Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Народ, хватит уже спорить о проблемах отселения пенсов из хрущей, никто этим все равно заниматься не будет. Отобрать и выселить на окраину принудительно - вполне возможно до этого дойдем, расселить в том же районе - без шансов, никто на это из бюджета денег не выделит, а застройщики не имеют сопоставимых ресурсов для игры в такой долгосрок.
Согласен, даже в Советские времена в центре сносили и выселяли на Троещину и Борщаговку.
Faceless написав:почнуть і замість хрущів лупашити висотки по 400-600 квартир. Тоді точно настане капець
... ну чому ж? - ми ж всі бачимо(наприклад, по фільмах, чи на фото, чи дехто був особисто в США), як там у великих містах хмарочос на хмарочосі..... - і нічого, живуть!- ніякий капець не настав!
Пане Долярчику, ну не можна ж так безжально і антигуманно, вставляти "ножа" аргументів у мозок адептів хрущеапокаліпсису !! "Київ гниє у місеві розвалених хрущів, владі начхати, інвесторам нецікаво, натовпи злиденних, зголоднілих хрущевласників Лук’янівки, Дорогожичей, Сирця і Нивок, втративши майно і надію, з простягнутою рукою понуро сунуться у бік сяючих на обрії новобудов Коцюбинського" - цілком можливий сценарій, на думку колег-"реалістів". Запам’ятайте, Київ - не Нью-Йорк, грошей немає, і не буде. Більше не пишіть провокаційних дурниць.
Faceless написав:почнуть і замість хрущів лупашити висотки по 400-600 квартир. Тоді точно настане капець
... ну чому ж? - ми ж всі бачимо(наприклад, по фільмах, чи на фото, чи дехто був особисто в США), як там у великих містах хмарочос на хмарочосі..... - і нічого, живуть!- ніякий капець не настав!
По-перше, хмарочоси в даному випадку недоцільні. По-друге, оті хмарочоси - то діловий центр, а не спальні райони, більшою частиною то офісні, а не житлові будівлі. По-третє, лля цього треба не просто збудувати висотки на місці хрущів, потрібно міняти всю інфраструктуру - транспортну, соціальну, інженерні мережі, загальне планування. Якщо промто понатикати 25 поверхівок, вийде миттєвий транспортний колапс, і майже миттєво - колапс всіх інженерних мереж, перенавантаження всієї соціальної інфраструктури, ці райони стануть гетто ще до того, як висотки перестануть бути новими
Faceless написав:почнуть і замість хрущів лупашити висотки по 400-600 квартир. Тоді точно настане капець
... ну чому ж? - ми ж всі бачимо(наприклад, по фільмах, чи на фото, чи дехто був особисто в США), як там у великих містах хмарочос на хмарочосі..... - і нічого, живуть!- ніякий капець не настав!
По-перше, хмарочоси в даному випадку недоцільні. По-друге, оті хмарочоси - то діловий центр, а не спальні райони, більшою частиною то офісні, а не житлові будівлі. По-третє, лля цього треба не просто збудувати висотки на місці хрущів, потрібно міняти всю інфраструктуру - транспортну, соціальну, інженерні мережі, загальне планування. Якщо промто понатикати 25 поверхівок, вийде миттєвий транспортний колапс, і майже миттєво - колапс всіх інженерних мереж, перенавантаження всієї соціальної інфраструктури, ці райони стануть гетто ще до того, як висотки перестануть бути новими
Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови. Це лише питання часу.
l66 написав:От Вас не ожидала... Если низы поощряют вранье и шантаж для достижения цели, то не удивительно, что верхи так поступают (((
Binimovich написав:Вот-вот, а потом ДолЯрчик будет тут всем плакаться, почему мы все так плохо живем, торговля не идет, крокодил не ловится, не растет кокос... и такие у нас политики в стране, и цены растут, и курс падает, и прочая прочая, а сам решил всех стариков из хрущей в ипеня переселить.
стоп, стоп, люди! - нічого особистого! - Я просто "зайшов" з цинічної точки зору забудовника(вони ж всі циніки....) - тому Я, для повноти картини так висловився! - то ж Я просто написав, на яку підлість можуть піти чиновники з забудовниками! - а так, дати мешканцям хрущів по 50м2 з ремонтом в НОВОМУ і в тій же локації, замість їхніх 44м2 в СТАРОМУ, - Я думаю, що це таки досить не поганий варіант!
Я свій хрущ зі стіною в 2,5 цегли , не проміняю на якусь Добру оселю зі стіною в керамоблок і 10 см мініральної вати.
ihorkyiv написав:Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови. Це лише питання часу.
Мало кто до этого доживет. Если бы это было выгодно, это сделали бы еще вчера. Если не выгодно, но найти лоха, который заплатит за этот праздник жизни будет невозможно.
Если у хрущей в хороших местах еще есть шансы, то у хурщей в плохих шансов ноль. Им никто ничего не обязан. Это их собственность. У меня уже машина старая, ау, город, не пора ли мне ее поменять за счет бюджета?
Bolt Я свій хрущ зі стіною в 2,5 цегли , не проміняю на якусь Добру оселю зі стіною в керамоблок і 10 см мініральної вати.
Я не менший патріот "товстих цегляних стін", але, помилуйте, існують же інтереси і усієї міської громади. Треба на них зважати. До того ж, забудовник і влада зроблять вам пропозицію, від якої ви не зможете відмовитися.)) Уявіть, ласий шмат житлової площі на 45 кв.метрів у сучасній 20-поверхівці проти ваших 30-ти квадратів у милому серцю хрущику-сіромасі. Новобудову зведено за усіма будівельними вимогами. Упевнений, погодитеся. Але доведеться зачекати на реалізацію цієї уявної ситуації років 15-20. Ну, нам, хрущестраждальцям, не звикати.
ihorkyiv написав:Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови. Це лише питання часу.
Мало кто до этого доживет. Если бы это было выгодно, это сделали бы еще вчера. Если не выгодно, но найти лоха, который заплатит за этот праздник жизни будет невозможно.
Если у хрущей в хороших местах еще есть шансы, то у хурщей в плохих шансов ноль. Им никто ничего не обязан. Это их собственность. У меня уже машина старая, ау, город, не пора ли мне ее поменять за счет бюджета?
Ще закону щодо реновації немає. Проект тільки розробляють у кабінетах профільного міністерства. Підготують, винесуть на обговорення, прочитаємо, зробимо висновки "вигідно чи невигідно". Клуша (мокшанською мовою "лох"), який вкладеться у проект реновації, матиме шанси заробити великі гроші, принаймні, проект закону це і передбачає. Парцхаладзе - далеко не дурень, знає, що готує.