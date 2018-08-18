Trocal там стоит. Неплохие окна. Там, кстати, мастер от компании-установщика еще в 2013м приходил их регулировал бесплатно, в рамках срока гарантии.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 жов, 2018 11:04
Trocal там стоит. Неплохие окна. Там, кстати, мастер от компании-установщика еще в 2013м приходил их регулировал бесплатно, в рамках срока гарантии.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аркада ставит такой профиль
и двухкамерный стеклопакет.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|