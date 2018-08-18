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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2240224122422243>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:53

ihorkyiv
Ви, напевно, прочитали лише останніх дві сторінки цієї гілки, а от якщо ще прочитати останніх п'ять :shock: :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:00

  ihorkyiv написав:Bolt
Я свій хрущ зі стіною в 2,5 цегли , не проміняю на якусь Добру оселю зі стіною в керамоблок і 10 см мініральної вати.


Я не менший патріот "товстих цегляних стін", але, помилуйте, існують же інтереси і усієї міської громади. Треба на них зважати. До того ж, забудовник і влада зроблять вам пропозицію, від якої ви не зможете відмовитися.)) Уявіть, ласий шмат житлової площі на 45 кв.метрів у сучасній 20-поверхівці проти ваших 30-ти квадратів у милому серцю хрущику-сіромасі. Новобудову зведено за усіма будівельними вимогами. Упевнений, погодитеся. Але доведеться зачекати на реалізацію цієї уявної ситуації років 15-20. Ну, нам, хрущестраждальцям, не звикати.


В твоих словах есть правда. 20 лет надо ждать. Пока вымрут люди, которые знают как это, выйти и в коридоре не столкнутся с очередными пятью арендаторами на этаже. Люди, которые знают как это - просторный зеленый двор. вырастет поколение "мордорцев" и все у вас получиться :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:По-третє, лля цього треба не просто збудувати висотки на місці хрущів, потрібно міняти всю інфраструктуру - транспортну, соціальну, інженерні мережі, загальне планування. Якщо промто понатикати 25 поверхівок, вийде миттєвий транспортний колапс, і майже миттєво - колапс всіх інженерних мереж, перенавантаження всієї соціальної інфраструктури, ці райони стануть гетто ще до того, як висотки перестануть бути новими

Так! - і це давно пора!
— а не тикати на пустирях/заводах висотки і підключати їх до до старих комунікацій!(каналізацій, електромереж і т. п. - це ж яке навантаження вони роблять на старі комунікації - НЕ ДУМАЮТЬ?! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:03

  Долярчик написав:
  Faceless написав:По-третє, лля цього треба не просто збудувати висотки на місці хрущів, потрібно міняти всю інфраструктуру - транспортну, соціальну, інженерні мережі, загальне планування. Якщо промто понатикати 25 поверхівок, вийде миттєвий транспортний колапс, і майже миттєво - колапс всіх інженерних мереж, перенавантаження всієї соціальної інфраструктури, ці райони стануть гетто ще до того, як висотки перестануть бути новими

Так! - і це давно пора!
— а не тикати на пустирях/заводах висотки і підключати їх до до старих комунікацій!(каналізацій, електромереж і т. п. - це ж яке навантаження вони роблять на старі комунікації - НЕ ДУМАЮТЬ?! )


Смешно. Вот сейчас не думают, а потом как начнут думать, ага. Уровень наших властей - отобрать типа активы, а остальное как-нибудь само. Пример есть. И планы застроить причальную-клеманскую - еще один пример "планирования".
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От вам делать нефиг: целый день обсуждать то, чего никто из нас на своем веку, скорее всего, не увидит. Мне кажется гиперлуп Омельяна-Маска - более реальный проект, чем массовое расселение хрущей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vano80 написав:Вот сейчас не думают, а потом как начнут думать, ага.

... так ото то!
- вони не думають сьогодні і не думають, що буде "завтра"!
- а думати треба було ще "ВЧОРА"!!!

(нічо, бджулька прідьоть, порядок навідьоть :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
- ну не "торти ж рошенівські пекти"! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:28

  airmax78 написав:От вам делать нефиг: целый день обсуждать то, чего никто из нас на своем веку, скорее всего, не увидит. Мне кажется гиперлуп Омельяна-Маска - более реальный проект, чем массовое расселение хрущей.

Так на цьому форумі і засідають ті, кому немає чого фізично робити, оскільки усі - лендлорди, рантьє, орендодавці, тобто мають пасивний дохід і змогу заради розваги натирати мозолі на клаві. Підозрюю, один Долярчик горбатиться на ринку та ще й встигає тут простирадла інфи відстукувати. Таке життя у нас: сиди перед компом і мрій щодо реновації хрущів. ))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:32

  airmax78 написав:От вам делать нефиг: целый день обсуждать то, чего никто из нас на своем веку, скорее всего, не увидит. Мне кажется гиперлуп Омельяна-Маска - более реальный проект, чем массовое расселение хрущей.

Маска к счастью уволили.
Ничто теперь не сдержит Омеляна. ЛЕД ТРОНУЛСЯ!
Днепропетровск начинает пробное бурение скальных пород плазмотроном отечественного производства. На фоне этого РНБО признало Киевский метрополитен морально устаревшим и тендер по Виноградарю решило отменить.
Мининфраструктуры срочно переписывает строительные нормы - вместо мусоропроводов обяжут устанавливать капсулопроводы. Мерия Киева превентивно распорядилась заварить все мусоропроводы, дабы избежать преждевременного износа будущей инфраструктуры Гиперлупа.
Автозаз перепрофилируют на выпуск индивидуальных капсул повышенного комфорта "Крот-1". Васадзе потирает волосатые грабки в предвкушении профита, а обманутые в своих наилучших ожиданиях евробляхеры рвут остатки волос на причинном месте и пытаются избавиться от авто хотя бы по цене металлолома.
Укртелеком клятвенно обещает оборудовать проводной телефонной связью все капсулы автозаза, от него не отстает Укрпочта, суля каждому капсуловладельцу бортовой почтовый ящик веселого желтого цвета
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 07 жов, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Таке життя у нас: сиди перед компом і мрій щодо реновації хрущів

а дупу пидняты нэ пробував?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Підозрюю, один Долярчик горбатиться на ринку та ще й встигає тут простирадла інфи відстукувати.

.... і то б, якби не смартфон..... - писав би, як і раніше з компа - тільки вранці і ввечері! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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