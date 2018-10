Додано: Нед 07 жов, 2018 09:00

Фурнитура (ручки, резинки, плотность закрытия) отрегулирована плохо или изначально не айс, я в этом не разбираюсь.. В принципе, прошлую зиму пережили, в одном месте откровенно дуло - тупо заклеил.. На регулировщиков таки придется потратиться, видимо.

Эир говорит всё норм, лет на 80 хватит.

Ну если найдёте кого, то отпишите в личку.

Если делать ногами из говна и палок, то понятно, что уже надо переделывать. Это лайфхак: не вестись на алюминий в бюджетных домах.



я уже неоднократно писал шо не знаю в киеве новостроя, где стоят норм окна от застройщика, может быть в тетрисе или кт и норм, я хз, но менять приходилось даже в ривьере риверсайд, не помогала даже настройка

