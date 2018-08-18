RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2238223922402241

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 17:20

  antey1969 написав:Народ, хватит уже спорить о проблемах отселения пенсов из хрущей, никто этим все равно заниматься не будет.
Отобрать и выселить на окраину принудительно - вполне возможно до этого дойдем, расселить в том же районе - без шансов, никто на это из бюджета денег не выделит, а застройщики не имеют сопоставимых ресурсов для игры в такой долгосрок.


Согласен, даже в Советские времена в центре сносили и выселяли на Троещину и Борщаговку.
remark
 
Повідомлень: 318
З нами з: 25.12.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 17:32

  Долярчик написав:
  Faceless написав:почнуть і замість хрущів лупашити висотки по 400-600 квартир. Тоді точно настане капець

... ну чому ж? - ми ж всі бачимо(наприклад, по фільмах, чи на фото, чи дехто був особисто в США), як там у великих містах хмарочос на хмарочосі..... - і нічого, живуть!- ніякий капець не настав!

Пане Долярчику, ну не можна ж так безжально і антигуманно, вставляти "ножа" аргументів у мозок адептів хрущеапокаліпсису !! "Київ гниє у місеві розвалених хрущів, владі начхати, інвесторам нецікаво, натовпи злиденних, зголоднілих хрущевласників Лук’янівки, Дорогожичей, Сирця і Нивок, втративши майно і надію, з простягнутою рукою понуро сунуться у бік сяючих на обрії новобудов Коцюбинського" - цілком можливий сценарій, на думку колег-"реалістів". Запам’ятайте, Київ - не Нью-Йорк, грошей немає, і не буде. Більше не пишіть провокаційних дурниць.

Ну, я вам там ... плюсик поставив.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 158
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
  Faceless написав:почнуть і замість хрущів лупашити висотки по 400-600 квартир. Тоді точно настане капець

... ну чому ж? - ми ж всі бачимо(наприклад, по фільмах, чи на фото, чи дехто був особисто в США), як там у великих містах хмарочос на хмарочосі..... - і нічого, живуть!- ніякий капець не настав!
По-перше, хмарочоси в даному випадку недоцільні.
По-друге, оті хмарочоси - то діловий центр, а не спальні райони, більшою частиною то офісні, а не житлові будівлі.
По-третє, лля цього треба не просто збудувати висотки на місці хрущів, потрібно міняти всю інфраструктуру - транспортну, соціальну, інженерні мережі, загальне планування. Якщо промто понатикати 25 поверхівок, вийде миттєвий транспортний колапс, і майже миттєво - колапс всіх інженерних мереж, перенавантаження всієї соціальної інфраструктури, ці райони стануть гетто ще до того, як висотки перестануть бути новими
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22156
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 4945 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 17:49

  Faceless написав:
Долярчик написав:
  Faceless написав:почнуть і замість хрущів лупашити висотки по 400-600 квартир. Тоді точно настане капець

... ну чому ж? - ми ж всі бачимо(наприклад, по фільмах, чи на фото, чи дехто був особисто в США), як там у великих містах хмарочос на хмарочосі..... - і нічого, живуть!- ніякий капець не настав!
По-перше, хмарочоси в даному випадку недоцільні.
По-друге, оті хмарочоси - то діловий центр, а не спальні райони, більшою частиною то офісні, а не житлові будівлі.
По-третє, лля цього треба не просто збудувати висотки на місці хрущів, потрібно міняти всю інфраструктуру - транспортну, соціальну, інженерні мережі, загальне планування. Якщо промто понатикати 25 поверхівок, вийде миттєвий транспортний колапс, і майже миттєво - колапс всіх інженерних мереж, перенавантаження всієї соціальної інфраструктури, ці райони стануть гетто ще до того, як висотки перестануть бути новими

Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови. Це лише питання часу.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 158
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 17:50

  Долярчик написав:
  l66 написав:От Вас не ожидала...
Если низы поощряют вранье и шантаж для достижения цели, то не удивительно, что верхи так поступают (((


  Binimovich написав:Вот-вот, а потом ДолЯрчик будет тут всем плакаться, почему мы все так плохо живем, торговля не идет, крокодил не ловится, не растет кокос... и такие у нас политики в стране, и цены растут, и курс падает, и прочая прочая, а сам решил всех стариков из хрущей в ипеня переселить.

стоп, стоп, люди! - нічого особистого! - Я просто "зайшов" з цинічної точки зору забудовника(вони ж всі циніки....) - тому Я, для повноти картини так висловився! :D
- то ж Я просто написав, на яку підлість можуть піти чиновники з забудовниками!
- а так, дати мешканцям хрущів по 50м2 з ремонтом в НОВОМУ і в тій же локації, замість їхніх 44м2 в СТАРОМУ, - Я думаю, що це таки досить не поганий варіант! :)

Я свій хрущ зі стіною в 2,5 цегли , не проміняю на якусь Добру оселю зі стіною в керамоблок і 10 см мініральної вати.
Bolt
 
Повідомлень: 156
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:05

  remark написав:Согласен, даже в Советские времена в центре сносили и выселяли на Троещину и Борщаговку.

В СССР это было сделать легко, квартиры были ведомственные.
А сейчас приватизированное жилье - частная собственность, с желаниями владельцев которой приходится считаться.

Если бы все было так просто, то не было бы единичных частных домиков среди Каменных джунглей Позняков.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 05.01.14
Подякував: 249 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови. Це лише питання часу.

Мало кто до этого доживет.
Если бы это было выгодно, это сделали бы еще вчера. Если не выгодно, но найти лоха, который заплатит за этот праздник жизни будет невозможно.

Если у хрущей в хороших местах еще есть шансы, то у хурщей в плохих шансов ноль. Им никто ничего не обязан. Это их собственность. У меня уже машина старая, ау, город, не пора ли мне ее поменять за счет бюджета?
Vlad442
 
Повідомлень: 4825
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:14

Bolt
Я свій хрущ зі стіною в 2,5 цегли , не проміняю на якусь Добру оселю зі стіною в керамоблок і 10 см мініральної вати.


Я не менший патріот "товстих цегляних стін", але, помилуйте, існують же інтереси і усієї міської громади. Треба на них зважати. До того ж, забудовник і влада зроблять вам пропозицію, від якої ви не зможете відмовитися.)) Уявіть, ласий шмат житлової площі на 45 кв.метрів у сучасній 20-поверхівці проти ваших 30-ти квадратів у милому серцю хрущику-сіромасі. Новобудову зведено за усіма будівельними вимогами. Упевнений, погодитеся. Але доведеться зачекати на реалізацію цієї уявної ситуації років 15-20. Ну, нам, хрущестраждальцям, не звикати.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 158
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давно что-то не было постов от Адама Смита. А то тут Эрики Найманы нагнетают, но я их анализу не доверяю: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1657657379
airmax78
 
Повідомлень: 26230
З нами з: 25.10.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 2930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:33

  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови. Це лише питання часу.

Мало кто до этого доживет.
Если бы это было выгодно, это сделали бы еще вчера. Если не выгодно, но найти лоха, который заплатит за этот праздник жизни будет невозможно.

Если у хрущей в хороших местах еще есть шансы, то у хурщей в плохих шансов ноль. Им никто ничего не обязан. Это их собственность. У меня уже машина старая, ау, город, не пора ли мне ее поменять за счет бюджета?

Ще закону щодо реновації немає. Проект тільки розробляють у кабінетах профільного міністерства. Підготують, винесуть на обговорення, прочитаємо, зробимо висновки "вигідно чи невигідно". Клуша (мокшанською мовою "лох"), який вкладеться у проект реновації, матиме шанси заробити великі гроші, принаймні, проект закону це і передбачає. Парцхаладзе - далеко не дурень, знає, що готує.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 158
З нами з: 01.05.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2238223922402241
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1152, 1153, 1154
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11532 2068940
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 жов, 2018 11:14
Бывалый
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166680
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 887
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.