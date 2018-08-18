Trocal там стоит. Неплохие окна. Там, кстати, мастер от компании-установщика еще в 2013м приходил их регулировал бесплатно, в рамках срока гарантии.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 11:04
Trocal там стоит. Неплохие окна. Там, кстати, мастер от компании-установщика еще в 2013м приходил их регулировал бесплатно, в рамках срока гарантии.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аркада ставит такой профиль
и двухкамерный стеклопакет.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:40
airmax78
Извиняюсь, но у Вас какой-то пунктик по фасадам и навязчивая идея.
Если смотреть на мир проще и непредвзято, то жизнь покажется прекраснее и счастливее
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:49
Ну это же так элементарно: не срать там где живешь (ну и вообще стараться по-меньше гадить), делать руками, а не ногами, думать головой. В этом наше основное отличие от европейцев.
Но, на фоне этих кондеров очень приятно удивила лестница на Пейзажную аллею и аллея до Андреевского спуска. Наверное пропишусь в Киеве, шоб проголосовать за Клычка.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:53
В хрущах двушки по 44 м2, а сейчас таких 2-комн.кв не строят. По такой квадратуре можно предложить только 1-комн.кв. А люди привыкли, что у них две комнаты, пусть и небольшие. Соответственно, переезжать из 2-комн 44м2 в 1-комн 44м2 они не согласятся.
Далее. Сейчас в основном сдают квартиры без отделки. А у человека в хруще не голые стены, хотя без современного ремонта и с советским кафелем и паркетом.
Если ремонт будет делать застройщик, то это приведет к удорожанию всего строительства дома и ляжет на плечи инвесторов. Но готовы ли люди инвестировать в дорогое жильё?
Переехав в новостройку пенсионерам придется слушать музыку перфораторов лет пять.
В хруще у них тихая, спокойная жизнь. Все друг друга знают и есть о ком посплетничать сидя на лавочке в тени огромных деревьев, а в новостройках зелени практически нет.
И т.д.
Додано: Нед 07 жов, 2018 13:27
Буиттокаражать тогда? Приведите тогда данные и пруфы, а не только слова. И в 2013 году у Украины было совсем другое количество населения.
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