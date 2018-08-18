Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:- от реально не розумію, ЧОМУ НЕ ВИГІДНО забудовнику знести хрущ-два(на 100-150квартир) і влупашити будинок на 400-500-600квартир?(надавши мешканцям хруща 1:1 м2 - бо, як-не-як, а міняється на НОВЕ) ПЕРЕВАГИ: 1) мешканцям вигідно обміняти старе житло, на нове з новими комунікаціями в тій же локації! 2) забудовникам вигідно віддати 150кввртир, а 300-400квартир продати по хороших цінах(наприклад: 2-3К м2), так як довкола хороша локація!
Потому что людей необходимо куда-то отселять на 2-3 года, пока идет стройка. Потому что сейчас нельзя принудительно это сделать с несогласными. Один пенс, которого все устраивает, и затаскает по судам. Жители соседних хрущей будут блокировать стройку под окнами. Главное, участок получается стоит треть стоимости готового дома, что очень дорого. Пустырь возле хруща можно купить у города дешевле и строить без головной боли (см пункты выше).
hume написав:Эир говорит всё норм, лет на 80 хватит. Ну если найдёте кого, то отпишите в личку.
Если делать ногами из говна и палок, то понятно, что уже надо переделывать. Это лайфхак: не вестись на алюминий в бюджетных домах.
я уже неоднократно писал шо не знаю в киеве новостроя, где стоят норм окна от застройщика, может быть в тетрисе или кт и норм, я хз, но менять приходилось даже в ривьере риверсайд, не помогала даже настройка
голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет настройщики сказали что это рехау, только промышленная линейка не брендованная
Оранжевый-хит сезона написав:голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет настройщики сказали что это рехау, только промышленная линейка не брендованная
у меня друг там живет - менял дело не только в профилях и фурнитуре - тупо кривые руки установщиков иногда можно вытянуть тщательной регулировкой, но зачастую нет это со слов моего мастера, который занимается исключительно регулировкой - говорит шо установкой даже не хочет заниматься, хватает работы после застройщиков и криворуких установщиков
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 07 жов, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
BIGor написав:Ага, уже востанавливается . В июле наторговали в минус 1,3 миллиарда дол.США. Как раз показатель предобвального 2007 и 2013 года.
Це неправда. Ви продовжте інфографіку на 2013 рік. Там цифри значно гірші. І "видьоргувати" один місяць якось дуже не гарно. І ще - є ще послуги. Там сальдо у нас позитивне. І ще - заробітчани привозять більше валюти ніж в 2013 і набагато більше ніж в 2007. І подивіться на баланс, наприклад, Грузії. Ми скочуємось саме до такої моделі.
Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.: мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.! ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!
поделитесь плиз, удалось ли вам сохранить и преумножить те деньги с 2007 года? есть ли сейчас деньги на покупку так подешевевшей квартиры в центре? заранее благодарен
Оранжевый-хит сезона написав:голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет настройщики сказали что это рехау, только промышленная линейка не брендованная
у меня друг там живет - менял дело не только в профилях и фурнитуре - тупо кривые руки установщиков иногда можно вытянуть тщательной регулировкой, но зачастую нет это со слов моего мастера, который занимается исключительно регулировкой - говорит шо установкой даже не хочет заниматься, хватает работы после застройщиков и криворуких установщиков
когда делали ремонт выбивали под подоконниками и откосы и дополнительно задували пеной