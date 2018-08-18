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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1119
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
100
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
241
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
175
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
208
Якість будівництва
15%
173
Всього голосів : 1119
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:39

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Влад, я уже давно ничего не жду. Я думаю: выходить в кэш или нет.


Если есть четкое понимание куда деть кэш, то выходите.

Нет и близко. Но при таких апокалиптических раскладах, четкое понимание и не нужно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ihorkyiv написав:
  Faceless написав:
Долярчик написав:[quote="4469306:Faceless"]почнуть і замість хрущів лупашити висотки по 400-600 квартир. Тоді точно настане капець

... ну чому ж? - ми ж всі бачимо(наприклад, по фільмах, чи на фото, чи дехто був особисто в США), як там у великих містах хмарочос на хмарочосі..... - і нічого, живуть!- ніякий капець не настав!
По-перше, хмарочоси в даному випадку недоцільні.
По-друге, оті хмарочоси - то діловий центр, а не спальні райони, більшою частиною то офісні, а не житлові будівлі.
По-третє, лля цього треба не просто збудувати висотки на місці хрущів, потрібно міняти всю інфраструктуру - транспортну, соціальну, інженерні мережі, загальне планування. Якщо промто понатикати 25 поверхівок, вийде миттєвий транспортний колапс, і майже миттєво - колапс всіх інженерних мереж, перенавантаження всієї соціальної інфраструктури, ці райони стануть гетто ще до того, як висотки перестануть бути новими

Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови. Це лише питання часу.[/quote]Не найближчі років 50
І відбір є - реально наразі немає жодної потреби то робити. Жодної. Бажання хрущевласників отримати кращу/більшу/новішу квартир в тому ж районі не враховуємо, бо то суто "хотєлка".
Хрущі поки стоять і нічого з ними не зробиться ще кілька десятків років, комунікації будуть якось підлатувати. А для новобудов - купа місця і так, ціни низькі, борсатися серед хрущевласників заради перебудови не вигідно і не цікаво.
То ж такі проекти будуть тільки точкові.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:11

  Faceless написав:Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту

Поквартирные счётчики есть?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:12

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Влад, я уже давно ничего не жду. Я думаю: выходить в кэш или нет.


Если есть четкое понимание куда деть кэш, то выходите.

Нет и близко. Но при таких апокалиптических раскладах, четкое понимание и не нужно.

не вижу никаких апокалиптических раскладов до февраля-марта
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

урожай зерновых хороший, мировые цены тоже
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Импорт автомобилей упадёт с 1 января 2019 года (льготная растаможка закончится). Уже замдлился импорт из США так как высокий риск что автомобиль прийдёт после нового года. А это под несколько ярдов отток замедлится.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту

Поквартирные счётчики есть?
Конечно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 23:05

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту

Поквартирные счётчики есть?
Конечно

это хорошо
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