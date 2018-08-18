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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2235223622372238>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:29

  Binimovich написав:
usolcevanata написав:Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?
Ой, ли? До 30К $ можно купить в новострое однуху с ремонтом в Одессе. С каким периодом сравниваете?

https://novoe.od.ua/realty/2255339/
https://novoe.od.ua/realty/2052682/

Вы не поняли меня ..Я имел ввиду что аренда выросла почти до цен правления Януковича....А цена квартиры в Одессе не растет Чешку однушку
на Поскоте или Таирово можно взять и за 25тыщ.. и сдавать за 250 $ в мес
usolcevanata
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Многие тут кричали, что БС уже укрепляется:
Посмотрим на статистику от НБУ:
https://news.finance.ua/ua/news/-/43568 ... rayiny-nbu
Частка проблемних кредитів у банківській системі України станом на 1 вересня 2018 року становила 55,03%

З початку 2018 року частка проблемних кредитів збільшилася на 0,49 п.п.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:03

kingkongovets О, видите, вам тоже не понравилась, а я предупреждал.
Уважайте поскот - центр контркультуры: https://m.facebook.com/poselok.Kotovsko ... &source=48
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:03

  airmax78 написав:Так Алкасаше правда не понравилась. А вы просите невозможного.

где вы, а где правда, макс?
повторяю - прекращайте паясничать, у вас это походу защитная реакция на стресс и неприятности шоль?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Миша-клиент написав:Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.:
мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.!
ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!

Если взять под засол и ждать пока подорожает, то не имеет смысла. Если под аренду и получать 10% годовых, тогда имеет. Как вы считаете, что более вероятно, рост, или снижение цены? Мне кажется более вероятным сценарий, что экономика будет постепенно восстанавливаться и интегрироваться в европейскую, чем повторения 14-ого.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:09

  Vlad442 написав:
  Миша-клиент написав:Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.:
мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.!
ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!

Если взять под засол и ждать пока подорожает, то не имеет смысла. Если под аренду и получать 10% годовых, тогда имеет. Как вы считаете, что более вероятно, рост, или снижение цены? Мне кажется более вероятным сценарий, что экономика будет постепенно восстанавливаться и интегрироваться в европейскую, чем повторения 14-ого.

запомним этот твит про восстановление и интеграцию
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....ну й сторінок тут понастрочували! ))))
... трохи відволічешся і....... вже годі догнати/прочитати все!- строчите, не перестрочите! )))

...по хрущах:
- от реально не розумію, ЧОМУ НЕ ВИГІДНО забудовнику знести хрущ-два(на 100-150квартир) і влупашити будинок на 400-500-600квартир?(надавши мешканцям хруща 1:1 м2 - бо, як-не-як, а міняється на НОВЕ)
ПЕРЕВАГИ:
1) мешканцям вигідно обміняти старе житло, на нове з новими комунікаціями в тій же локації!
2) забудовникам вигідно віддати 150кввртир, а 300-400квартир продати по хороших цінах(наприклад: 2-3К м2), так як довкола хороша локація!

... всі ж у виграші!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  usolcevanata написав:Вы не поняли меня ..Я имел ввиду что аренда выросла почти до цен правления Януковича....А цена квартиры в Одессе не растет Чешку однушку
на Поскоте или Таирово можно взять и за 25тыщ.. и сдавать за 250 $ в мес

Не думаю, что вы привели корректные цифры. То, что стоит 25 тыс. не сдается за 250 в месяц плюс коммуналка.
Если цены аренды у всех на слуху и в них легче ориентироваться, то с ценами продаж люди часто ошибаются, ориентируюясь на заманухи. Уверены, что это стоит 25, а когда начинают реально искать, откидывают заманухи и проблемные варианты, то оказывается, что дешевле 28-и ничего даже под ремонт нет, а с ремонтом, который позволил бы поднять 7000 с аренды, стоит 35.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PrimusInterPares написав:запомним этот твит про восстановление и интеграцию

Разве это УЖЕ не происходит последние три года?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:14

  Vlad442 написав:
  Миша-клиент написав:Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.:
мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.!
ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!

Если взять под засол и ждать пока подорожает, то не имеет смысла. Если под аренду и получать 10% годовых, тогда имеет. Как вы считаете, что более вероятно, рост, или снижение цены? Мне кажется более вероятным сценарий, что экономика будет постепенно восстанавливаться и интегрироваться в европейскую, чем повторения 14-ого.

Ага, уже востанавливается :D . В июле наторговали в минус 1,3 миллиарда дол.США.
Как раз показатель предобвального 2007 и 2013 года.
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BIGor
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