кт и норм, я хз, но менять приходилось даже в ривьере риверсайд, не помогала даже настройка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Alex3 написав:Fasser тоже из СБ, я у него спрашивал. Здесь стеклопакеты не ахти от застройщика. Или отрегулированы плохо..
Да вот в СБ вроде и неплохие. По крайней мере мне так показалось, когда был там. Правда производитель стремноват
Фурнитура (ручки, резинки, плотность закрытия) отрегулирована плохо или изначально не айс, я в этом не разбираюсь.. В принципе, прошлую зиму пережили, в одном месте откровенно дуло - тупо заклеил.. На регулировщиков таки придется потратиться, видимо.
У нас основная проблема была в балконной двери - выгнута саблей. Дуло из нее ппц, одну зиму просто заклеил ватой+малярный скотч. У соседей тоже самое. Перед прошлой зимой вызвал популярных в фб группе мастеров, они выгнули чуть дверь, заменили везде все уплотнения, просиликонили и заменили ручки(родные хлипковатые и в руку плохо ложатся). Впринципе, если экономить и делать по-минимуму, то хватило бы только починить дверь, качество остальных всех окон было норм.
airmax78 написав:Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.
Все больше из того, что вы здесь пишете, звучит глупо
Возьмите надо мной шефство, исправляйте, указывайте что не так, что можно было бы улушить. Для меня ваше мнение очень важно.
kingkongovets написав:уже неоднократно писал шо не знаю в киеве новостроя, где стоят норм окна от застройщика, может быть в тетрисе или кт и норм, я хз, но менять приходилось даже в ривьере риверсайд, не помогала даже настройка
А мы на этапе строительства доплатили у застройщика подрядчику по окнам и сразу установили нормальные окна с австрийской фурнитурой.
kingkongovets написав:уже неоднократно писал шо не знаю в киеве новостроя, где стоят норм окна от застройщика, может быть в тетрисе или кт и норм, я хз, но менять приходилось даже в ривьере риверсайд, не помогала даже настройка
А мы на этапе строительства доплатили у застройщика подрядчику по окнам и сразу установили нормальные окна с австрийской фурнитурой.
имхо это идеальный вариант, но не везде такое возможно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.: мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.! ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Нед 07 жов, 2018 09:19, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Дочка моей бывшей коллеги поставила ультиматум маме и не разговаривала, пока ей не пообещали, что она поедет учиться в Голландию. Понимаю, звучит глупо, но это так чтобы проиллюстрировать что происходит.
Все больше из того, что вы здесь пишете, звучит глупо
Возьмите надо мной шефство, исправляйте, указывайте что не так, что можно было бы улушить. Для меня ваше мнение очень важно.
прекратите врать и паясничать да и все
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.