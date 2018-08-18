Додано: Нед 07 жов, 2018 12:53

Долярчик написав: по хрущах:

- от реально не розумію, ЧОМУ НЕ ВИГІДНО забудовнику знести хрущ-два(на 100-150квартир) і влупашити будинок на 400-500-600квартир?(надавши мешканцям хруща 1:1 м2 - бо, як-не-як, а міняється на НОВЕ)

ПЕРЕВАГИ:

1) мешканцям вигідно обміняти старе житло, на нове з новими комунікаціями в тій же локації!

2) забудовникам вигідно віддати 150кввртир, а 300-400квартир продати по хороших цінах(наприклад: 2-3К м2), так як довкола хороша локація! по хрущах:- от реально не розумію, ЧОМУ НЕ ВИГІДНО забудовнику знести хрущ-два(на 100-150квартир) і влупашити будинок на 400-500-600квартир?(надавши мешканцям хруща 1:1 м2 - бо, як-не-як, а міняється на НОВЕ)ПЕРЕВАГИ:1) мешканцям вигідно обміняти старе житло, на нове з новими комунікаціями в тій же локації!2) забудовникам вигідно віддати 150кввртир, а 300-400квартир продати по хороших цінах(наприклад: 2-3К м2), так як довкола хороша локація!

В хрущах двушки по 44 м2, а сейчас таких 2-комн.кв не строят. По такой квадратуре можно предложить только 1-комн.кв. А люди привыкли, что у них две комнаты, пусть и небольшие. Соответственно, переезжать из 2-комн 44м2 в 1-комн 44м2 они не согласятся.Далее. Сейчас в основном сдают квартиры без отделки. А у человека в хруще не голые стены, хотя без современного ремонта и с советским кафелем и паркетом.Если ремонт будет делать застройщик, то это приведет к удорожанию всего строительства дома и ляжет на плечи инвесторов. Но готовы ли люди инвестировать в дорогое жильё?Переехав в новостройку пенсионерам придется слушать музыку перфораторов лет пять.В хруще у них тихая, спокойная жизнь. Все друг друга знают и есть о ком посплетничать сидя на лавочке в тени огромных деревьев, а в новостройках зелени практически нет.И т.д.