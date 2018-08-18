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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2236223722382239

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:04

  Оранжевый-хит сезона написав:голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет
настройщики сказали что это рехау, только промышленная линейка не брендованная

Trocal там стоит. Неплохие окна. Там, кстати, мастер от компании-установщика еще в 2013м приходил их регулировал бесплатно, в рамках срока гарантии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет
настройщики сказали что это рехау, только промышленная линейка не брендованная

Аркада ставит такой профиль
https://www.rehau.com/ua-uk/ws/vikonni- ... -design-70
и двухкамерный стеклопакет.
Vlad442
 
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как бороться с де6илами? Впендюрили свой кондеры на фасад, но почему надо трубы тянуть на 1.5 метра по фасаду?!
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 26228
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
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1
  #<1 ... 2236223722382239
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