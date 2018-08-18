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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2237223822392240

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:Многие тут кричали, что БС уже укрепляется:
Посмотрим на статистику от НБУ:
https://news.finance.ua/ua/news/-/43568 ... rayiny-nbu
Частка проблемних кредитів у банківській системі України станом на 1 вересня 2018 року становила 55,03%

З початку 2018 року частка проблемних кредитів збільшилася на 0,49 п.п.
И шо теперь? Из банков гэть? Не будем кормить прожорливого Кроля?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 14:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  usolcevanata написав:Вы не поняли меня ..Я имел ввиду что аренда выросла почти до цен правления Януковича....А цена квартиры в Одессе не растет Чешку однушку
на Поскоте или Таирово можно взять и за 25тыщ.. и сдавать за 250 $ в мес

Не думаю, что вы привели корректные цифры. То, что стоит 25 тыс. не сдается за 250 в месяц плюс коммуналка.
Если цены аренды у всех на слуху и в них легче ориентироваться, то с ценами продаж люди часто ошибаются, ориентируюясь на заманухи. Уверены, что это стоит 25, а когда начинают реально искать, откидывают заманухи и проблемные варианты, то оказывается, что дешевле 28-и ничего даже под ремонт нет, а с ремонтом, который позволил бы поднять 7000 с аренды, стоит 35.
Я привел два предложения хотелок за 31 и 33 К$, причем, это не чешки с обоссанными подъездами , а свежие обжитые новострои, с метражом по 42 кв. м.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 15:08

  Долярчик написав:2) "переселенцям з хрущів" можна спихнути всі неліквідні квартири!

(а ще, можна спробувати і таку фішку: може приїхати хтось з міськради і "полякати" мешканців, що їхні хрущі скоро визнають аварійними і їм заборонять там мешкати..... - і тоді їм будуть надавати житло ТІЛЬКИ в "іпенях-іпені" )

От Вас не ожидала...
Если низы поощряют вранье и шантаж для достижения цели, то не удивительно, что верхи так поступают (((
l66
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:
  Долярчик написав:2) "переселенцям з хрущів" можна спихнути всі неліквідні квартири!

(а ще, можна спробувати і таку фішку: може приїхати хтось з міськради і "полякати" мешканців, що їхні хрущі скоро визнають аварійними і їм заборонять там мешкати..... - і тоді їм будуть надавати житло ТІЛЬКИ в "іпенях-іпені" )

От Вас не ожидала...
Если низы поощряют вранье и шантаж для достижения цели, то не удивительно, что верхи так поступают (((
Вот-вот, а потом ДолЯрчик будет тут всем плакаться, почему мы все так плохо живем, торговля не идет, крокодил не ловится, не растет кокос... и такие у нас политики в стране, и цены растут, и курс падает, и прочая прочая, а сам решил всех стариков из хрущей в ипеня переселить.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 15:29

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:голосеевская 13 а, ни одного окна не поменяли за 7 лет
настройщики сказали что это рехау, только промышленная линейка не брендованная

Аркада ставит такой профиль
https://www.rehau.com/ua-uk/ws/vikonni- ... -design-70
и двухкамерный стеклопакет.

В АППС 2004 года, стоят родные окна от Аркады и прекрасно стоят.
Оранжевый-хит сезона
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