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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2235223622372238

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:- от реально не розумію, ЧОМУ НЕ ВИГІДНО забудовнику знести хрущ-два(на 100-150квартир) і влупашити будинок на 400-500-600квартир?(надавши мешканцям хруща 1:1 м2 - бо, як-не-як, а міняється на НОВЕ)
ПЕРЕВАГИ:
1) мешканцям вигідно обміняти старе житло, на нове з новими комунікаціями в тій же локації!
2) забудовникам вигідно віддати 150кввртир, а 300-400квартир продати по хороших цінах(наприклад: 2-3К м2), так як довкола хороша локація!

Потому что людей необходимо куда-то отселять на 2-3 года, пока идет стройка.
Потому что сейчас нельзя принудительно это сделать с несогласными. Один пенс, которого все устраивает, и затаскает по судам.
Жители соседних хрущей будут блокировать стройку под окнами.
Главное, участок получается стоит треть стоимости готового дома, что очень дорого. Пустырь возле хруща можно купить у города дешевле и строить без головной боли (см пункты выше).
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:21

  Оранжевый-хит сезона написав:С 1 октября в Украине разрешено остекление балконов и лоджий выше 3-го этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.

Алілуя! :mrgreen:
... але, якось трохи тупо: чому тільки "вище третього"?- пилюка, якраз летить на нижні поверхи! - ну і грабіжникам простішше" ногу перекинути"! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:39

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  hume написав:Эир говорит всё норм, лет на 80 хватит.
Ну если найдёте кого, то отпишите в личку.

Если делать ногами из говна и палок, то понятно, что уже надо переделывать. Это лайфхак: не вестись на алюминий в бюджетных домах.


я уже неоднократно писал шо не знаю в киеве новостроя, где стоят норм окна от застройщика, может быть в тетрисе или кт и норм, я хз, но менять приходилось даже в ривьере риверсайд, не помогала даже настройка

голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет
настройщики сказали что это рехау, только промышленная линейка не брендованная
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:39

хороша локація рулить! ©

  Vlad442 написав:Потому что людей необходимо куда-то отселять на 2-3 года, пока идет стройка.

- то спочатку побудувати "свічку"/запасний аеродром, де всіх пересилити, а далі(що 2-3р.) по конвеєру....
  Vlad442 написав:Потому что сейчас нельзя принудительно это сделать с несогласными. Один пенс, которого все устраивает, и затаскает по судам.

- то прийняти певний закон, щоб було "все пучком"!
  Vlad442 написав:Жители соседних хрущей будут блокировать стройку под окнами.

- ні, вони з цікавістю будуть заглядувати за паркан..... - бо "вже скоро" і їх переселять в "елітний" ЖК!
  Vlad442 написав:Главное, участок получается стоит треть стоимости готового дома, что очень дорого. Пустырь возле хруща можно купить у города дешевле и строить без головной боли (см пункты выше).

- пустирі, переважно знаходяться "в поганій локації", а тут "в самому соці"!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:44

  Оранжевый-хит сезона написав:голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет
настройщики сказали что это рехау, только промышленная линейка не брендованная


у меня друг там живет - менял
дело не только в профилях и фурнитуре - тупо кривые руки установщиков
иногда можно вытянуть тщательной регулировкой, но зачастую нет
это со слов моего мастера, который занимается исключительно регулировкой - говорит шо установкой даже не хочет заниматься, хватает работы после застройщиков и криворуких установщиков
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 07 жов, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:48

  BIGor написав:Ага, уже востанавливается :D . В июле наторговали в минус 1,3 миллиарда дол.США.
Как раз показатель предобвального 2007 и 2013 года.
Зображення

Це неправда. Ви продовжте інфографіку на 2013 рік. Там цифри значно гірші. І "видьоргувати" один місяць якось дуже не гарно.
І ще - є ще послуги. Там сальдо у нас позитивне.
І ще - заробітчани привозять більше валюти ніж в 2013 і набагато більше ніж в 2007. І подивіться на баланс, наприклад, Грузії. Ми скочуємось саме до такої моделі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:49

  Миша-клиент написав:
  Binimovich написав:
usolcevanata написав:Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?
Ой, ли? До 30К $ можно купить в новострое однуху с ремонтом в Одессе. С каким периодом сравниваете?
https://novoe.od.ua/realty/2255339/
https://novoe.od.ua/realty/2052682/


Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.:
мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.!
ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!

поделитесь плиз, удалось ли вам сохранить и преумножить те деньги с 2007 года? есть ли сейчас деньги на покупку так подешевевшей квартиры в центре? заранее благодарен
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:54

  kingkongovets написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет
настройщики сказали что это рехау, только промышленная линейка не брендованная


у меня друг там живет - менял
дело не только в профилях и фурнитуре - тупо кривые руки установщиков
иногда можно вытянуть тщательной регулировкой, но зачастую нет
это со слов моего мастера, который занимается исключительно регулировкой - говорит шо установкой даже не хочет заниматься, хватает работы после застройщиков и криворуких установщиков

когда делали ремонт выбивали под подоконниками и откосы и дополнительно задували пеной
Оранжевый-хит сезона
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