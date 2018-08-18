Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:[quote="4469306:Faceless"]почнуть і замість хрущів лупашити висотки по 400-600 квартир. Тоді точно настане капець
... ну чому ж? - ми ж всі бачимо(наприклад, по фільмах, чи на фото, чи дехто був особисто в США), як там у великих містах хмарочос на хмарочосі..... - і нічого, живуть!- ніякий капець не настав!
По-перше, хмарочоси в даному випадку недоцільні. По-друге, оті хмарочоси - то діловий центр, а не спальні райони, більшою частиною то офісні, а не житлові будівлі. По-третє, лля цього треба не просто збудувати висотки на місці хрущів, потрібно міняти всю інфраструктуру - транспортну, соціальну, інженерні мережі, загальне планування. Якщо промто понатикати 25 поверхівок, вийде миттєвий транспортний колапс, і майже миттєво - колапс всіх інженерних мереж, перенавантаження всієї соціальної інфраструктури, ці райони стануть гетто ще до того, як висотки перестануть бути новими
Так, ТРЕБА !!! І усе це неминуче буде виконуватися. Київ не має вибору. Тільки реновація старої забудови. Це лише питання часу.[/quote]Не найближчі років 50 І відбір є - реально наразі немає жодної потреби то робити. Жодної. Бажання хрущевласників отримати кращу/більшу/новішу квартир в тому ж районі не враховуємо, бо то суто "хотєлка". Хрущі поки стоять і нічого з ними не зробиться ще кілька десятків років, комунікації будуть якось підлатувати. А для новобудов - купа місця і так, ціни низькі, борсатися серед хрущевласників заради перебудови не вигідно і не цікаво. То ж такі проекти будуть тільки точкові.
Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту
Faceless написав:Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту
Импорт автомобилей упадёт с 1 января 2019 года (льготная растаможка закончится). Уже замдлился импорт из США так как высокий риск что автомобиль прийдёт после нового года. А это под несколько ярдов отток замедлится.
Faceless написав:Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту
Faceless написав:Кстати, был пару раз в Патриотике, как раз как похолодало. В доме реально тепло, я бы сказал даже жарко. Очень интересно, какие будут платёжки за отопление в этом году, когда уже намного больше заселилось квартир, думаю в разы меньше, многие прикрутят, причем не в ущерб комфорту
Оранжевый-хит сезона написав:Импорт автомобилей упадёт с 1 января 2019 года (льготная растаможка закончится). Уже замдлился импорт из США так как высокий риск что автомобиль прийдёт после нового года. А это под несколько ярдов отток замедлится.
А можно подробнее? Я не в теме, что за льготная растаможка и как она влияет на отток, если все везут евробляхи.
Оранжевый-хит сезона написав:Импорт автомобилей упадёт с 1 января 2019 года (льготная растаможка закончится). Уже замдлился импорт из США так как высокий риск что автомобиль прийдёт после нового года. А это под несколько ярдов отток замедлится.
А можно подробнее? Я не в теме, что за льготная растаможка и как она влияет на отток, если все везут евробляхи.