Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
usolcevanata написав:Вы не поняли меня ..Я имел ввиду что аренда выросла почти до цен правления Януковича....А цена квартиры в Одессе не растет Чешку однушку на Поскоте или Таирово можно взять и за 25тыщ.. и сдавать за 250 $ в мес
Не думаю, что вы привели корректные цифры. То, что стоит 25 тыс. не сдается за 250 в месяц плюс коммуналка. Если цены аренды у всех на слуху и в них легче ориентироваться, то с ценами продаж люди часто ошибаются, ориентируюясь на заманухи. Уверены, что это стоит 25, а когда начинают реально искать, откидывают заманухи и проблемные варианты, то оказывается, что дешевле 28-и ничего даже под ремонт нет, а с ремонтом, который позволил бы поднять 7000 с аренды, стоит 35.
Я привел два предложения хотелок за 31 и 33 К$, причем, это не чешки с обоссанными подъездами , а свежие обжитые новострои, с метражом по 42 кв. м.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Долярчик написав:2) "переселенцям з хрущів" можна спихнути всі неліквідні квартири!
(а ще, можна спробувати і таку фішку: може приїхати хтось з міськради і "полякати" мешканців, що їхні хрущі скоро визнають аварійними і їм заборонять там мешкати..... - і тоді їм будуть надавати житло ТІЛЬКИ в "іпенях-іпені" )
От Вас не ожидала... Если низы поощряют вранье и шантаж для достижения цели, то не удивительно, что верхи так поступают (((
Долярчик написав:2) "переселенцям з хрущів" можна спихнути всі неліквідні квартири!
(а ще, можна спробувати і таку фішку: може приїхати хтось з міськради і "полякати" мешканців, що їхні хрущі скоро визнають аварійними і їм заборонять там мешкати..... - і тоді їм будуть надавати житло ТІЛЬКИ в "іпенях-іпені" )
От Вас не ожидала... Если низы поощряют вранье и шантаж для достижения цели, то не удивительно, что верхи так поступают (((
Вот-вот, а потом ДолЯрчик будет тут всем плакаться, почему мы все так плохо живем, торговля не идет, крокодил не ловится, не растет кокос... и такие у нас политики в стране, и цены растут, и курс падает, и прочая прочая, а сам решил всех стариков из хрущей в ипеня переселить.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"