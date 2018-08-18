Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы не поняли меня ..Я имел ввиду что аренда выросла почти до цен правления Януковича....А цена квартиры в Одессе не растет Чешку однушку на Поскоте или Таирово можно взять и за 25тыщ.. и сдавать за 250 $ в мес
Миша-клиент написав:Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.: мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.! ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!
Если взять под засол и ждать пока подорожает, то не имеет смысла. Если под аренду и получать 10% годовых, тогда имеет. Как вы считаете, что более вероятно, рост, или снижение цены? Мне кажется более вероятным сценарий, что экономика будет постепенно восстанавливаться и интегрироваться в европейскую, чем повторения 14-ого.
Миша-клиент написав:Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.: мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.! ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!
Если взять под засол и ждать пока подорожает, то не имеет смысла. Если под аренду и получать 10% годовых, тогда имеет. Как вы считаете, что более вероятно, рост, или снижение цены? Мне кажется более вероятным сценарий, что экономика будет постепенно восстанавливаться и интегрироваться в европейскую, чем повторения 14-ого.
запомним этот твит про восстановление и интеграцию
....ну й сторінок тут понастрочували! )))) ... трохи відволічешся і....... вже годі догнати/прочитати все!- строчите, не перестрочите! )))
...по хрущах: - от реально не розумію, ЧОМУ НЕ ВИГІДНО забудовнику знести хрущ-два(на 100-150квартир) і влупашити будинок на 400-500-600квартир?(надавши мешканцям хруща 1:1 м2 - бо, як-не-як, а міняється на НОВЕ) ПЕРЕВАГИ: 1) мешканцям вигідно обміняти старе житло, на нове з новими комунікаціями в тій же локації! 2) забудовникам вигідно віддати 150кввртир, а 300-400квартир продати по хороших цінах(наприклад: 2-3К м2), так як довкола хороша локація!
... всі ж у виграші!
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usolcevanata написав:Вы не поняли меня ..Я имел ввиду что аренда выросла почти до цен правления Януковича....А цена квартиры в Одессе не растет Чешку однушку на Поскоте или Таирово можно взять и за 25тыщ.. и сдавать за 250 $ в мес
Не думаю, что вы привели корректные цифры. То, что стоит 25 тыс. не сдается за 250 в месяц плюс коммуналка. Если цены аренды у всех на слуху и в них легче ориентироваться, то с ценами продаж люди часто ошибаются, ориентируюясь на заманухи. Уверены, что это стоит 25, а когда начинают реально искать, откидывают заманухи и проблемные варианты, то оказывается, что дешевле 28-и ничего даже под ремонт нет, а с ремонтом, который позволил бы поднять 7000 с аренды, стоит 35.
Миша-клиент написав:Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.: мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.! ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!
Если взять под засол и ждать пока подорожает, то не имеет смысла. Если под аренду и получать 10% годовых, тогда имеет. Как вы считаете, что более вероятно, рост, или снижение цены? Мне кажется более вероятным сценарий, что экономика будет постепенно восстанавливаться и интегрироваться в европейскую, чем повторения 14-ого.
Ага, уже востанавливается . В июле наторговали в минус 1,3 миллиарда дол.США. Как раз показатель предобвального 2007 и 2013 года.