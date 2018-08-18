Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.:мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.!ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!