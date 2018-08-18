Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
usolcevanata написав:Вы не поняли меня ..Я имел ввиду что аренда выросла почти до цен правления Януковича....А цена квартиры в Одессе не растет Чешку однушку на Поскоте или Таирово можно взять и за 25тыщ.. и сдавать за 250 $ в мес
Не думаю, что вы привели корректные цифры. То, что стоит 25 тыс. не сдается за 250 в месяц плюс коммуналка. Если цены аренды у всех на слуху и в них легче ориентироваться, то с ценами продаж люди часто ошибаются, ориентируюясь на заманухи. Уверены, что это стоит 25, а когда начинают реально искать, откидывают заманухи и проблемные варианты, то оказывается, что дешевле 28-и ничего даже под ремонт нет, а с ремонтом, который позволил бы поднять 7000 с аренды, стоит 35.
Я привел два предложения хотелок за 31 и 33 К$, причем, это не чешки с обоссанными подъездами , а свежие обжитые новострои, с метражом по 42 кв. м.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Долярчик написав:2) "переселенцям з хрущів" можна спихнути всі неліквідні квартири!
(а ще, можна спробувати і таку фішку: може приїхати хтось з міськради і "полякати" мешканців, що їхні хрущі скоро визнають аварійними і їм заборонять там мешкати..... - і тоді їм будуть надавати житло ТІЛЬКИ в "іпенях-іпені" )
От Вас не ожидала... Если низы поощряют вранье и шантаж для достижения цели, то не удивительно, что верхи так поступают (((
Долярчик написав:2) "переселенцям з хрущів" можна спихнути всі неліквідні квартири!
(а ще, можна спробувати і таку фішку: може приїхати хтось з міськради і "полякати" мешканців, що їхні хрущі скоро визнають аварійними і їм заборонять там мешкати..... - і тоді їм будуть надавати житло ТІЛЬКИ в "іпенях-іпені" )
От Вас не ожидала... Если низы поощряют вранье и шантаж для достижения цели, то не удивительно, что верхи так поступают (((
Вот-вот, а потом ДолЯрчик будет тут всем плакаться, почему мы все так плохо живем, торговля не идет, крокодил не ловится, не растет кокос... и такие у нас политики в стране, и цены растут, и курс падает, и прочая прочая, а сам решил всех стариков из хрущей в ипеня переселить.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Долярчик написав:....ну й сторінок тут понастрочували! )))) ... трохи відволічешся і....... вже годі догнати/прочитати все!- строчите, не перестрочите! )))
...по хрущах: - от реально не розумію, ЧОМУ НЕ ВИГІДНО забудовнику знести хрущ-два(на 100-150квартир) і влупашити будинок на 400-500-600квартир?(надавши мешканцям хруща 1:1 м2 - бо, як-не-як, а міняється на НОВЕ) ПЕРЕВАГИ: 1) мешканцям вигідно обміняти старе житло, на нове з новими комунікаціями в тій же локації! 2) забудовникам вигідно віддати 150кввртир, а 300-400квартир продати по хороших цінах(наприклад: 2-3К м2), так як довкола хороша локація!
... всі ж у виграші!
Якщо чесно - не дай бог почнуть і замість хрущів лупашити висотки по 400-600 квартир. Тоді точно настане капець
l66 написав:От Вас не ожидала... Если низы поощряют вранье и шантаж для достижения цели, то не удивительно, что верхи так поступают (((
Binimovich написав:Вот-вот, а потом ДолЯрчик будет тут всем плакаться, почему мы все так плохо живем, торговля не идет, крокодил не ловится, не растет кокос... и такие у нас политики в стране, и цены растут, и курс падает, и прочая прочая, а сам решил всех стариков из хрущей в ипеня переселить.
стоп, стоп, люди! - нічого особистого! - Я просто "зайшов" з цинічної точки зору забудовника(вони ж всі циніки....) - тому Я, для повноти картини так висловився! - то ж Я просто написав, на яку підлість можуть піти чиновники з забудовниками! - а так, дати мешканцям хрущів по 50м2 з ремонтом в НОВОМУ і в тій же локації, замість їхніх 44м2 в СТАРОМУ, - Я думаю, що це таки досить не поганий варіант!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Народ, хватит уже спорить о проблемах отселения пенсов из хрущей, никто этим все равно заниматься не будет. Отобрать и выселить на окраину принудительно - вполне возможно до этого дойдем, расселить в том же районе - без шансов, никто на это из бюджета денег не выделит, а застройщики не имеют сопоставимых ресурсов для игры в такой долгосрок.