Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сидеть и ждать кризис много ума не нужно. Подумайте, если бы вы купили в 15-16 котлован в условной Эврике, в 18-ом с наваром 40% его слили и купили бы доллары и продолжали бы ждать конец света, на сколько больше денег у вас сейчас было бы? Если бы вы купили в 15-ом и жили, экономя на аренде, насколько больше денег (и времени без форума) у вас было бы? Уже прошел цикл без кризиса, когда можно было заработать, а вы все ждете...
ihorkyiv написав:
Vlad442 написав:
ihorkyiv написав:Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови. Це лише питання часу.
Мало кто до этого доживет. Если бы это было выгодно, это сделали бы еще вчера. Если не выгодно, но найти лоха, который заплатит за этот праздник жизни будет невозможно.
Если у хрущей в хороших местах еще есть шансы, то у хурщей в плохих шансов ноль. Им никто ничего не обязан. Это их собственность. У меня уже машина старая, ау, город, не пора ли мне ее поменять за счет бюджета?
Ще закону щодо реновації немає. Проект тільки розробляють у кабінетах профільного міністерства. Підготують, винесуть на обговорення, прочитаємо, зробимо висновки "вигідно чи невигідно". Клуша (мокшанською мовою "лох"), який вкладеться у проект реновації, матиме шанси заробити великі гроші, принаймні, проект закону це і передбачає. Парцхаладзе - далеко не дурень, знає, що готує.
Вы не поняли. Это никому не нужно и никакой чудесный закон это не изменит. Прекращайте мечтать. Халявы не будет.
Сидеть и ждать кризис много ума не нужно. Подумайте, если бы вы купили в 15-16 котлован в условной Эврике, в 18-ом с наваром 40% его слили и купили бы доллары и продолжали бы ждать конец света, на сколько больше денег у вас сейчас было бы? Если бы вы купили в 15-ом и жили, экономя на аренде, насколько больше денег (и времени без форума) у вас было бы? Уже прошел цикл без кризиса, когда можно было заработать, а вы все ждете...
Влад, я уже давно ничего не жду. Я думаю: выходить в кэш или нет.
Сидеть и ждать кризис много ума не нужно. Подумайте, если бы вы купили в 15-16 котлован в условной Эврике, в 18-ом с наваром 40% его слили и купили бы доллары и продолжали бы ждать конец света, на сколько больше денег у вас сейчас было бы? Если бы вы купили в 15-ом и жили, экономя на аренде, насколько больше денег (и времени без форума) у вас было бы? Уже прошел цикл без кризиса, когда можно было заработать, а вы все ждете...
Влад, я уже давно ничего не жду. Я думаю: выходить в кэш или нет.
Если есть четкое понимание куда деть кэш, то выходите.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Молимося усім форумом за здоров’я вашого смартфону, аби ви не полишали нас ні зранку, ні вдень, ні увечері.[/quote] .... ще б бабло за це б платили, - то б ціни не було б цьому форуму!!!! [/quote] Ну, це зі сфери безнадійних мрій про реновацію хрущів.