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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2240224122422243

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:03

  airmax78 написав:Давно что-то не было постов от Адама Смита. А то тут Эрики Найманы нагнетают, но я их анализу не доверяю: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1657657379

Сидеть и ждать кризис много ума не нужно. Подумайте, если бы вы купили в 15-16 котлован в условной Эврике, в 18-ом с наваром 40% его слили и купили бы доллары и продолжали бы ждать конец света, на сколько больше денег у вас сейчас было бы? Если бы вы купили в 15-ом и жили, экономя на аренде, насколько больше денег (и времени без форума) у вас было бы?
Уже прошел цикл без кризиса, когда можно было заработать, а вы все ждете...
  ihorkyiv написав:
  Vlad442 написав:
  ihorkyiv написав:Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови. Це лише питання часу.

Мало кто до этого доживет.
Если бы это было выгодно, это сделали бы еще вчера. Если не выгодно, но найти лоха, который заплатит за этот праздник жизни будет невозможно.

Если у хрущей в хороших местах еще есть шансы, то у хурщей в плохих шансов ноль. Им никто ничего не обязан. Это их собственность. У меня уже машина старая, ау, город, не пора ли мне ее поменять за счет бюджета?

Ще закону щодо реновації немає. Проект тільки розробляють у кабінетах профільного міністерства. Підготують, винесуть на обговорення, прочитаємо, зробимо висновки "вигідно чи невигідно". Клуша (мокшанською мовою "лох"), який вкладеться у проект реновації, матиме шанси заробити великі гроші, принаймні, проект закону це і передбачає. Парцхаладзе - далеко не дурень, знає, що готує.

Вы не поняли. Это никому не нужно и никакой чудесный закон это не изменит. Прекращайте мечтать. Халявы не будет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:17

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Давно что-то не было постов от Адама Смита. А то тут Эрики Найманы нагнетают, но я их анализу не доверяю: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1657657379

Сидеть и ждать кризис много ума не нужно. Подумайте, если бы вы купили в 15-16 котлован в условной Эврике, в 18-ом с наваром 40% его слили и купили бы доллары и продолжали бы ждать конец света, на сколько больше денег у вас сейчас было бы? Если бы вы купили в 15-ом и жили, экономя на аренде, насколько больше денег (и времени без форума) у вас было бы?
Уже прошел цикл без кризиса, когда можно было заработать, а вы все ждете...

Влад, я уже давно ничего не жду. Я думаю: выходить в кэш или нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:35

  Прохожий написав:
  ihorkyiv написав:Таке життя у нас: сиди перед компом і мрій щодо реновації хрущів

а дупу пидняты нэ пробував?

Та тут такі розважальники ПРОХОДЯТЬ, що відірватися неможливо. Але два рази на місяць доводиться, коли ренту збираю.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Та тут такі розважальники ПРОХОДЯТЬ, що відірватися неможливо

:mrgreen:
  ihorkyiv написав:Але два рази на місяць доводиться, коли ренту збираю

...то маєте два "об'єкти", чи більше? - житлова чи комерційна?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:43

  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:Підозрюю, один Долярчик горбатиться на ринку та ще й встигає тут простирадла інфи відстукувати.

.... і то б, якби не смартфон..... - писав би, як і раніше з компа - тільки вранці і ввечері! :mrgreen:

Молимося усім форумом за здоров’я вашого смартфону, аби ви не полишали нас ні зранку, ні вдень, ні увечері.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:50

  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:Підозрюю, один Долярчик горбатиться на ринку та ще й встигає тут простирадла інфи відстукувати.

.... і то б, якби не смартфон..... - писав би, як і раніше з компа - тільки вранці і ввечері! :mrgreen:

Молимося усім форумом за здоров’я вашого смартфону, аби ви не полишали нас ні зранку, ні вдень, ні увечері.

:mrgreen:.... ще б бабло за це б платили, - то б ціни не було б цьому форуму!!!! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:51

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Давно что-то не было постов от Адама Смита. А то тут Эрики Найманы нагнетают, но я их анализу не доверяю: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1657657379

Сидеть и ждать кризис много ума не нужно. Подумайте, если бы вы купили в 15-16 котлован в условной Эврике, в 18-ом с наваром 40% его слили и купили бы доллары и продолжали бы ждать конец света, на сколько больше денег у вас сейчас было бы? Если бы вы купили в 15-ом и жили, экономя на аренде, насколько больше денег (и времени без форума) у вас было бы?
Уже прошел цикл без кризиса, когда можно было заработать, а вы все ждете...

Влад, я уже давно ничего не жду. Я думаю: выходить в кэш или нет.


Если есть четкое понимание куда деть кэш, то выходите.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:53

  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:
  ihorkyiv написав:Підозрюю, один Долярчик горбатиться на ринку та ще й встигає тут простирадла інфи відстукувати.

.... і то б, якби не смартфон..... - писав би, як і раніше з компа - тільки вранці і ввечері! :mrgreen:

Молимося усім форумом за здоров’я вашого смартфону, аби ви не полишали нас ні зранку, ні вдень, ні увечері.

:mrgreen:.... ще б бабло за це б платили, - то б ціни не було б цьому форуму!!!! :D[/quote]
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:57

  Долярчик написав:

Молимося усім форумом за здоров’я вашого смартфону, аби ви не полишали нас ні зранку, ні вдень, ні увечері.[/quote]
:mrgreen:.... ще б бабло за це б платили, - то б ціни не було б цьому форуму!!!! :D[/quote]
Ну, це зі сфери безнадійних мрій про реновацію хрущів.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:00

  Жека79 написав:
Если есть четкое понимание куда деть кэш, то выходите.

Иногда есть смысл выйти просто в кэш. Вот только определить эту точку совсем непросто.2008-ой, 2013-ый... какой следующий полустанок для проветривания?
antey1969
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