ihorkyiv
Ви, напевно, прочитали лише останніх дві сторінки цієї гілки, а от якщо ще прочитати останніх п'ять
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 жов, 2018 18:53
ihorkyiv
Ви, напевно, прочитали лише останніх дві сторінки цієї гілки, а от якщо ще прочитати останніх п'ять
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:00
В твоих словах есть правда. 20 лет надо ждать. Пока вымрут люди, которые знают как это, выйти и в коридоре не столкнутся с очередными пятью арендаторами на этаже. Люди, которые знают как это - просторный зеленый двор. вырастет поколение "мордорцев" и все у вас получиться
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так! - і це давно пора!
— а не тикати на пустирях/заводах висотки і підключати їх до до старих комунікацій!(каналізацій, електромереж і т. п. - це ж яке навантаження вони роблять на старі комунікації - НЕ ДУМАЮТЬ?! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:03
Смешно. Вот сейчас не думают, а потом как начнут думать, ага. Уровень наших властей - отобрать типа активы, а остальное как-нибудь само. Пример есть. И планы застроить причальную-клеманскую - еще один пример "планирования".
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От вам делать нефиг: целый день обсуждать то, чего никто из нас на своем веку, скорее всего, не увидит. Мне кажется гиперлуп Омельяна-Маска - более реальный проект, чем массовое расселение хрущей.
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... так ото то!
- вони не думають сьогодні і не думають, що буде "завтра"!
- а думати треба було ще "ВЧОРА"!!!
(нічо, бджулька прідьоть, порядок навідьоть )
- ну не "торти ж рошенівські пекти"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:28
Так на цьому форумі і засідають ті, кому немає чого фізично робити, оскільки усі - лендлорди, рантьє, орендодавці, тобто мають пасивний дохід і змогу заради розваги натирати мозолі на клаві. Підозрюю, один Долярчик горбатиться на ринку та ще й встигає тут простирадла інфи відстукувати. Таке життя у нас: сиди перед компом і мрій щодо реновації хрущів. ))
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:32
Маска к счастью уволили.
Ничто теперь не сдержит Омеляна. ЛЕД ТРОНУЛСЯ!
Днепропетровск начинает пробное бурение скальных пород плазмотроном отечественного производства. На фоне этого РНБО признало Киевский метрополитен морально устаревшим и тендер по Виноградарю решило отменить.
Мининфраструктуры срочно переписывает строительные нормы - вместо мусоропроводов обяжут устанавливать капсулопроводы. Мерия Киева превентивно распорядилась заварить все мусоропроводы, дабы избежать преждевременного износа будущей инфраструктуры Гиперлупа.
Автозаз перепрофилируют на выпуск индивидуальных капсул повышенного комфорта "Крот-1". Васадзе потирает волосатые грабки в предвкушении профита, а обманутые в своих наилучших ожиданиях евробляхеры рвут остатки волос на причинном месте и пытаются избавиться от авто хотя бы по цене металлолома.
Укртелеком клятвенно обещает оборудовать проводной телефонной связью все капсулы автозаза, от него не отстает Укрпочта, суля каждому капсуловладельцу бортовой почтовый ящик веселого желтого цвета
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 07 жов, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а дупу пидняты нэ пробував?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... і то б, якби не смартфон..... - писав би, як і раніше з компа - тільки вранці і ввечері!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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