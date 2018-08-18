Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
l66 написав:airmax78 Извиняюсь, но у Вас какой-то пунктик по фасадам и навязчивая идея. Если смотреть на мир проще и непредвзято, то жизнь покажется прекраснее и счастливее
Ну это же так элементарно: не срать там где живешь (ну и вообще стараться по-меньше гадить), делать руками, а не ногами, думать головой. В этом наше основное отличие от европейцев. Но, на фоне этих кондеров очень приятно удивила лестница на Пейзажную аллею и аллея до Андреевского спуска. Наверное пропишусь в Киеве, шоб проголосовать за Клычка.
Долярчик написав:по хрущах: - от реально не розумію, ЧОМУ НЕ ВИГІДНО забудовнику знести хрущ-два(на 100-150квартир) і влупашити будинок на 400-500-600квартир?(надавши мешканцям хруща 1:1 м2 - бо, як-не-як, а міняється на НОВЕ) ПЕРЕВАГИ: 1) мешканцям вигідно обміняти старе житло, на нове з новими комунікаціями в тій же локації! 2) забудовникам вигідно віддати 150кввртир, а 300-400квартир продати по хороших цінах(наприклад: 2-3К м2), так як довкола хороша локація!
В хрущах двушки по 44 м2, а сейчас таких 2-комн.кв не строят. По такой квадратуре можно предложить только 1-комн.кв. А люди привыкли, что у них две комнаты, пусть и небольшие. Соответственно, переезжать из 2-комн 44м2 в 1-комн 44м2 они не согласятся.
Далее. Сейчас в основном сдают квартиры без отделки. А у человека в хруще не голые стены, хотя без современного ремонта и с советским кафелем и паркетом. Если ремонт будет делать застройщик, то это приведет к удорожанию всего строительства дома и ляжет на плечи инвесторов. Но готовы ли люди инвестировать в дорогое жильё?
Переехав в новостройку пенсионерам придется слушать музыку перфораторов лет пять. В хруще у них тихая, спокойная жизнь. Все друг друга знают и есть о ком посплетничать сидя на лавочке в тени огромных деревьев, а в новостройках зелени практически нет. И т.д.
BIGor написав:Ага, уже востанавливается . В июле наторговали в минус 1,3 миллиарда дол.США. Как раз показатель предобвального 2007 и 2013 года.
Це неправда. Ви продовжте інфографіку на 2013 рік. Там цифри значно гірші. І "видьоргувати" один місяць якось дуже не гарно. І ще - є ще послуги. Там сальдо у нас позитивне. І ще - заробітчани привозять більше валюти ніж в 2013 і набагато більше ніж в 2007. І подивіться на баланс, наприклад, Грузії. Ми скочуємось саме до такої моделі.
Буиттокаражать тогда? Приведите тогда данные и пруфы, а не только слова. И в 2013 году у Украины было совсем другое количество населения.
Долярчик написав:по хрущах: - от реально не розумію, ЧОМУ НЕ ВИГІДНО забудовнику знести хрущ-два(на 100-150квартир) і влупашити будинок на 400-500-600квартир?(надавши мешканцям хруща 1:1 м2 - бо, як-не-як, а міняється на НОВЕ) ПЕРЕВАГИ: 1) мешканцям вигідно обміняти старе житло, на нове з новими комунікаціями в тій же локації! 2) забудовникам вигідно віддати 150кввртир, а 300-400квартир продати по хороших цінах(наприклад: 2-3К м2), так як довкола хороша локація!
В хрущах двушки по 44 м2, а сейчас таких 2-комн.кв не строят. По такой квадратуре можно предложить только 1-комн.кв. А люди привыкли, что у них две комнаты, пусть и небольшие. Соответственно, переезжать из 2-комн 44м2 в 1-комн 44м2 они не согласятся.
Далее. Сейчас в основном сдают квартиры без отделки. А у человека в хруще не голые стены, хотя без современного ремонта и с советским кафелем и паркетом. Если ремонт будет делать застройщик, то это приведет к удорожанию всего строительства дома и ляжет на плечи инвесторов. Но готовы ли люди инвестировать в дорогое жильё?
Переехав в новостройку пенсионерам придется слушать музыку перфораторов лет пять. В хруще у них тихая, спокойная жизнь. Все друг друга знают и есть о ком посплетничать сидя на лавочке в тени огромных деревьев, а в новостройках зелени практически нет. И т.д.
... ясненько.... - ну ту тільки можна "підкупити" мешканців хруща більшою квадратурою(наприклад, двуха 50м2) з жостким жлобремонтом від забудовника - все одно: 1) в забудовника залишиться 300-400квартир на продаж серед ХОРОШОЇ локації по "конячих цінниках"! 2) "переселенцям з хрущів" можна спихнути всі неліквідні квартири!
(а ще, можна спробувати і таку фішку: може приїхати хтось з міськради і "полякати" мешканців, що їхні хрущі скоро визнають аварійними і їм заборонять там мешкати..... - і тоді їм будуть надавати житло ТІЛЬКИ в "іпенях-іпені" )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Добавлю, вспоминая 2006-2007 гг.: мне тогда многие приятели говорили, мол, надо хату брать, пусть и за 10 штук за метр, НО - в центре, возле работы! ВЕДЬ цены только растут,банки под ипотеку охотно кредитуют, многие уже сидят на кредитах! Хоть и есть уже где жить, но прежнюю - можно отдать родителям, сестре, пр.! ХОТЯ и работ с зарплатами прежних нет, но многие еще надеются на возврат тех времен, вкладывая свои сбережения в бетон после снижения цен, ЯКОБЫ "на дне", не осознавая, что реалии нынче - другие и "как прежде" может и не настать, и что как в анекдоте: "снизу могут ещё постучать" (и не раз)!
Самое интересное, что сейчас вернулся интерес к аренде квартир, на мой скромный взгляд, особенно, среди заядлых в былые времена депозитчиков.. Сам стал посматривать в эту сторону...
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Вы не поняли меня ..Я имел ввиду что аренда выросла почти до цен правления Януковича....А цена квартиры в Одессе не растет Чешку однушку на Поскоте или Таирово можно взять и за 25тыщ.. и сдавать за 250 $ в мес
Получилось недопонимание... Вы рассматриваете ситуацию с позиции арендосъемщика, а я с позиции арендодателя, поэтому о разных ценах говорим
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"