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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2237223822392240>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:04

  Оранжевый-хит сезона написав:голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет
настройщики сказали что это рехау, только промышленная линейка не брендованная

Trocal там стоит. Неплохие окна. Там, кстати, мастер от компании-установщика еще в 2013м приходил их регулировал бесплатно, в рамках срока гарантии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет
настройщики сказали что это рехау, только промышленная линейка не брендованная

Аркада ставит такой профиль
https://www.rehau.com/ua-uk/ws/vikonni- ... -design-70
и двухкамерный стеклопакет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как бороться с де6илами? Впендюрили свой кондеры на фасад, но почему надо трубы тянуть на 1.5 метра по фасаду?!
Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:40

airmax78
Извиняюсь, но у Вас какой-то пунктик по фасадам и навязчивая идея.
Если смотреть на мир проще и непредвзято, то жизнь покажется прекраснее и счастливее :wink:
l66
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:49

  l66 написав:airmax78
Извиняюсь, но у Вас какой-то пунктик по фасадам и навязчивая идея.
Если смотреть на мир проще и непредвзято, то жизнь покажется прекраснее и счастливее :wink:

Ну это же так элементарно: не срать там где живешь (ну и вообще стараться по-меньше гадить), делать руками, а не ногами, думать головой. В этом наше основное отличие от европейцев.
Но, на фоне этих кондеров очень приятно удивила лестница на Пейзажную аллею и аллея до Андреевского спуска. Наверное пропишусь в Киеве, шоб проголосовать за Клычка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:53

  Долярчик написав:по хрущах:
- от реально не розумію, ЧОМУ НЕ ВИГІДНО забудовнику знести хрущ-два(на 100-150квартир) і влупашити будинок на 400-500-600квартир?(надавши мешканцям хруща 1:1 м2 - бо, як-не-як, а міняється на НОВЕ)
ПЕРЕВАГИ:
1) мешканцям вигідно обміняти старе житло, на нове з новими комунікаціями в тій же локації!
2) забудовникам вигідно віддати 150кввртир, а 300-400квартир продати по хороших цінах(наприклад: 2-3К м2), так як довкола хороша локація!

В хрущах двушки по 44 м2, а сейчас таких 2-комн.кв не строят. По такой квадратуре можно предложить только 1-комн.кв. А люди привыкли, что у них две комнаты, пусть и небольшие. Соответственно, переезжать из 2-комн 44м2 в 1-комн 44м2 они не согласятся.

Далее. Сейчас в основном сдают квартиры без отделки. А у человека в хруще не голые стены, хотя без современного ремонта и с советским кафелем и паркетом.
Если ремонт будет делать застройщик, то это приведет к удорожанию всего строительства дома и ляжет на плечи инвесторов. Но готовы ли люди инвестировать в дорогое жильё?

Переехав в новостройку пенсионерам придется слушать музыку перфораторов лет пять.
В хруще у них тихая, спокойная жизнь. Все друг друга знают и есть о ком посплетничать сидя на лавочке в тени огромных деревьев, а в новостройках зелени практически нет.
И т.д.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 13:27

  andrijk777 написав:
  BIGor написав:Ага, уже востанавливается :D . В июле наторговали в минус 1,3 миллиарда дол.США.
Как раз показатель предобвального 2007 и 2013 года.
Зображення

Це неправда. Ви продовжте інфографіку на 2013 рік. Там цифри значно гірші. І "видьоргувати" один місяць якось дуже не гарно.
І ще - є ще послуги. Там сальдо у нас позитивне.
І ще - заробітчани привозять більше валюти ніж в 2013 і набагато більше ніж в 2007. І подивіться на баланс, наприклад, Грузії. Ми скочуємось саме до такої моделі.

Буиттокаражать тогда? Приведите тогда данные и пруфы, а не только слова. И в 2013 году у Украины было совсем другое количество населения.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 14:15

вихід - завжди є!

  l66 написав:
  Долярчик написав:по хрущах:
- от реально не розумію, ЧОМУ НЕ ВИГІДНО забудовнику знести хрущ-два(на 100-150квартир) і влупашити будинок на 400-500-600квартир?(надавши мешканцям хруща 1:1 м2 - бо, як-не-як, а міняється на НОВЕ)
ПЕРЕВАГИ:
1) мешканцям вигідно обміняти старе житло, на нове з новими комунікаціями в тій же локації!
2) забудовникам вигідно віддати 150кввртир, а 300-400квартир продати по хороших цінах(наприклад: 2-3К м2), так як довкола хороша локація!

В хрущах двушки по 44 м2, а сейчас таких 2-комн.кв не строят. По такой квадратуре можно предложить только 1-комн.кв. А люди привыкли, что у них две комнаты, пусть и небольшие. Соответственно, переезжать из 2-комн 44м2 в 1-комн 44м2 они не согласятся.

Далее. Сейчас в основном сдают квартиры без отделки. А у человека в хруще не голые стены, хотя без современного ремонта и с советским кафелем и паркетом.
Если ремонт будет делать застройщик, то это приведет к удорожанию всего строительства дома и ляжет на плечи инвесторов. Но готовы ли люди инвестировать в дорогое жильё?

Переехав в новостройку пенсионерам придется слушать музыку перфораторов лет пять.
В хруще у них тихая, спокойная жизнь. Все друг друга знают и есть о ком посплетничать сидя на лавочке в тени огромных деревьев, а в новостройках зелени практически нет.
И т.д.

... ясненько....
- ну ту тільки можна "підкупити" мешканців хруща більшою квадратурою(наприклад, двуха 50м2) з жостким жлобремонтом від забудовника :D
- все одно:
1) в забудовника залишиться 300-400квартир на продаж серед ХОРОШОЇ локації по "конячих цінниках"!
2) "переселенцям з хрущів" можна спихнути всі неліквідні квартири!

(а ще, можна спробувати і таку фішку: може приїхати хтось з міськради і "полякати" мешканців, що їхні хрущі скоро визнають аварійними і їм заборонять там мешкати..... - і тоді їм будуть надавати житло ТІЛЬКИ в "іпенях-іпені" :mrgreen: )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Миша-клиент написав:
  Binimovich написав:
usolcevanata написав:Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?
Ой, ли? До 30К $ можно купить в новострое однуху с ремонтом в Одессе. С каким периодом сравниваете?
https://novoe.od.ua/realty/2255339/
https://novoe.od.ua/realty/2052682/


Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.:
мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.!
ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!
Самое интересное, что сейчас вернулся интерес к аренде квартир, на мой скромный взгляд, особенно, среди заядлых в былые времена депозитчиков.. Сам стал посматривать в эту сторону...
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

usolcevanata написав:
  Binimovich написав:
usolcevanata написав:Тогда ответьте мне плиз , по какой причине , в государстве с убывающим населением ,арендные хаты начали дорожать ? $ ?
Ой, ли? До 30К $ можно купить в новострое однуху с ремонтом в Одессе. С каким периодом сравниваете?

https://novoe.od.ua/realty/2255339/
https://novoe.od.ua/realty/2052682/

Вы не поняли меня ..Я имел ввиду что аренда выросла почти до цен правления Януковича....А цена квартиры в Одессе не растет Чешку однушку
на Поскоте или Таирово можно взять и за 25тыщ.. и сдавать за 250 $ в мес
Получилось недопонимание... Вы рассматриваете ситуацию с позиции арендосъемщика, а я с позиции арендодателя, поэтому о разных ценах говорим
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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