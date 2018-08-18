Додано: Нед 07 жов, 2018 20:03

airmax78 написав: Давно что-то не было постов от Адама Смита. А то тут Эрики Найманы нагнетают, но я их анализу не доверяю: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1657657379 Давно что-то не было постов от Адама Смита. А то тут Эрики Найманы нагнетают, но я их анализу не доверяю:

ihorkyiv написав: Vlad442 написав: ihorkyiv написав: Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови. Це лише питання часу. Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови.

Мало кто до этого доживет.

Если бы это было выгодно, это сделали бы еще вчера. Если не выгодно, но найти лоха, который заплатит за этот праздник жизни будет невозможно.



Если у хрущей в хороших местах еще есть шансы, то у хурщей в плохих шансов ноль. Им никто ничего не обязан. Это их собственность. У меня уже машина старая, ау, город, не пора ли мне ее поменять за счет бюджета? Мало кто до этого доживет.Если не выгодно, но найти лоха, который заплатит за этот праздник жизни будет невозможно.Если у хрущей в хороших местах еще есть шансы, то у хурщей в плохих шансов ноль. Им никто ничего не обязан. Это их собственность. У меня уже машина старая, ау, город, не пора ли мне ее поменять за счет бюджета?

Ще закону щодо реновації немає. Проект тільки розробляють у кабінетах профільного міністерства. Підготують, винесуть на обговорення, прочитаємо, зробимо висновки "вигідно чи невигідно". Клуша (мокшанською мовою "лох"), який вкладеться у проект реновації, матиме шанси заробити великі гроші, принаймні, проект закону це і передбачає. Парцхаладзе - далеко не дурень, знає, що готує. Ще закону щодо реновації немає. Проект тільки розробляють у кабінетах профільного міністерства. Підготують, винесуть на обговорення, прочитаємо, зробимо висновки "вигідно чи невигідно". Клуша (мокшанською мовою "лох"), який вкладеться у проект реновації, матиме шанси заробити великі гроші, принаймні, проект закону це і передбачає. Парцхаладзе - далеко не дурень, знає, що готує.

Сидеть и ждать кризис много ума не нужно. Подумайте, если бы вы купили в 15-16 котлован в условной Эврике, в 18-ом с наваром 40% его слили и купили бы доллары и продолжали бы ждать конец света, на сколько больше денег у вас сейчас было бы? Если бы вы купили в 15-ом и жили, экономя на аренде, насколько больше денег (и времени без форума) у вас было бы?Уже прошел цикл без кризиса, когда можно было заработать, а вы все ждете...Вы не поняли. Это никому не нужно и никакой чудесный закон это не изменит. Прекращайте мечтать. Халявы не будет.