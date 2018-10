Додано: Нед 07 жов, 2018 10:44

Оранжевый-хит сезона написав: голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет

у меня друг там живет - менял

дело не только в профилях и фурнитуре - тупо кривые руки установщиков

иногда можно вытянуть тщательной регулировкой, но зачастую нет

